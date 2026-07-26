Συναγερμός στον αέρα για τον Τραμπ: Άλλαξε αεροπλάνο στην Τουρκία λόγω... Ιράν

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε αεροσκάφος στην Τουρκία λόγω αξιόπιστης απειλής από φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις που στόχευαν τον ίδιο και το Air Force One.

Η Μυστική Υπηρεσία συνέστησε την αλλαγή αεροσκάφους μετά από πληροφορίες για σχέδιο εκτόξευσης πυραύλου εναντίον του προεδρικού αεροσκάφους.

Ο Τραμπ επέστρεψε στις ΗΠΑ με το παλαιότερο Air Force One, καθώς το νέο Boeing 747-8, δωρεά του Κατάρ, δεν διαθέτει τα ίδια προηγμένα αμυντικά συστήματα.

Οι απειλές στόχευαν τον ίδιο τον πρόεδρο και όχι συγκεκριμένα το νέο αεροσκάφος, ενώ ο Λευκός Οίκος δεν έχει σχολιάσει επίσημα τις αποκαλύψεις.

Ο Τραμπ εξετάζει κλιμάκωση στρατιωτικών ενεργειών κατά του Ιράν, παρά τις τρέχουσες διπλωματικές συνομιλίες και προειδοποιεί για «μεγάλη στρατιωτική τιμωρία» σε περίπτωση αποτυχίας συμφωνίας. Snapshot powered by AI

Ο Ντόναλντ Τραμπ άλλαξε αεροσκάφος πριν αναχωρήσει από την Τουρκία νωρίτερα αυτόν τον μήνα, αφού Αμερικανοί αξιωματούχοι διαπίστωσαν ότι υπήρχε αξιόπιστη απειλή από φιλοϊρανικές ένοπλες οργανώσεις που στόχευαν τον ίδιο και το προεδρικό αεροσκάφος Air Force One, σύμφωνα με νέα δημοσίευση των New York Times.

Η απειλή προέκυψε ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος βρισκόταν στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Είχε φτάσει με το νέο Boeing 747-8 που δωρήθηκε από το Κατάρ, ένα αεροσκάφος το οποίο ο ίδιος ο Τραμπ είχε παραδεχθεί ότι δεν διαθέτει τα ίδια προηγμένα αμυντικά συστήματα με το παλαιότερο Air Force One.

Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές που μίλησαν στους New York Times, όταν οι αμερικανικές υπηρεσίες εντόπισαν την απειλή, η Μυστική Υπηρεσία (Secret Service) συνέστησε στον Τραμπ να αλλάξει αεροσκάφος πριν αναχωρήσει από την Τουρκία. Λίγο αργότερα, ο πρόεδρος ανακοίνωσε ότι θα επέστρεφε στις Ηνωμένες Πολιτείες με το παλαιότερο Air Force One.

Το CBS News επιβεβαίωσε αργότερα την Παρασκευή το δημοσίευμα των New York Times, επικαλούμενο επίσης ανώνυμους Αμερικανούς αξιωματούχους. Σύμφωνα με τις πηγές του CBS, η Μυστική Υπηρεσία αποφάσισε να αλλάξει αεροσκάφος αφού έλαβε πληροφορίες για σχέδιο εκτόξευσης πυραύλου εναντίον του προεδρικού αεροσκάφους.

https://www.instagram.com/nytimes/reel/DbOo9Bsjyo0/

Οι νέες πληροφορίες για την απειλή εξηγούν γιατί ο Λευκός Οίκος αποφάσισε τόσο γρήγορα να αντικαταστήσει το αεροσκάφος. Παράλληλα, αναδεικνύουν τις συνεχιζόμενες ανησυχίες για την ασφάλεια του αεροσκάφους που δωρήθηκε από το Κατάρ, το οποίο ο Τραμπ επιθυμούσε να τεθεί σε χρήση το συντομότερο δυνατό.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αμερικανικές υπηρεσίες δεν πίστευαν ότι οι φιλοϊρανικές οργανώσεις στόχευαν ειδικά το νέο Boeing 747-8. Αντίθετα, οι πληροφορίες έδειχναν ότι στόχος ήταν ο ίδιος ο Τραμπ και οποιοδήποτε αεροσκάφος χρησιμοποιούσε για τις μετακινήσεις του.

Ο Λευκός Οίκος έχει κληθεί να σχολιάσει τις αποκαλύψεις.

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ είχε προηγουμένως εκδώσει κλήσεις προς δημοσιογράφους των New York Times σχετικά με τη δημοσιογραφική τους κάλυψη των κινδύνων ασφαλείας που αφορούσαν το νέο προεδρικό αεροσκάφος, δωρεά του Κατάρ. Ωστόσο, προς το παρόν, το υπουργείο έχει εγκαταλείψει αυτή την προσπάθεια.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα είχε γίνει γνωστό ότι ο Τραμπ πραγματοποίησε μέρος της επιστροφής του από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Τουρκία με το παλαιότερο Air Force One, παρότι είχε φτάσει με το νέο αεροσκάφος που είχε δωρίσει το Κατάρ. Εκείνη την περίοδο, δεν είχε δώσει σαφή εξήγηση για την αλλαγή, λέγοντας μόνο ότι θα χρησιμοποιούσε το παλιό Air Force One «για χάρη των παλιών καλών εποχών». Είχε επίσης αναφέρει ότι και τα δύο αεροσκάφη θα πραγματοποιούσαν μια απρογραμμάτιστη στάση στη βάση της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας στο Μίλντενχολ, που χρησιμοποιείται από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, πριν επιστρέψουν στις ΗΠΑ.

Αν και τότε δεν είχε αποκαλύψει τον πραγματικό λόγο της αλλαγής αεροσκάφους, ο Τραμπ έχει κατά το παρελθόν μιλήσει δημόσια για τις απειλές που, όπως υποστηρίζει, δέχεται από το Ιράν. Μάλιστα, έχει δηλώσει ότι έχει αφήσει εντολές στις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις να καταστρέψουν το Ιράν «σε επίπεδα που δεν έχουν ξαναδεί ποτέ», εάν η Τεχεράνη υλοποιήσει τις μακροχρόνιες απειλές της να τον δολοφονήσει.

Οι αποκαλύψεις έρχονται επίσης τη στιγμή που ο Τραμπ φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο κλιμάκωσης των επιθέσεων κατά του Ιράν, καθώς η πρόσφατη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός φαίνεται να έχει καταρρεύσει. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει για «μεγάλη στρατιωτική τιμωρία» εναντίον της Τεχεράνης και των συμμάχων της, των Χούθι στην Υεμένη, αφήνοντας ωστόσο ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής συμφωνίας με το Ιράν.

«Βρισκόμαστε σε συνομιλίες μαζί τους. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά είναι σοβαροί. Νομίζω ότι... είναι μακράν πιο σοβαροί απ' ό,τι τους έχουμε δει ποτέ. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα καταλήξουμε απαραίτητα σε συμφωνία», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή.

Και πρόσθεσε: «Είμαστε πλήρως προετοιμασμένοι και έτοιμοι να δράσουμε».