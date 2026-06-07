Καιρός: Στα όρια του καύσωνα με 35άρια σήμερα - Που θα έχει καταιγίδες

Υψηλές θερμοκρασίες και καλοκαιρινό σκηνικό θα επικρατήσουν την Κυριακή 7 Ιουνίου 2026, καθώς σύμφωνα με την ΕΜΥ ο υδράργυρος θα φτάσει κατά τόπους τους 35 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Την ίδια ώρα, τοπικές απογευματινές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε περιοχές της βόρειας Ελλάδας.

Γενική εικόνα καιρού



Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται τοπικές βροχές και πιθανές καταιγίδες, κατά τόπους έντονες.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3-5 μποφόρ, ενώ στα πελάγη θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, φτάνοντας:

29°C έως 33°C στις περισσότερες περιοχές

έως 34°C–35°C στα ανατολικά ηπειρωτικά



Αττική – Θεσσαλονίκη

Αθήνα: Γενικά αίθριος καιρός. Θερμοκρασία από 20 έως 32°C, με μεταβλητούς ανέμους 2-3 μποφόρ.

Θεσσαλονίκη: Αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις το απόγευμα και πιθανές τοπικές βροχές στα γύρω ορεινά. Θερμοκρασία έως 32°C.

Μακεδονία – Θράκη

Μακεδονία και Θράκη: Γενικά αίθριος καιρός, αλλά το μεσημέρι και απόγευμα αναμένονται όμβροι και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.



Υπόλοιπη χώρα

Ιόνιο – Ήπειρος: Αίθριος καιρός με τοπικές απογευματινές βροχές στα ορεινά

Στερεά Ελλάδα – Πελοπόννησος: Καλοκαιρινό σκηνικό με πιθανές τοπικές μπόρες στα ορεινά

Κυκλάδες – Κρήτη: Αίθριος καιρός, με ενίσχυση ανέμων έως 6 μποφόρ

Ανατολικό Αιγαίο – Δωδεκάνησα: Ηλιοφάνεια και ισχυροί βόρειοι άνεμοι





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