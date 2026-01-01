Οι προβλέψεις του Νοστράδαμου για το 2026: Μια δολοφονία, πόλεμος και «ποτάμια αίματος»

Ο Γάλλος μύστης παραμένει ακόμη και σήμερα αγαπημένο αντικείμενο ενασχόλησης για τους λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας

Δημήτρης Δρίζος

Οι προβλέψεις του Νοστράδαμου για το 2026: Μια δολοφονία, πόλεμος και «ποτάμια αίματος»
Δεν υπάρχει σχεδόν καμία πιθανότητα ο Νοστράδαμος να ήταν ιδιαίτερα περιζήτητος στα κοινωνικά σαλόνια της εποχής του. Οι προφητείες του, άλλωστε, ήταν σχεδόν πάντα φορτωμένες με σκοτάδι, καταστροφή και δυσοίωνα σενάρια για την ανθρωπότητα.

Καθώς ο κόσμος πλησιάζει το 2026, επιστρέφει –όπως κάθε φορά– το ερώτημα: τι είχε «δει» ο πιο διάσημος μάντης της Ιστορίας για τη χρονιά που έρχεται; Η απάντηση, σύμφωνα με τις ερμηνείες των κειμένων του, δεν είναι ιδιαίτερα καθησυχαστική.

Αξίζει πάντως μια μικρή παρένθεση. Ο Νοστράδαμος φέρεται να είχε αφήσει υπαινιγμούς ακόμη και για το τέλος του κόσμου το 2025. Αν λοιπόν διαβάζετε αυτό το κείμενο το 2026, τότε τουλάχιστον σε αυτό φαίνεται πως έπεσε έξω.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε για τις «προφητείες»

Ο Νοστράδαμος –τον οποίο το History Channel έχει χαρακτηρίσει ως τον «πιο διάσημο μάντη όλων των εποχών»– δεν προέβλεπε γεγονότα με ευθύ και ξεκάθαρο τρόπο. Έγραφε σε τετράστιχα ποιήματα, τα περίφημα quatrains, γεμάτα συμβολισμούς, ασάφειες και αλληγορίες.

Αυτό σημαίνει ότι σχεδόν όσα διαβάζουμε σήμερα για τις προφητείες του αποτελούν ερμηνείες και όχι σαφείς προβλέψεις. Υπάρχει, δηλαδή, αρκετό περιθώριο αυθαίρετων αναγνώσεων. Και, φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι ο ίδιος πέθανε το 1566, σχεδόν πριν από πέντε αιώνες.

Παρόλα αυτά, στο παρελθόν αρκετά τετράστιχά του έχουν θεωρηθεί ανατριχιαστικά κοντά σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Κι αυτό είναι που κρατά ζωντανό τον μύθο του.

Τι «είδε» για το 2026

Σύμφωνα με τις πιο διαδεδομένες ερμηνείες, το 2026 δεν προμηνύεται ήρεμο.

Ένα από τα τετράστιχα αναφέρει: «Λόγω της εύνοιας που θα δείξει η πόλη… ο Τιτσίνο θα πλημμυρίσει από αίμα».

Η περιοχή του Τιτσίνο, στην Ελβετία, είναι γνωστή για τα δάση, τις λίμνες και τους παγετώνες της. Η εικόνα ενός τόπου που «πλημμυρίζει από αίμα» έχει οδηγήσει πολλούς να μιλούν για αιματηρές συγκρούσεις ή μεγάλες τραγωδίες στην καρδιά της Ευρώπης, χωρίς ωστόσο να υπάρχει σαφής εξήγηση για το τι ακριβώς εννοούσε ο μάντης.

Σε άλλο σημείο, ο Νοστράδαμος γράφει: «Επτά μήνες μεγάλος πόλεμος, λαός νεκρός από το κακό / Ρουέν, Εβρέ, ο βασιλιάς δεν θα αποτύχει».
Η αναφορά σε έναν πόλεμο επτά μηνών έχει συνδεθεί με σενάρια μεγάλης στρατιωτικής σύγκρουσης, αν και κανείς δεν μπορεί να προσδιορίσει πού ή μεταξύ ποιων.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκαλεί και το τετράστιχο που λέει ότι «ο μεγάλος άνδρας θα χτυπηθεί την ημέρα από κεραυνό».

Εδώ οι ερμηνείες διχάζονται. Άλλοι θεωρούν ότι πρόκειται για κυριολεκτική αναφορά σε ατύχημα, ακόμη και σε δημόσιο πρόσωπο. Άλλοι βλέπουν έναν συμβολισμό που παραπέμπει σε αιφνίδια πτώση ή δολοφονία ενός ισχυρού ηγέτη. Σε κάθε περίπτωση, το σενάριο μόνο αισιόδοξο δεν είναι.

Τέλος, υπάρχει και ένα πιο αινιγματικό απόσπασμα που μιλά για έναν «μεγάλο σμήνος μελισσών που θα εμφανιστεί μέσα στη νύχτα, σε ενέδρα». Μέχρι σήμερα, κανείς δεν έχει καταφέρει να δώσει μια πειστική ερμηνεία για το τι μπορεί να συμβολίζει αυτή η εικόνα.

Ποιος ήταν ο Νοστράδαμος

Ο Μισέλ ντε Νοστρεντάμ, γνωστός ως Νοστράδαμος, γεννήθηκε το 1503 στη Γαλλία. Ήταν γιατρός, φαρμακοποιός και αστρολόγος, με σπουδές στην ιατρική, ενώ απέκτησε φήμη την εποχή της πανούκλας για τις θεραπείες και τις πρακτικές υγιεινής που πρότεινε.

Το 1555 εξέδωσε το έργο «Les Prophéties», μια συλλογή εκατοντάδων τετράστιχων που υποτίθεται ότι περιέγραφαν γεγονότα του μέλλοντος, από φυσικές καταστροφές και πολέμους μέχρι την άνοδο και πτώση ηγετών. Από τότε, το όνομά του συνδέθηκε με βασιλικές αυλές, θρύλους και αμέτρητες ερμηνείες που συνεχίζονται μέχρι σήμερα.

Είτε κανείς πιστεύει στις προφητείες του είτε τις αντιμετωπίζει ως ιστορική περιέργεια, ένα είναι βέβαιο: ο Νοστράδαμος παραμένει ένα από τα πιο αινιγματικά πρόσωπα της Ιστορίας. Και κάθε νέα χρονιά αρκεί για να αναζωπυρώνει τον ίδιο κύκλο φόβου, σκεπτικισμού και… περιέργειας γύρω από όσα ίσως –ή ίσως και όχι– είχε «δει» για το μέλλον.

