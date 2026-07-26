Κρήτη: Silver alert για 75χρονη - Έφυγε για την εκκλησία και χάθηκαν τα ίχνη της

Snapshot Η 75χρονη Αιμιλία Γεωργαλάκη αγνοείται από το απόγευμα της 23ης Ιουλίου στα Χανιά μετά από επίσκεψη σε κοντινή εκκλησία.

Η γυναίκα πάσχει από άνοια και προβλήματα μνήμης, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για την ασφάλειά της.

Έχει λευκά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,62 μέτρα και φορούσε μαύρο παντελόνι με λευκά σχέδια και μπλε μπλούζα την ημέρα της εξαφάνισης.

Ενεργοποιήθηκε ο Κοινωνικός Συναγερμός Silver Alert για τον εντοπισμό της, με έκκληση σε όποιον έχει πληροφορίες να επικοινωνήσει με τη Γραμμή SOS 1065.

Ο αδερφός της τονίζει ότι βρίσκεται σε προχωρημένη κατάσταση άνοιας και απευθύνει έκκληση για βοήθεια στις αρμόδιες αρχές. Snapshot powered by AI

Ώρες αγωνίας βιώνει η οικογένεια της 75χρονης Αιμιλίας Γεωργαλάκη στα Χανιά, η οποία αγνοείται από το απόγευμα της Πέμπτης 23 Ιουλίου, όταν έφυγε από το σπίτι της στη Νέα Χώρα για να επισκεφθεί κοντινή εκκλησία και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής.

Η εξαφάνιση της γυναίκας έχει σημάνει συναγερμό, καθώς, σύμφωνα με τους οικείους της, η 75χρονη πάσχει από άνοια και αντιμετωπίζει προβλήματα μνήμης, γεγονός που αυξάνει την ανησυχία για την ασφάλειά της. Η Γραμμή Ζωής προχώρησε στην ενεργοποίηση του Κοινωνικού Συναγερμού Silver Alert, προκειμένου να κινητοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες δυνάμεις για τον εντοπισμό της.

Η Αιμιλία Γεωργαλάκη έχει λευκά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος περίπου 1,62 μέτρα και είναι αδύνατη. Την ημέρα της εξαφάνισής της φορούσε μαύρο υφασμάτινο παντελόνι με λευκά σχέδια, σκούρα μπλε κοντομάνικη μπλούζα και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, οι άνθρωποι που τη γνωρίζουν αναφέρουν ότι περπατά γρήγορα, ωστόσο λόγω της κατάστασής της μπορεί να θυμηθεί μόνο το όνομά της και το όνομα της κόρης της.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες απευθύνουν έκκληση σε όποιον έχει δει την 75χρονη ή γνωρίζει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της να επικοινωνήσει άμεσα με τη Γραμμή SOS 1065, η οποία λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Σε αγωνιώδη αναζήτηση της 75χρονης βρίσκεται και ο αδελφός της, Μανώλης Μαυρουλάκης, ο οποίος βιώνει ώρες μεγάλης ανησυχίας καθώς όπως αναφέρει η αδερφή του βρίσκεται «σε προχωρημένη κατάσταση άνοιας» και απευθύνει έκκληση σε όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Γραμμής Ζωής:

«Υπάρχει εξαφάνιση ηλικιωμένης.

Η Αιμιλία Γεωργαλάκη, 75 ετών, εξαφανίστηκε από το σπίτι της στην περιοχή της Νέας Χώρας Χανίων Κρήτης, το απόγευμα της 23/07/26, όταν έφυγε για να επισκεφθεί κοντινή εκκλησία και δεν κατάφερε να επιστρέψει.

Έχει λευκά κοντά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,62 μ και είναι αδύνατη.

Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρο υφασμάτινο παντελόνι με λευκά σχήματα, μπλε σκούρα κοντομάνική μπλούζα και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Πάσχει από Άνοια.

Βαδίζει γρήγορα. Μπορεί να θυμηθεί μόνο το όνομά της και το όνομα της κόρης της.

Η ΓΡΑΜΜΗ ΖΩΗΣ ειδοποιήθηκε από τους οικείους της το βράδυ της 25/07/2026 και μετά τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών, ενεργοποιεί τον Κοινωνικό Συναγερμό SILVER ALERT, για την κινητοποίηση όλων για την ανεύρεσή της.

Η ζωή της βρίσκεται σε κίνδυνο.

Εάν γνωρίζετε κάτι επικοινωνήστε με την υπηρεσία Silver Alert, όλο το 24ωρο, στην Εθνική Γραμμή SOS 1065».

Διαβάστε επίσης