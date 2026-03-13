Viral μωρό «γίγαντας» από τη Νέα Υόρκη - Είναι 1,5 έτους και ζυγίζει 14 κιλά

Ένα αγοράκι από τη Νέα Υόρκη έχει γίνει viral λόγω του μεγάλου μεγέθους του σε ηλικία μόλις 7 μηνών.

Τον Αύγουστο του 2025, η Lauren Wilson δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο με τον αξιολάτρευτο ανιψιό της Jaxson, ο οποίος τότε ήταν μόλις 7 μηνών, ζύγιζε 25 λίβρες (περίπου 11,3 κιλά) και είχε ύψος 66 εκατοστά. Όπως είπε στο περιοδικό PEOPLE, ήταν απλώς «ξετρελαμένη μαζί του» και «ήθελε ο κόσμος να δει πόσο χαριτωμένος είναι».

Το χαριτωμένο βίντεο έγινε viral μέσα σε 24 ώρες, προσελκύοντας εκατομμύρια χρήστες στα social media. Παρόλο που πολλοί χρήστες εξέφρασαν έκπληξη για το μέγεθος του μωρού, η μητέρα του Jaxson, Adrienne Wilson είπε στο PEOPLE ότι ο γιος της ήταν «πάντα λίγο πιο παχουλός».

«Ο Jaxson γεννήθηκε 3,5 κιλ, αλλά ήταν πάντα από τα πιο στρουμπουλά μωρά», λέει. «Ο Jaxson έγινε 1 έτους τον Ιανουάριο και τώρα ζυγίζει 15 κιλά».

Η αντίδραση του κόσμου δεν αποτέλεσε έκπληξη για την Adrienne, η οποία λέει ότι συχνά την σταματούν όταν βγαίνει έξω με τον γιο της.

«Η πρώτη αντίδραση των ανθρώπων είναι πάντα είτε πόσο χαριτωμένος είναι είτε πόσο μεγάλος είναι», είπε στο PEOPLE. «Πάντα με σταματούν όταν βγαίνουμε έξω!»

«Ήταν πραγματικά πολύ ενδιαφέρον», λέει. «Να βλέπω τόσους ανθρώπους να σχολιάζουν, να κάνουν like και να μοιράζονται το βίντεο από τόσα διαφορετικά μέρη του κόσμου».

Τώρα, σε ηλικία 14 μηνών, η Adrienne λέει ότι ο γιος της «μεγαλώνει και λάμπει». Εξηγεί ότι οι γιατροί δεν ανησυχούν για το βάρος του, επειδή είναι αρκετά ψηλός. Προσθέτει ότι περιμένουν το βάρος του να κατανεμηθεί πιο ομοιόμορφα καθώς μεγαλώνει και αρχίζει να κινείται περισσότερο.

«Ο Jaxson εξασκείται στο περπάτημα και μπορεί να περπατά με υποστήριξη!» λέει. «Δεν είναι ακόμη πολύ σίγουρος στα βήματά του, αλλά είναι έτοιμος να ξεκινήσει!»

Η περήφανη μητέρα περιγράφει τον «χαρούμενο και πολύ παιχνιδιάρη» γιο της ως έναν «τολμηρό μικρό εξερευνητή» που πάντα «την κρατά σε εγρήγορση». Προσθέτει ότι «δεν αφήνει τίποτα να τον σταματήσει» από ό,τι θέλει να κάνει.

«Ο Jaxson είναι πάντα χαρούμενος και πολύ αστείος!» λέει στο PEOPLE. «Το αγαπημένο μου πράγμα είναι ειλικρινά να βλέπω πώς έχω αλλάξει κι εγώ. Απολαμβάνω τη μητρότητα και ανυπομονώ για το ταξίδι που έχουμε μπροστά μας καθώς ο Jaxson συνεχίζει να μεγαλώνει!»

