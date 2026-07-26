Γάμος… με στυλ και ανατροπή: Οι 7 διάσημες νύφες που τόλμησαν το μαύρο νυφικό και «έγραψαν» ιστορία

Από τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ μέχρι την Αβρίλ Λαβίν, οι διάσημες νύφες που τόλμησαν να «σπάσουν» την παράδοση του λευκού νυφικού

Newsbomb

Γάμος… με στυλ και ανατροπή: Οι 7 διάσημες νύφες που τόλμησαν το μαύρο νυφικό και «έγραψαν» ιστορία
WHAT THE FACT
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Το λευκό νυφικό δεν αποτελεί πάντα την πρώτη επιλογή για μία νύφη. Αρκετές διάσημες γυναίκες αποφάσισαν να ακολουθήσουν έναν λιγότερο παραδοσιακό δρόμο για την εμφάνισή τους την ημέρα του γάμου τους, επιλέγοντας αντί για λευκό ένα μαύρο σύνολο.

Η Κλοέ Σεβινί παντρεύτηκε για πρώτη φορά τον άνδρα της, Σίνισα Μάτσκοβιτς, σε πολιτική τελετή το 2020, φορώντας ένα μαύρο μίντι φόρεμα, πριν πραγματοποιήσουν μια μεγαλύτερη γαμήλια γιορτή δύο χρόνια αργότερα. Παράλληλα, η Σένα Γκράιμς – Μπιτς επέλεξε σκόπιμα μια μαύρη εντυπωσιακή τουαλέτα για τον γάμο με τον Τζος Μπιτς το 2013, θέλοντας να παρουσιάσει μία πιο εκλεπτυσμένη εκδοχή του προσωπικού της στιλ.

Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ φόρεσε μαύρο νυφικό όταν παντρεύτηκε τον Μάθιου Μπρόντερικ το 1997. Αν και το εμβληματικό φόρεμα δημιούργησε μια νέα τάση στις νυφικές εμφανίσεις, η πρωταγωνίστρια του Sex and the City είχε αναφέρει στο περιοδικό Marie Claire το 2006 ότι επέλεξε το μαύρο ώστε να αποφύγει να «μαγνητίσει» τα βλέμματα.

«Ντρεπόμουν πολύ να παντρευτώ με λευκό φόρεμα και τόσο ο Μάθιου όσο κι εγώ διστάζαμε να αφήσουμε τον κόσμο να δώσει τόση προσοχή σε εμάς. Κάτι που είναι παράλογο, γιατί αυτή είναι η στιγμή που μπορείς να απολαύσεις την προσοχή, όταν έρχεται φυσικά», είχε πει.

Επτά διάσημες γυναίκες που φόρεσαν μαύρα νυφικά:

  • Κλοέ Σεβινί

Η Σεβινί παντρεύτηκε τον Σίνισα Μάτσκοβιτς στο Δημαρχείο της Νέας Υόρκης τον Μάρτιο του 2020. Η ηθοποιός φόρεσε ένα μαύρο μακρυμάνικο φόρεμα για την τελετή, το οποίο συνδύασε με ασορτί μπότες και λευκό πέπλο. Το ζευγάρι πραγματοποίησε αργότερα έναν γάμο στο Κονέκτικατ τον Μάιο του 2022, όπου η Σεβινί εμφανίστηκε με τρία λευκά νυφικά.

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  • Σένα Γκράιμς – Μπιτς

Η Γκράιμς – Μπιτς περπάτησε προς το ιερό με μία μαύρη δημιουργία της Βέρα Γουάνγκ όταν παντρεύτηκε τον Τζος Μπιτς στις 10 Μαΐου 2013. Το φόρεμα διέθετε λαιμόκοψη τύπου halter και φούστα από τούλι με μία ανοιχτόχρωμη στρώση υφάσματος.

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Η Γκράιμς-Μπιτς εξήγησε ότι ένιωθε πως την ημέρα του γάμου της «έπρεπε να μοιάζει με τον εαυτό της», καθώς συχνά φορά «μαύρα από την κορυφή μέχρι τα νύχια», μιλώντας στο podcast με τίτλο: Scheananigans with Scheana Shay, τον Αύγουστο του 2023.

