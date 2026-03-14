Κεφαλονιά: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά στην περιοχή Αλειμματάς
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες και οκτώ οχήματα
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στην Κεφαλονιά εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλειμματάς το Σάββατο (14/03).
Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.
