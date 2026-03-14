Μεγάλη φωτιά στην Ηλεία - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Η φωτιά που καίει προς το χωριό Χειμαδιό έχει σύμφωνα αναπτυχθεί σε δύο διαφορετικά μέτωπα, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Μεγάλη φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Ελαιώνα Πύργου στην Ηλεία.
  • Η Πυροσβεστική επιχειρεί με 55 πυροσβέστες, 3 ομάδες πεζοπόρων, 15 οχήματα και ένα αεροσκάφος, χωρίς να απειλείται οικισμός.
  • Η κατάσβεση δυσχεραίνεται λόγω της δύσβατης περιοχής και των ισχυρών ανέμων, με αίτημα για επιπλέον εναέρια μέσα και δυνάμεις.
  • Υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου στην επιχείρηση κατάσβεσης.
Μεγάλη φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι του Σαββάτου, 14 Μαρτίου, σε δασική έκταση στην Ηλεία, και συγκεκριμένα στην περιοχή του Ελαιώνα Πύργου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η επιχείρηση κατάσβεσης είναι σε εξέλιξη, ωστόσο δεν απειλείται οικισμός.

Η φωτιά που καίει προς το χωριό Χειμαδιό, έχει σύμφωνα με το patrisnews.com αναπτυχθεί σε δύο διαφορετικά μέτωπα, προκαλώντας ισχυρή κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Στο σημείο επιχειρούν 55 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης και της 18ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα κι ένα αεροσκάφος. Παράλληλα υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.

Το έργο της κατάσβεσης δυσχεραίνεται από το δύσβατο της περιοχής αλλά και από τους ισχυρούς ανέμους που πνέουν στην περιοχή, ενώ έχουν ήδη ζητηθεί εναέρια μέσα και επιπλέον δυνάμεις για την ενίσχυση της επιχείρησης.

