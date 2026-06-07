Θοδωρής Κολυδάς: Τι πραγματικά δείχνουν τα μοντέλα ECMWF, GFS, ICON, ECMWF ENS και GEFS

Snapshot Τα μοντέλα ECMWF, GFS και ICON συμφωνούν σε ζεστό καιρό για τις επόμενες ημέρες, με μέγιστες θερμοκρασίες γύρω στους 32

35°C και μέτρια αβεβαιότητα ως προς τα ακριβή ύψη τους.

Στις 8 Ιουνίου αναμένεται η θερμότερη ημέρα, με το μοντέλο ICON να δίνει υψηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με τα ECMWF και GFS.

Η μεσοπρόθεσμη τάση για το επόμενο δεκαήμερο δείχνει γενικά θερμές συνθήκες χωρίς ένδειξη ακραίου καύσωνα, με μεγαλύτερη πιθανότητα υψηλών θερμοκρασιών στη Θεσσαλία.

Οι παράκτιες και νησιωτικές περιοχές θα παρουσιάσουν πιο ήπιο καιρό λόγω της θαλάσσιας επίδρασης, με μικρότερη διακύμανση στις θερμοκρασίες.

Υπάρχει αυξανόμενη αβεβαιότητα στις προβλέψεις μετά τα μέσα Ιουνίου, καθιστώντας αναγκαία την επανεκτίμηση των δεδομένων με νεότερα προγνωστικά runs. Snapshot powered by AI

Καλοκαιρία με υψηλές θερμοκρασίες αναμένεται να επικρατήσει το επόμενο διάστημα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Θοδωρή Κολυδά, που αναλύει τα μοντέλα ECMWF, GFS, ICON, ECMWF ENS και GEFS.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, όπως προκύπτει από την σημερινή εικόνα των τριών βασικών ντετερμινιστικών μοντέλων — ECMWF, GFS και ICON —το επόμενο τριήμερο υπάρχει γενικά καλή συμφωνία ως προς τη διατήρηση ζεστού καιρού, χωρίς όμως να συμπίπτουν απόλυτα ως προς το ύψος των μέγιστων θερμοκρασιών.

Για την 8η Ιουνίου, το ICON εμφανίζεται σαφώς θερμότερο, με εκτίμηση 35,5°C, ενώ το ECMWF και το GFS κινούνται χαμηλότερα, στους 33,7°C και 33,2°C αντίστοιχα. Το εύρος διαφωνίας φθάνει τους 2,3°C, κάτι που δείχνει μέτρια αβεβαιότητα ως προς την κορυφή της θερμοκρασίας. Παρ’ όλα αυτά, και τα τρία μοντέλα συμφωνούν ότι αυτή θα είναι η θερμότερη ημέρα του τριημέρου. Στις 9 Ιουνίου, η εικόνα γίνεται πιο συνεκτική. Οι μέγιστες συγκλίνουν μεταξύ 31,8°C και 33,3°C, με εύρος μόλις 1,5°C. Πρόκειται για την ημέρα με την καλύτερη συμφωνία των μοντέλων, άρα και με σχετικά μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στην πρόγνωση. Για τις 10 Ιουνίου, η θερμοκρασία παραμένει σε παρόμοια επίπεδα. ECMWF και GFS συμπίπτουν στους 32,2°C, ενώ το ICON επιμένει ελαφρώς θερμότερο, στους 34,2°C. Το εύρος των 2°C παραμένει αποδεκτό και δείχνει ότι η γενική τάση είναι σταθερή, αν και το ICON εξακολουθεί να δίνει το θερμότερο σενάριο. Στις ελάχιστες θερμοκρασίες, το ECMWF εμφανίζεται σταθερά ψυχρότερο, με τιμές γύρω στους 8,5–9°C, ενώ GFS και ICON κινούνται υψηλότερα, περίπου μεταξύ 9,1°C και 11,3°C. Αυτή η διαφορά πιθανότατα συνδέεται με διαφορετικό χειρισμό της νυχτερινής ψύξης, της τοπογραφίας και της επιφανειακής ενέργειας από κάθε μοντέλο.

Το κύριο μήνυμα είναι ότι το επόμενο τριήμερο θα κυλήσει με υψηλές αλλά όχι ακραίες θερμοκρασίες. Η 8η Ιουνίου παρουσιάζει τη μεγαλύτερη πιθανότητα για τοπικές τιμές κοντά στους 35°C, κυρίως αν επαληθευτεί το θερμότερο σενάριο του ICON. Στις 9 και 10 Ιουνίου η εικόνα σταθεροποιείται περισσότερο, με τις περισσότερες εκτιμήσεις να συγκλίνουν κοντά στους 32–33°C. Η σύγκριση δείχνει επίσης ότι το ICON παραμένει το πιο θερμό μοντέλο για τις μέγιστες, το ECMWF το πιο ψυχρό για τις ελάχιστες, ενώ το GFS κινείται γενικά πιο κοντά στο μέσο των τριών.

Τι λένε οι μεσοπρόθεσμες αναλύσεις σε 6 πόλεις της Ελλάδας

Πηγαίνοντας ένα βήμα παρακάτω, για να δούμε τη μεσοπρόθεσμη τάση του καιρού , κάνουμε σύγκριση των δύο βασικών ensemble συστημάτων, του ECMWF ENS και του GEFS, για το επόμενο δεκαήμερο σε 6 κύριες πόλεις. Αυτό μας δείχνει ότι η θερμοκρασιακή εξέλιξη στη χώρα μας παραμένει γενικά σε θερμά επίπεδα, χωρίς όμως αυτή τη στιγμή να διαμορφώνεται ένα καθολικό και ισχυρά υποστηριζόμενο σενάριο ακραίας ζέστης. Η μεγαλύτερη αξία του συγκεκριμένου προϊόντος δεν βρίσκεται μόνο στις κεντρικές τιμές των δύο μοντέλων, αλλά κυρίως στη διασπορά των μελών και στη μεταξύ τους συμφωνία ή απόκλιση.