«Αναζήτησα στο Google “μαύρο νυφικό” απλώς για να δω αν υπήρχε κάτι τέτοιο. Η Βέρα Γουάνγκ μόλις είχε παρουσιάσει μία συλλογή μόνο με μαύρα και κόκκινα νυφικά και σκέφτηκα: “Αυτό είναι τρελό”. Είναι ο άνθρωπος των νυφικών· είδα αυτό το φόρεμα και είπα: Αυτό είναι», είχε αποκαλύψει.

  • Σάρα Τζέσικα Πάρκερ

Η Πάρκερ παντρεύτηκε τον Μάθιου Μπρόντερικ στις 19 Μαΐου 1997, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα της Morgane le Fay που αγόρασε έτοιμο από κατάστημα. Το νυφικό είχε λεπτές τιράντες, στρογγυλή λαιμόκοψη και ογκώδη φούστα με βολάν.

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Η ηθοποιός ανέφερε το 2016 ότι μετάνιωσε για την επιλογή ενός τόσο αντισυμβατικού νυφικού και πως, αν ανανέωνε ποτέ τους όρκους της, θα επέλεγε ένα λευκό, μιλώντας στο Harper’s Bazaar.

«Θα φορούσα ένα όμορφο, κανονικό νυφικό, όπως θα έπρεπε να είχα φορέσει εκείνη την ημέρα», είχε προσθέσει.

  • Κόρτνεϊ Καρντάσιαν

Η Κόρτνεϊ Καρντάσιαν φόρεσε δύο αντισυμβατικά νυφικά του οίκου Dolce & Gabbana για τον γάμο με τον Τράβις Μπάρκερ τον Μάιο του 2022. Για την τελετή επέλεξε ένα λευκό μίνι φόρεμα με κορσέ και μακρύ πέπλο, ενώ, αργότερα άλλαξε σε μία μαύρη εκδοχή για τη δεξίωση. Η Καρντάσιαν ολοκλήρωσε την εντυπωσιακή εμφάνιση με δαντέλα, γάντια χωρίς δάχτυλα και μαύρο πέπλο μέχρι τους ώμους.

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  • Τίνα Τέρνερ

Η Τίνα Τέρνερ παντρεύτηκε τον Έρβιν Μπαχ στην Ελβετία το 2013, έπειτα από 27 χρόνια σχέσης. Η «Βασίλισσα του Rock ’n’ Roll» επέλεξε ένα φόρεμα από πράσινη ταφτά και μαύρο τούλι του Τζόρτζιο Αρμάνι, διακοσμημένο με κρύσταλλα Swarovski.

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Η Τέρνερ είχε αναφέρει στο περιοδικό Hello! ότι είδε για πρώτη φορά το φόρεμα σε επίδειξη μόδας στο Πεκίνο. «Σκέφτηκα: “Πρέπει να το αποκτήσω, ακόμα κι αν δεν το φορέσω ποτέ”. Μετά σκέφτηκα: “Ξέρω, αυτό θα είναι το νυφικό μου!”».

  • Λίμπερτι Ρος

Η Λίμπερτι Ρος και ο μουσικός παραγωγός, Τζίμι Άιοβιν, παντρεύτηκαν την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2016. Το μοντέλο φόρεσε μία μαύρη δημιουργία υψηλής ραπτικής του οίκου Givenchy, την οποία συνδύασε με ασορτί πέπλο και ένα εντυπωσιακό γλυπτό αξεσουάρ κεφαλής του σχεδιαστή, Στίβεν Τζόουνς.

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  • Αβρίλ Λαβίν

Όπως αρμόζει σε ένα πραγματικό ποπ – πανκ είδωλο, η Αβρίλ Λαβίν φόρεσε ένα μαύρο νυφικό τύπου ballgown της Monique Lhuillier για τον γάμο με τον Τσαντ Κρόγκερ, την 1η Ιουλίου 2013. Το φόρεμα είχε δαντελένιο μπούστο και φούστα από τούλι, ενώ η τραγουδίστρια το συνδύασε με μαύρο δαντελένιο πέπλο και ασημένιο αξεσουάρ κεφαλής.

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Η Λαβίν είχε επισημάνει τότε στο Entertainment Tonight Canada ότι, εκτός από το να έχει μία «γοτθική» αισθητική, είχε ακόμη μία απαίτηση για το νυφικό της: «Δεν ήθελα να είναι τρελά φουσκωτό. Δεν ήθελα να με φορέσει εκείνο», είχε πει.

Το ζευγάρι ανακοίνωσε τον χωρισμό του δύο χρόνια αργότερα και στη συνέχεια, πήρε διαζύγιο.

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