Ιράν: Πετρελαιοφόρο εξερράγη - Προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη στα Στενά του Ορμούζ

Snapshot Πετρελαιοφόρο εξερράγη στα Στενά του Ορμούζ μετά από πρόσκρουση σε ναυτική νάρκη λόγω παρεκκλίσεως από την ορισμένη ιρανική θαλάσσια διαδρομή.

Οι Ιρανοί προειδοποιούν ότι τα πλοία που παρεκκλίνουν από την καθορισμένη διαδρομή φέρουν ευθύνη για τις συνέπειες.

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν τουρκικής κατασκευής σαουδαραβικό αναγνωριστικό drone πάνω από την Υεμένη.

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα επεκταθεί αν οι ΗΠΑ συνεχίσουν τους βομβαρδισμούς υπό την επιρροή του Ισραήλ.

Ο πρόεδρος Τραμπ ανέβαλε προσωρινά στρατιωτική κλιμάκωση κατά του Ιράν λόγω ανησυχιών για τα εξαντλημένα αποθέματα των συστημάτων αεράμυνας Patriot στη Μέση Ανατολή. Snapshot powered by AI

Πετρελαιοφόρο εξερράγη στα Στενά του Ορμούζ λόγω της πρόσκρουσής του σε ναυτική νάρκη, μετέδωσε την Κυριακή το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim.

Σύμφωνα με το Tasnim, το δεξαμενόπλοιο χτύπησε τη νάρκη αφού είχε παρεκκλίνει από τη θαλάσσια διαδρομή που έχει ορίσει το Ιράν για τη διέλευση πλοίων από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό.

Σύμφωνα με το Defa Press, το περιστατικό σημειώθηκε λίγες ώρες νωρίτερα, όταν το δεξαμενόπλοιο εγκατέλειψε τη θαλάσσια διαδρομή που είχε ορίσει το Ιράν και στη συνέχεια προσέκρουσε σε ναυτική νάρκη, με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είχε επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι τα πλοία που παρεκκλίνουν από τη διαδρομή που έχει ανακοινώσει για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ θα φέρουν την ευθύνη για οποιεσδήποτε συνέπειες προκύψουν, επισημαίνει το δημοσίευμα του ιρανικού Tasnim.

Χούθι: «Καταρρίφθηκε σαουδαραβικό αναγνωριστικό drone»

Οι Χούθι ανακοίνωσαν ότι κατέρριψαν ένα τουρκικής κατασκευής σαουδαραβικό αναγνωριστικό drone.

Ένας εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων της Υεμένης, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars, δήλωσε:

«Καταφέραμε να καταρρίψουμε ένα τουρκικής κατασκευής ένοπλο αναγνωριστικό drone που ονομάζεται «Bayraktar Aknc» και ανήκε στον Σαουδάραβα εχθρό. Αυτό το αεροσκάφος εκτελούσε εχθρικές επιχειρήσεις στους ουρανούς πάνω από την επαρχία Al-Jawf».

Ιράν: «Ο πόλεμος θα επεκταθεί αν ο Τραμπ ακούσει τον Νετανιάχου»

Ο ιρανικός στρατός προειδοποίησε ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα επεκταθεί εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες πειστούν από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να συνεχίσουν την εκστρατεία βομβαρδισμών.

«Πιστεύω ότι εάν οι Αμερικανοί πέσουν για άλλη μια φορά θύματα της εξαπάτησης των Σιωνιστών ή ενεργήσουν σύμφωνα με αυτούς και επιμείνουν στη συνέχιση του πολέμου, ιδίως μέσω αεροπορικών επιδρομών, η σύγκρουση θα επεκταθεί περαιτέρω γεωγραφικά», δήλωσε στην κρατική τηλεόραση ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού Μοχάμεντ Ακραμίνια .

NYT: Ο Τραμπ αναβάλλει την κλιμάκωση κατά του Ιράν λόγω κινδύνου για τα αποθέματα των Patriot

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε προσωρινά τα σχέδια για μια «σημαντική κλιμάκωση» της στρατιωτικής επίθεσης εναντίον του Ιράν, φοβούμενος ότι το ήδη εξαντλημένο απόθεμα του Πενταγώνου σε αναχαιτιστικά συστήματα Patriot και πυρομαχικά αεράμυνας στη Μέση Ανατολή θα μπορούσε να εξαντληθεί.

Το σημείο καμπής, αναφέρουν οι New York Times, ήρθε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του προέδρου την Παρασκευή με κορυφαίους συμβούλους και μέλη της κυβέρνησης, σύμφωνα με δύο άτομα που γνωρίζουν το θέμα. Ο στρατηγός Νταν Κέιν, πρόεδρος του Γενικού Επιτελείου Στρατού, προειδοποίησε κατ' ιδίαν ότι, αν και είναι πιθανό, οι μάχες θα εξαντλήσουν «επικίνδυνα» τα αναχαιτιστικά συστήματα που διαθέτει η CENTCOM.

Η απειλή για τα αποθέματα αναχαιτιστικών συστημάτων είναι μία από τις πολλές παραμέτρους που καθιστούν την επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας πολεμικές επιχειρήσεις μια εξαιρετικά επικίνδυνη επιχείρηση.

Ο Τραμπ και οι στενότεροι βοηθοί του, προσθέτουν οι NYT, τρέφουν φόβους για την προοπτική μιας διευρυνόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή, την πιθανή αποξένωση βασικών συμμάχων του Κόλπου (ευάλωτων σε ιρανικές επιθέσεις), μια παγκόσμια οικονομική κρίση και τις ολοένα και πιο σοβαρές ενεργειακές κρίσεις και τις ροές προσφύγων.

Ωστόσο, οι απόρρητες συζητήσεις έχουν επικεντρωθεί στη μείωση των αποθεμάτων Patriot και άλλων συστημάτων αεράμυνας του Πενταγώνου, σύμφωνα με ορισμένους αξιωματούχους.

Ο Στίβεν Τσουνγκ, διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, σημείωσε ότι ο πρόεδρος «ήταν πάντα συνεπής στο να λέει ότι τάσσεται υπέρ μιας διπλωματικής λύσης, διατηρώντας παράλληλα όλες τις επιλογές ανοιχτές σε περίπτωση που το Ιράν συνεχίσει τις τρομοκρατικές δραστηριότητες στο Στενό του Ορμούζ ή εναντίον συμμάχων».

Ο Τσουνγκ πρόσθεσε επίσης ότι, αφού αντιμετώπισε κυρώσεις και επανειλημμένες επιθέσεις, «το Ιράν θα ήταν συνετό να εργαστεί για μια διαπραγματευτική διευθέτηση. Διαφορετικά, ξέρουν τι θα συμβεί».Ο Τραμπ εξετάζει πώς να προχωρήσει εναντίον του Ιράν, ιδίως το άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, ενώ οι τιμές της βενζίνης αυξάνονται μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών τις τελευταίες δύο εβδομάδες.

Η διπλωματία έχει βαλτώσει και το τελευταίο κύμα μαζικών αμερικανικών επιθέσεων φαίνεται να μην είχε αποτρεπτικό αποτέλεσμα στο Ιράν στρατιωτικά. Λίγοι, αν όχι κανένας, στον στενό κύκλο του Τραμπ πιστεύουν ότι η κλιμάκωση είναι σοφή.

Διαβάστε επίσης