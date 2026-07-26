Βόλος: Γαμπρός ήπιε λίγο παραπάνω και βρέθηκε από το γαμήλιο γλέντι στο Νοσοκομείο

Snapshot Ο γαμπρός στο γάμο του στον Βόλο κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία.

Κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στα Επείγοντα του Νοσοκομείου «Αχιλλοπούλειο».

Υποβλήθηκε σε απαραίτητες εξετάσεις και έλαβε πρώτες βοήθειες από τους γιατρούς.

Ο γαμπρός πήρε εξιτήριο λίγες ώρες μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Snapshot powered by AI

Στα Επείγοντα του «Αχιλλοπούλειου» μεταφέρθηκε ένα άνδρας, λίγες ώρες μετά τον γάμο του, το βράδυ του Σαββάτου στον Βόλο.

Όπως αναφέρει το gegonota.news, κατά την διάρκεια του γαμήλιου γλεντιού ο γαμπρός φέρεται να κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και να αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία, με αποτέλεσμα να κληθεί στον χώρο της δεξίωσης ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την μεταφορά του στο Νοσοκομείο.

Υποβλήθηκε στις απαραίτητες εξετάσεις και μετά την παροχή των πρώτων βοηθειών από τους γιατρούς, πήρε εξιτήριο.

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