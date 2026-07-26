Θερμά συγχαρητήρια στην Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών για τη νίκη της επί της Ουγγαρίας στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Σίδνεϊ και την πρώτη κατάκτηση χρυσού μεταλλίου σε μεγάλη διοργάνωση.

Αυτό τόνισε με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Μια ιστορική επιτυχία για την ελληνική υδατοσφαίριση, η οποία διαχρονικά χαρίζει διακρίσεις στη χώρα μας» πρόσθεσε ο υπουργός.