Ρέμος για Παντελίδη: «Είναι μια πληγή μέσα μου» - Τα λόγια της κόρης του για την Μαρινέλλα

Snapshot Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε για τις τραυματικές συνέπειες του διαζυγίου των γονιών του και την ανάγκη προστασίας των παιδιών από οικογενειακές εντάσεις.

Υπογράμμισε ότι οι πληγές της παιδικής ηλικίας μένουν ανεξίτηλες και τόνισε τη σημασία οι γονείς να απομακρύνουν τα παιδιά από διαμάχες.

Εκφράστηκε συγκινημένος για την απώλεια της Μαρινέλλας και την επίδρασή της στη ζωή του και της οικογένειάς του.

Θύμισε με αγάπη και πόνο τον Παντελή Παντελίδη, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές μετά το τραγικό του δυστύχημα.

Αποκάλυψε την αναστάτωση και τον πόνο που βίωσαν οι δικοί του άνθρωποι τις πρώτες ώρες μετά το ατύχημα του Παντελίδη. Snapshot powered by AI

Ο Αντώνης Ρέμος άνοιξε την καρδιά του και μίλησε για τα δύσκολα χρόνια της παιδικής του ηλικίας, τις τραυματικές επιπτώσεις του διαζυγίου των γονιών του και πρόσωπα που καθόρισαν τη ζωή του, όπως η Μαρινέλλα και ο Παντελής Παντελίδης.

Μιλώντας στον Τάσο Τρύφωνος και την εκπομπή «Τετ Α Τετ», ο Αντώνης Ρέμος στάθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένειά του και υπογράμμισε την ανάγκη οι γονείς να προστατεύουν τα παιδιά από οικογενειακές εντάσεις.

«Δουλεύαμε όλοι για να τα βγάλουμε πέρα. Πρέπει να προσέχουμε για ό,τι συμβαίνει μέσα στην οικογένεια. Πρέπει να προστατεύουμε τα παιδιά. Ειδικά στις ηλικίες μέχρι 12–15 χρονών».

Σχετικά με τον χωρισμό των γονιών του, ο τραγουδιστής παραδέχθηκε ότι οι εμπειρίες της παιδικής ηλικίας αφήνουν ανεξίτηλα σημάδια. «Οι πληγές αυτές είναι αναλλοίωτες στον χρόνο. Το καταλαβαίνεις μετά, οι χαρακιές στην ψυχή σου μένουν πάντα, όταν είναι παιδικές. Οι γονείς που δεν ταιριάζουν και θέλουν να χωρίζουν, να κοιτάξουν να βγάλουν έξω από το περιβάλλον τα παιδιά».

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε όταν αναφέρθηκε στη Μαρινέλλα, με την οποία τον συνέδεε στενή φιλία και εκτίμηση. Όπως εξομολογήθηκε, η απουσία της παραμένει αισθητή στην καθημερινότητά του.

«Δεν είχα αντιληφθεί το μέγεθος του κακού που πρόκειται να έρθει. Μου λείπει η φυσική της παρουσία και κρατάω και τα λόγια της Ελένης της κόρης μου που πρόλαβε και έζησε στιγμές μαζί της. «Μου λείπει μπαμπά που δεν θα την ξαναδώ». Είναι τόσο ξεκάθαρη η απάντηση και είναι αλήθεια αυτό. Εμάς που την γνωρίζουμε προσωπικά, σίγουρα μας λείπει κάθε μέρα η φυσική της παρουσία. Η μουσική, ο ήχος, η εικόνα της, είναι πάντα εκεί».

Ξεχωριστή θέση στη συζήτηση είχε η αναφορά στον Παντελή Παντελίδη, τον οποίο θυμάται με βαθιά αγάπη. «Είναι μια πληγή μέσα μου. Είναι πολύ στενάχωρο, που ένα τόσο νέο παιδί “έφυγε” ξαφνικά και με τέτοιο τρόπο και δυστυχώς γράφτηκαν χιλιάδες αερολογίες. Ήταν, είναι και θα είναι μια οντότητα, που έχω ζήσει κοντά της.

Δυστυχώς η μοίρα μας έπαιξε ένα πολύ κακό παιχνίδι με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή και να αφήσει αναπάντητα πολλά ερωτήματα και τις πληγές μας».

Ο Ρέμος αποκάλυψε ακόμη ότι οι πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα ήταν δραματικές για τους ανθρώπους κοντά του. Υπήρξε μεγάλη αναστάτωση μέχρι να γίνει γνωστή η ταυτότητα του τραγουδιστή που έχασε τη ζωή του.

«Όταν με ξύπνησαν το πρωί και είδα το αυτοκίνητό μου αναποδογυρισμένο και ότι υπήρχε ένας νεκρός τραγουδιστής. Δεν είχαν πει ακόμα το όνομά του και η αδερφή μου και η μητέρα μου έπαιρναν τηλέφωνο να δούνε αν είμαι εγώ ή όχι. Είχε γίνει ένας μεγάλος χαμός. Ο Παντελής για μένα ήταν και θα είναι πάντα στην ψυχή μου. Μακάρι να μην συνέβαινε αυτό, να γύριζα τον χρόνο πίσω».

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