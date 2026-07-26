Ιράν: Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει πετρέλαιο αξίας $18 δισ. από την αρχή του πολέμου

Το Ιράν πούλησε πετρέλαιο αξίας 11,5 δισεκ. δολαρίων (10 δισεκ. ευρώ) μεταξύ της 28ης Φεβρουαρίου και της 8ης Απριλίου,

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ιράν: Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει πετρέλαιο αξίας $18 δισ. από την αρχή του πολέμου
ΚΟΣΜΟΣ
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Το υπουργείο Πετρελαίου του Ιράν ανακοίνωσε χθες Σάββατο ότι έχει πουλήσει πετρέλαιο αξίας 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά τη διάρκεια του πολέμου με τις ΗΠΑ, ο οποίος ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου με τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στην Τεχεράνη.

Το Ιράν πούλησε πετρέλαιο αξίας 11,5 δισεκ. δολαρίων (10 δισεκ. ευρώ) μεταξύ της 28ης Φεβρουαρίου και της 8ης Απριλίου, όταν επιτεύχθηκε εκεχειρία, σύμφωνα με την ενημέρωση από το υπουργείο. Από τις 8 Απριλίου έως τις 7 Ιουλίου, όταν ξανάρχισαν οι εχθροπραξίες, πωλήθηκε πετρέλαιο αξίας 6,5 δισεκ. δολαρίων (5,7 δισεκ. ευρώ), αναφέρει η ίδια πηγή.

«Αυτό αντιπροσωπεύει πάνω από το 60% των εσόδων από τις εξαγωγές πετρελαίου που προβλέπονταν στον ετήσιο προϋπολογισμό, εν μέσω αυτής της κρίσης», διευκρινίζει το ιρανικό υπουργείο.

Στα τέλη του προηγούμενου μήνα, ο κορυφαίος ιρανός διαπραγματευτής και πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ είχε δηλώσει πάντως ότι λόγω του ναυτικού αποκλεισμού που είχαν επιβάλει οι ΗΠΑ από τα μέσα Απριλίου έως τα μέσα Ιουνίου, το Ιράν δεν κατάφερε να εξαγάγει «ούτε ένα βαρέλι» εκείνη την περίοδο.

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