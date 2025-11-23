Αντώνης Ρέμος για την υπόθεση Παντελίδη: «Υπάρχει μια περίεργη κατάσταση»

Ο Αντώνης Ρέμος σε δηλώσεις που παραχώρησε απάντησε για τον Παντελή Παντελίδη, μετά τα όσα δήλωσε ο Σπύρος Μαρτίκας για τη μοιραία βραδιά του δυστυχήματος, αναφέροντας πως ο τραγουδιστής είχε χάσει 250.000 ευρώ.

«Δεν υπάρχει κάποιος λόγος να πούμε γι’ αυτά τα πράγματα. Είναι πάρα πολλά χρόνια. Δεν πρόκειται να τον ξεχάσουμε τον Παντελή. Και ο Χρήστος (Μάστορας) έχει δουλέψει μαζί του και εγώ. Ήμουν πάρα πολύ κοντά του. Πρέπει να σταματήσει λίγο, υπάρχει άλλη μία περίεργη κατάσταση, αρχίζει και χάνεται λίγο η μπάλα. Πρέπει ο κόσμος να συνέλθει και να σταματήσει λίγο να σκέφτεται και να ονειρεύεται πράγματα καταστροφικά. Όλα έχουν πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Θα τον θυμόμαστε για πάντα τον Παντελή», ανέφερε ο Αντώνης Ρέμος.

Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα ο Σπύρος Μαρτίκας δημοσιοποίησε στοιχεία για την ομάδα με τις επενδυτικές απάτες.

«Θρήνησε όλη η Ελλάδα τον χαμό ενός ταλέντου εξαιτίας αυτού του απατεώνα. Του έστησε τραπέζι και έχασε 250.000. Έτσι πήγε και πέθανε ο Παντελίδης;

Αυτός που συνελήφθη έστηνε λέσχες με παράνομα παιχνίδια τζόγου και ήταν το τραπέζι στημένο με δικούς του για να φάνε από τον Παντελή Παντελίδη ότι λεφτά είχε. Στημένο παιχνίδι τζόγου. Και έφυγε, ήπιε, αγχώθηκε, ίδρωσε και πέθανε. Οι πληροφορίες μου λένε πως ήταν γύρω στις 250.000 ευρώ», δήλωσε ο Σπύρος Μαρτίκας.