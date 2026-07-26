Δένδιας: Μια ιστορική επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση

Το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Άμυνας για την κατάκτη του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Εθνική Πόλο Ανδρών

Δημήτρης Δρίζος

Δένδιας: Μια ιστορική επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών για τη νίκη της επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ και την πρώτη κατάκτηση χρυσού μεταλλίου σε μεγάλη διοργάνωση.

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Μια ιστορική επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση, η οποία διαχρονικά χαρίζει διακρίσεις στη χώρα μας» πρόσθεσε ο υπουργός.

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