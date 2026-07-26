Στη Σούδα τα «ιπτάμενα όπλα» ηλεκτρονικού πολέμου των ΗΠΑ

Snapshot Δύο αεροσκάφη EA-37B των ΗΠΑ μεταφέρθηκαν στη βάση της Σούδας μετά την άφιξή τους στη RAF Fairford.

Το EA-37B είναι η νεότερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού πολέμου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, σχεδιασμένη να αντικαταστήσει το EC-130H Compass Call.

Η αποστολή των EA-37B περιλαμβάνει την παρεμβολή και υποβάθμιση εχθρικών επικοινωνιών, ραντάρ και συστημάτων διοίκησης και ελέγχου.

Η ανάπτυξη αυτών των αεροσκαφών στη Σούδα ενισχύει τη στρατιωτική παρουσία των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο και τις δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου στην περιοχή.

Παρακολουθείται η διάρκεια παραμονής και το ενδεχόμενο εκτέλεσης επιχειρησιακών αποστολών των EA-37B από την Κρήτη. Snapshot powered by AI

Δύο μόλις ημέρες μετά την άφιξή τους στη RAF Fairford, τα δύο αεροσκάφη EA-37B της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ κατέφθασαν στην Ανατολική Μεσόγειο, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός σημαντικού σταδίου της προωθημένης ανάπτυξής τους στην περιοχή.

Τα αεροσκάφη με κωδικούς FAZE21 – 19-5591 και FAZE31 – 19-1587 απογειώθηκαν το Σάββατο από το Ηνωμένο Βασίλειο και προσγειώθηκαν στη βάση της Σούδας περίπου στις 11:15 ώρα Κεντρικής Ευρώπης. Η παρουσία τους ενισχύει την αυξανόμενη στρατιωτική δυναμική των ΗΠΑ στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα itamilradar.com.

Το EA-37B αποτελεί τη νεότερη πλατφόρμα ηλεκτρονικού πολέμου της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, σχεδιασμένη να αντικαταστήσει το παλαιότερο EC-130H Compass Call. Βασισμένο στο επιχειρηματικό αεροσκάφος Gulfstream G550, το EA-37B προσφέρει αυξημένη εμβέλεια, ταχύτητα και επιβιωσιμότητα, ενώ ενσωματώνει εξελιγμένες δυνατότητες παρεμβολής.

Η αποστολή του εστιάζει στην παρεμβολή και υποβάθμιση των εχθρικών επικοινωνιών, των ραντάρ και των συστημάτων διοίκησης και ελέγχου, καθιστώντας το ένα κρίσιμο εργαλείο για την υποστήριξη τόσο επιθετικών όσο και αμυντικών αεροπορικών επιχειρήσεων.

Η ανάπτυξη των EA-37B στη Σούδα συμβάλλει στην περαιτέρω συγκέντρωση αμερικανικών στρατιωτικών μέσων υψηλής τεχνολογίας στην περιοχή. Οι δυνατότητες ηλεκτρονικού πολέμου που προσφέρουν αυτά τα αεροσκάφη μπορούν να επηρεάσουν καθοριστικά την υποστήριξη αεροπορικών επιχειρήσεων και να περιορίσουν την ικανότητα αντίπαλων δυνάμεων να ανιχνεύουν και να ανταποκρίνονται.

Επιπλέον, η άφιξη των δύο EA-37B έρχεται να συμπληρώσει την αυξανόμενη παρουσία μέσων συλλογής πληροφοριών, επιτήρησης, εναέριας διοίκησης και εναέριου ανεφοδιασμού που παρατηρείται στην περιοχή τους τελευταίους μήνες.

Οι στρατιωτικοί αναλυτές και οι παρατηρητές συνεχίζουν να παρακολουθούν στενά τη διάρκεια παραμονής των EA-37B στη βάση της Σούδας, καθώς και το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν επιχειρησιακές αποστολές από την Κρήτη τις επόμενες ημέρες.