Αυτοκίνητο έπεσε από γκρεμό 400 μέτρων στην Αττάλεια – Πέντε νεκροί και δύο τραυματίες

Πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν και δύο ακόμη τραυματίστηκαν όταν αυτοκίνητο με επτά επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε χαράδρα στην περιοχή Μανάβγκατ της Αττάλειας, στη νοτιοδυτική Τουρκία, το πρωί της Κυριακής (26/07).

Το δυστύχημα σημειώθηκε στη συνοικία Μπεϊντιγκίν, στον δρόμο Τασαγίλ – Ντερεμπουτζάκ.

Μετά την ενημέρωση των Αρχών από αυτόπτες μάρτυρες, στο σημείο έσπευσαν ασθενοφόρα, πυροσβεστικές δυνάμεις, κλιμάκια της Υπηρεσίας Διαχείρισης Καταστροφών και Εκτάκτων Αναγκών (AFAD), καθώς και η χωροφυλακή.

Οι ομάδες διάσωσης κατέβηκαν στη χαράδρα και διαπίστωσαν ότι πέντε από τους επιβαίνοντες στο όχημα είχαν ήδη καταλήξει επί τόπου.

Οι δύο τραυματίες απεγκλωβίστηκαν από το αυτοκίνητο και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο με ελικόπτερο. Μία από τις πληγωμένες επιβάτιδες ήταν έγκυος, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της Αττάλειας, Χουλουσί Σαχίν.

Ο Σαχίν επιβεβαίωσε ότι στο όχημα επέβαιναν συνολικά επτά άτομα, εκ των οποίων πέντε σκοτώθηκαν και δύο τραυματίστηκαν. Οι ιατρικές υπηρεσίες, η Πυροσβεστική, η AFAD και η χωροφυλακή συνέχισαν τις εργασίες τους στο σημείο του δυστυχήματος.