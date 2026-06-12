Σχολεία: Πλησιάζει η τελευταία ημέρα - Πότε κλείνουν για καλοκαίρι

Snapshot Οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ δίνουν μαθήματα ειδικότητας έως τις 15 Ιουνίου και ειδικά μαθήματα από 16 έως 25 Ιουνίου.

Οι υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες για ΤΕΦΑΑ θα γίνουν μεταξύ 15 και 26 Ιουνίου.

Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία κλείνουν στις 15 Ιουνίου 2026. Snapshot powered by AI

Λίγες ημέρες ακόμα απομένουν μέχρι να κλείσουν τα σχολεία και οι μαθητές όλων των βαθμίδων να ξεκινήσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Οι μαθητές της Γ' Λυκείου ολοκλήρωσαν τη Δευτέρα, 8 Ιουνίου, την προσπάθειά τους για την εισαγωγή στα ΑΕΙ της χώρας, καθώς οι υποψήφιοι των ΓΕΛ έδωσαν τα τελευταία τους μαθήματα.

Από την άλλη, οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ, έως τις 15 Ιουνίου δίνουν τα μαθήματα ειδικότητας, ενώ οι εξετάσεις ειδικών μαθημάτων έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 16 έως 25 Ιουνίου. Παράλληλα, από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου θα διεξαχθούν οι υγειονομικές εξετάσεις και οι πρακτικές δοκιμασίες για τους υποψηφίους που διεκδικούν την εισαγωγή τους στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).

Από τις 18 έως σήμερα, 12 Ιουνίου διεξάγονταν και οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ τάξη του Λυκείου, με τα αποτελέσματα να αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 19 Ιουνίου.

Όσο για τους μαθητές του Γυμνασίου, στις 15 Ιουνίου ολοκληρώνουν και αυτοί τη διαδικασία ενδοσχολικών εξετάσεων.

Πότε κλείνουν δημοτικά και νηπιαγωγεία

Για τους μικρότερους μαθητές, το σχολικό έτος ολοκληρώνεται λίγο αργότερα. Συγκεκριμένα, τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία θα παραμείνουν ανοιχτά έως τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026.

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