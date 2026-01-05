Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα (5/1) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές
Πού θα σημειωθούν σήμερα Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, διακοπές στην ηλεκτροδότηση.
Διακοπές ρεύματος σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του ΔΕΔΔΗΕ θα πραγματοποιηθούν σήμερα Δευτέρα, σε αρκετές περιοχές της Αττικής.
Δείτε στη λίστα του newsbomb.gr, τις περιοχές της Αττικής που θα σημειωθεί διακοπή υδροδότησης:
Από ημ/νία και ώρα
Έως ημ/νία και ώρα
Δήμος/κοινότητα
Περιγραφή περιοχής
Αριθμός Σημειώματος
Σκοπός διακοπής
5/1/2026 7:30:00 πμ
5/1/2026 12:30:00 μμ
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ
ΑΝΘ.ΓΑΖΗ - ΚΛΕΙΤΩΡΟΣ - ΝΥΜΦΑΣΙΑΣ
11
Κατασκευές
5/1/2026 8:00:00 πμ
5/1/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΨΑΡΩΝ απο κάθετο: ΣΦΑΚΙΩΝ έως κάθετο: ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ απο κάθετο: ΨΑΡΩΝ έως κάθετο: ΛΙΟΣΙΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά οδός:ΛΙΟΣΙΩΝ απο κάθετο: ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ έως κάθετο: ΗΠΕΙΡΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
7
Λειτουργία
5/1/2026 8:00:00 πμ
5/1/2026 12:30:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά οδός:Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ απο κάθετο: ΣΤΥΡΩΝ έως κάθετο: ΣΤ. ΠΑΠΑΓΟΥ από: 08:00 πμ έως: 12:30 μμ
8
Λειτουργία
5/1/2026 8:00:00 πμ
5/1/2026 1:00:00 μμ
ΝΙΚΑΙΑΣ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΟΜΝΗΝΩΝ απο κάθετο: Ν. ΜΑΚΡΗΣ έως κάθετο: Π. ΡΑΛΛΗ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΦΙΛΩΝΟΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΧΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΟΔΥΣΕΩΣ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΧΟΥ έως κάθετο: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΑΝΤΩΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ απο κάθετο: ΚΟΜΝΗΝΩΝ έως κάθετο: ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ Ζυγά οδός:Π. ΡΑΛΛΗ απο κάθετο: ΠΑΡΑΣΧΟΥ έως κάθετο: Π. ΡΑΛΛΗ ΝΟ 92 από: 08:00 πμ έως: 01:00 μμ
Κατασκευές
5/1/2026 8:00:00 πμ
5/1/2026 3:00:00 μμ
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ
ΚΕΡΑΤΕΑ - ΟΛΟΚΛΗΡΟΙ ΟΙ ΟΙΚΙΣΜΟΙ - ΒΕΝΙΟ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ - ΑΝΩ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ - ΕΛΙΕΣ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ - ΒΙΝΤΖΙ ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ - ΠΕΥΚΑ - ΖΑΣΤΑΝΟ - ΔΙΨΕΛΙΖΑ - ΣΠΗΛΙΑΖΕΖΑ(ΟΡΙΑ ΜΕ ΔΙΨΕΛΙΖΑ) - ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΟΔΟΙ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ - ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΑΙΓΙΟΥ - ΚΙΑΤΟΥ - Λ.ΔΑΣΚΑΛΕΙΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ - ΤΥΧΗΣ - ΑΓ.ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ - ΚΡΗΤΗΣ - ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ - ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ - Λ.ΛΑΥΡΙΟΥ ΠΛΗΣΙΟΝ ΜΟΝΗΣ ΑΓ.ΟΝΟΥΦΡΙΟΥ - Ι.Ν.ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΛΗΜΝΟΥ - ΑΓΑΠΗΣ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ - ΦΙΛΙΑΣ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΛΑΠΠΑ - Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΥΨΩΜΑ ΑΓΡΙΑΔΕΣ - ΡΟΔΟΥ - ΠΥΡΓΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΒΓΕΘΙ - ΟΡΕΙΒΑΤΩΝ - ΡΟΔΟΥ - ΑΚΤΗΣ - ΕΙΡΗΝΗΣ - ΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΚΛΕΙΔΟΥΧΕΙΟ - 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - ΠΛΗΘΟΣΑ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ
1529
Λειτουργία
5/1/2026 8:00:00 πμ
5/1/2026 3:00:00 μμ
ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Λ.ΕΛΑΙΩΝ, Λ.ΚΑΤΣΙΚΗ, Χ.ΚΕΦΑΛΑ, ΣΟΥΡΠΗ, ΑΛΟΗΣ, ΚΟΥΒΕΛΗ, ΜΑΖΑΡΑΚΗ, ΓΡΑΜΜΟΥ, ΓΥΘΕΙΟΥ ΠΑΝΣΕΔΩΝ, ΗΡΑΣ, ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ, ΓΡΑΜΜΟΥ, ΕΡΜΙΟΝΗΣ, ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ, ΠΛΑΤΑΝΩΝ, ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ, ΧΡ.ΜΑΝΤΕΛΟΥ, ΣΤΕΡΙΩΤΗ, ΜΥΡΤΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΔΕΡΕΔΙΝΗ, ΡΕΜΑΤΙΑΣ, Δ. ΚΑΡΕΚΛΑ, ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ, Παρ. Α/Δ ΠΑΘΕ 8.
1045
Κατασκευές
5/1/2026 8:00:00 πμ
5/1/2026 4:00:00 μμ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ - ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ - ΕΠΙΚΟΥΡΟΥ - ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ - ΑΙΣΧΥΛΟΥ - ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ - ΗΣΙΟΔΟΥ - ΔΙΟΔΩΡΟΥ - ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ - ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ - ΑΝΤΙΦΩΝΤΟΣ
10
Κατασκευές
5/1/2026 8:00:00 πμ
5/2/2026 11:30:00 πμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Μονά/Ζυγά οδός:ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ απο κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ έως κάθετο: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΜΕΘΩΝΗΣ απο κάθετο: ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ έως κάθετο: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΕΡΕΣΟΥ απο κάθετο: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ έως κάθετο: ΕΜ. ΜΠΕΝΑΚΗ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Ζυγά οδός:ΖΩΣΙΜΑΔΩΝ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ έως κάθετο: ΕΡΕΣΟΥ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ Μονά/Ζυγά οδός:ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΕΟΥΣ απο κάθετο: ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ έως κάθετο: ΑΧΑΡΝΩΝ από: 08:00 πμ έως: 11:30 πμ
1433
Λειτουργία
5/1/2026 2:00:00 μμ
5/1/2026 4:00:00 μμ
ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Ζυγά οδός:ΑΡΙΑΔΝΗΣ απο κάθετο: ΦΙΑΔΡΙΑΔΩΝ έως κάθετο: ΦΙΛΟΘΕΟΥ από: 02:00 μμ έως: 04:00 μμ
6
Λειτουργία
