Κεφαλονιά: Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για πυρκαγιά στην περιοχή Αλειμματάς

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική στην Κεφαλονιά εξαιτίας πυρκαγιάς που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλειμματάς το Σάββατο (14/03).

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρου της 16ης ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα. Συνδρομή από εθελοντές και υδροφόρες ΟΤΑ.