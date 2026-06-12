«Blue Star 2»: Κατέπλευσε στο Λαύριο λόγω καταγγελίας για εκρηκτικό μηχανισμό

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 2», το οποίο διέκοψε το δρομολόγιό του και επέστρεψε στο Λαύριο έπειτα από καταγγελία για ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού

Newsbomb

«Blue Star 2»: Κατέπλευσε στο Λαύριο λόγω καταγγελίας για εκρηκτικό μηχανισμό
ΕΛΛΑΔΑ
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Στο λιμάνι του Λαυρίου επέστρεψε το επιβατηγό-οχηματαγωγό πλοίο «Blue Star 2», ύστερα από πληροφορία που έφτασε στις Αρχές σχετικά με πιθανή τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο εσωτερικό του.

Το πλοίο είχε αποπλεύσει από τον Πειραιά στις 18:40, εκτελώντας το προγραμματισμένο δρομολόγιό του προς Σύρο, Πάτμο, Λέρο, Κάλυμνο, Κω και Ρόδο. Ωστόσο, περίπου στις 20:00 ενεργοποιήθηκε ο μηχανισμός ασφαλείας, όταν το Αστυνομικό Τμήμα Ιωαννίνων ενημερώθηκε από άγνωστο άτομο ότι στο πλοίο είχε τοποθετηθεί βόμβα.

Η πληροφορία διαβιβάστηκε άμεσα στο Λιμεναρχείο Λαυρίου και δόθηκε εντολή για επιστροφή του πλοίου στο πλησιέστερο ασφαλές λιμάνι. Με την άφιξή του στο Λαύριο ξεκίνησε η αποβίβαση των επιβατών, ενώ ακολούθησαν εκτεταμένοι έλεγχοι στους χώρους του πλοίου.

Στο σημείο επιχειρούν πυροτεχνουργοί του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, με τη συνδρομή ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου ανίχνευσης εκρηκτικών.

Παράλληλα, στο λιμάνι έχουν μεταβεί δυνάμεις της Πυροσβεστικής και πληρώματα του ΕΚΑΒ για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, στο «Blue Star 2» επέβαιναν 952 επιβάτες και 98 μέλη του πληρώματος. Μέχρι στιγμής, οι έρευνες δεν έχουν εντοπίσει κάποιο ύποπτο αντικείμενο, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν τους προβλεπόμενους ελέγχους προκειμένου να εξακριβωθεί η βασιμότητα της καταγγελίας.

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