Στην Αθήνα, το ECMWF ENS διατηρεί τη διάμεση μέγιστη θερμοκρασία κοντά στους 31–32°C σχεδόν σε όλο το δεκαήμερο, ενώ το GEFS εμφανίζεται ελαφρώς ψυχρότερο προς το τέλος της περιόδου. Η απόκλιση αυτή συνοδεύεται από αισθητή διεύρυνση του εύρους αβεβαιότητας μετά τις 13–14 Ιουνίου, γεγονός που υποδηλώνει ότι η γενική θερμή τάση είναι σχετικά σταθερή, αλλά το ακριβές ύψος των μέγιστων θερμοκρασιών παραμένει λιγότερο βέβαιο στο δεύτερο μισό του δεκαημέρου.

Στη Θεσσαλονίκη, τα δύο ensemble συστήματα συμφωνούν αρκετά καλά μέχρι περίπου τα μέσα της περιόδου. Στη συνέχεια, το ECMWF ENS κρατά μια ελαφρώς θερμότερη τάση, ενώ το GEFS υποχωρεί περισσότερο. Η διαφορά αυτή δείχνει ότι η ατμοσφαιρική κυκλοφορία στη Βόρεια Ελλάδα εμφανίζει μεγαλύτερη ευαισθησία ως προς τη θέση και την ένταση των θερμών αερίων μαζών.

Η Λάρισα παραμένει η περιοχή με τη σαφέστερη δυναμική για υψηλότερες μέγιστες θερμοκρασίες. Οι διάμεσες τιμές κινούνται σε υψηλότερα επίπεδα από τις υπόλοιπες πόλεις, κάτι απολύτως αναμενόμενο λόγω της ηπειρωτικότητας και της γεωγραφικής θέσης της Θεσσαλικής πεδιάδας. Ωστόσο, και εδώ μετά τις 12–13 Ιουνίου αυξάνει η διασπορά των μελών, άρα η τάση για ζέστη είναι σαφής, αλλά η πιθανότητα για σημαντικότερη κορύφωση δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί πλήρως εδραιωμένη.

Στην Καβάλα, οι μέγιστες θερμοκρασίες παραμένουν αισθητά χαμηλότερες. Η θαλάσσια επίδραση και η συχνότερη παρουσία βορειοανατολικών ρευμάτων περιορίζουν τη δυνατότητα για πολύ υψηλές τιμές. Η συμφωνία των ensembles είναι αρκετά καλή στο πρώτο μισό του δεκαημέρου, ενώ προς το τέλος αυξάνεται η αβεβαιότητα κυρίως στις ελάχιστες θερμοκρασίες.

Η Πάτρα παρουσιάζει πιο ήπια θερμοκρασιακή συμπεριφορά σε σχέση με την Αθήνα και τη Λάρισα. Τα δύο μοντέλα συμφωνούν γενικά ως προς τη διατήρηση θερμών αλλά όχι ακραίων συνθηκών, με μικρές μόνο διαφοροποιήσεις στις μέγιστες. Οι ελάχιστες θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά υψηλές, στοιχείο που δείχνει περιορισμένη νυχτερινή ψύξη και έντονη θαλάσσια επιρροή.

Στο Ηράκλειο, η εικόνα είναι επίσης ήπια και ελεγχόμενη. Οι μέγιστες κινούνται σε επίπεδα χαμηλότερα από την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ οι ελάχιστες παραμένουν σχετικά υψηλές. Η θαλάσσια επίδραση περιορίζει τα ακραία ημερήσια θερμοκρασιακά εύρη. Προς το δεύτερο μισό του δεκαημέρου, η διαφωνία μεταξύ ECMWF ENS και GEFS αυξάνει, κυρίως ως προς τη διατήρηση ή όχι των υψηλότερων θερμοκρασιών.

Το βασικό επιστημονικό συμπέρασμα είναι ότι για τις πρώτες 4–5 ημέρες υπάρχει αρκετά καλή συμφωνία μεταξύ των δύο ensemble συστημάτων. Από την 6η ημέρα και μετά, οι αποκλίσεις αυξάνονται και οι ζώνες διασποράς διευρύνονται. Αυτό σημαίνει ότι η γενική τάση μπορεί να αξιολογηθεί με σχετική ασφάλεια, όχι όμως και οι ακριβείς αριθμητικές τιμές. Η σωστή ερμηνεία, επομένως, είναι ότι το επόμενο δεκαήμερο χαρακτηρίζεται από θερμές, κατά τόπους αρκετά θερμές συνθήκες, χωρίς προς το παρόν να προκύπτει ένα σταθερό και καθολικά υποστηριζόμενο σενάριο ακραίου καύσωνα. Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον εντοπίζεται στο εσωτερικό της χώρας, κυρίως στη Θεσσαλία, ενώ οι παράκτιες και νησιωτικές περιοχές διατηρούν ηπιότερη συμπεριφορά. Η εξέλιξη μετά τα μέσα της περιόδου θα χρειαστεί επανεκτίμηση με τα επόμενα runs, ώστε να διαπιστωθεί αν η θερμή τάση θα ενισχυθεί, θα υποχωρήσει ή θα μετατοπιστεί χρονικά.

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