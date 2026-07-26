Χαρδαλιάς: «Είμαστε στα μισά της θητείας μας και το 58,8% του σχεδίου μας ήδη υλοποιείται»

Άρθρο του Νίκου Χαρδαλιά για τον απολογισμό των πρώτων 30 μηνών στη διοίκηση της περιφέρειας

Newsbomb

Χαρδαλιάς: «Είμαστε στα μισά της θητείας μας και το 58,8% του σχεδίου μας ήδη υλοποιείται»
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Στη λογοδοσία ως θεμελιώδη υποχρέωση απέναντι στους πολίτες και στη δέσμευσή του για μια Αττική πιο ασφαλή, βιώσιμη και ανθρώπινη, αναφέρεται ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, σε άρθρο του για τον απολογισμό των πρώτων 30 μηνών της περιφερειακής αρχής, που δημοσιεύεται στην εφημερίδα One Voice.

Ο κ. Χαρδαλιάς επισημαίνει ότι και στους 66 δήμους της Αττικής βρίσκονται σε εξέλιξη 300+1 έργα και 50+1 παρεμβάσεις, συνολικού προϋπολογισμού 2,59 δις ευρώ, ενώ το 58,8% του σχεδίου της Περιφερειακής Αρχής έχει ήδη τεθεί σε τροχιά υλοποίησης. Παράλληλα, κάνει ιδιαίτερη μνεία στα 64 μεγάλα έργα αντιπλημμυρικής προστασίας και στο πρόγραμμα καθαρισμού και συντήρησης 448 ρεμάτων, συνολικού μήκους περίπου 880 χιλιομέτρων.

Όπως τονίζει, για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες η περιφέρεια λειτουργεί βάσει ενός ολοκληρωμένου επιχειρησιακού σχεδίου, το οποίο ελέγχεται και αξιολογείται διαρκώς, με στοιχεία διαθέσιμα στους πολίτες και ξεκάθαρο στόχο: «Μια Αττική πιο ασφαλή, πιο βιώσιμη, πιο λειτουργική στην καθημερινότητα του πολίτη, πιο ανθρώπινη».

«Θέλω τον πολίτη συμμέτοχο – αλλά και κριτή»

Εξηγώντας την επιλογή του να παρουσιάσει τον απολογισμό στα μισά της θητείας του και όχι λίγο πριν από τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, ο κ. Χαρδαλιάς υπογραμμίζει ότι η λογοδοσία αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση κάθε αιρετού. «Θέλω τον πολίτη συμμέτοχο – αλλά και κριτή. Από την πρώτη έως την τελευταία μου ημέρα ως περιφερειάρχης Αττικής», αναφέρει και υπογραμμίζει ότι η διοίκησή του επιδιώκει να κριθεί όχι από τις εξαγγελίες, αλλά από το πραγματικό αποτύπωμα που θα αφήσει σε κάθε γειτονιά. «Αυτός ήταν εξαρχής ο στόχος μας: να μετατρέψουμε το όραμα σε έργο και το έργο σε μια καλύτερη καθημερινότητα για κάθε πολίτη», σημειώνει.

Σε αυτό το πλαίσιο, χαρακτηρίζει συνειδητή την απόφασή του να λογοδοτήσει τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τονίζοντας: «Η εμπιστοσύνη δεν τελειώνει την ημέρα των εκλογών. Εκεί αρχίζει. Και από εκείνη τη στιγμή οφείλεις, κάθε μέρα, να την κερδίζεις ξανά». Διευκρινίζει μάλιστα, η Περιφερειακή Αρχή επέλεξε να εγκαταλείψει την αποσπασματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και να περάσει σε σχεδιασμό με χρονοδιαγράμματα, εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Παράλληλα, ο κ. Χαρδαλιάς υπογραμμίζει ότι ο απολογισμός δεν ήταν ένας απλός κατάλογος αριθμών, αλλά η αποτύπωση μιας προσπάθειας, καθώς τα έργα, όπως σημειώνει, δεν αρχίζουν την ημέρα των εγκαινίων, αλλά πολύ νωρίτερα, μέσα από μελέτες, αδειοδοτήσεις, χρηματοδοτήσεις, δύσκολες αποφάσεις και συστηματική δουλειά.

«Η Αυτοδιοίκηση δεν ασκείται πίσω από ένα γραφείο»

Στο άρθρο του, ο περιφερειάρχης ευχαριστεί τους συνεργάτες του, τα στελέχη, τους εργαζομένους και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, υπογραμμίζοντας ότι «τίποτε από όσα έχουμε πετύχει δεν είναι αποτέλεσμα ενός ανθρώπου». Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της παρουσίας του στο πεδίο: «Η Αυτοδιοίκηση δεν ασκείται πίσω από ένα γραφείο. Ασκείται στις γειτονιές, στον δρόμο, δίπλα στους πραγματικούς ανθρώπους».

Ο κ. Χαρδαλιάς αναφέρεται επίσης στις παρεμβάσεις προσβασιμότητας, στην ολοκλήρωση της τοποθέτησης των 388 καμερών στο κεντρικό οδικό δίκτυο της Αττικής, καθώς και στο Μητροπολιτικό Πάρκο «Αέναον», επισημαίνοντας ότι και οι λιγότερο θεαματικές δράσεις είναι εξίσου κρίσιμες. «Ένα καθαρό ρέμα δεν γίνεται πρωτοσέλιδο, αλλά όταν έρθει η επόμενη μεγάλη καταιγίδα γίνεται η διαφορά ανάμεσα στην ασφάλεια και στην καταστροφή», σημειώνει χαρακτηριστικά.

Ολοκληρώνοντας το άρθρο του, ο περιφερειάρχης αναγνωρίζει ότι παραμένουν προβλήματα και έργα που προχωρούν πιο αργά από το επιθυμητό, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι οι πολίτες δεν περιμένουν δικαιολογίες, αλλά λύσεις. «Σε αυτούς λογοδοτούμε. Και σε αυτούς θα συνεχίσουμε να λογοδοτούμε μέχρι την τελευταία ημέρα της θητείας μας. Γιατί αυτός είναι, τελικά, ο μόνος δρόμος για να τιμήσουμε την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν οι πολίτες της Αττικής», τονίζει ο κ. Χαρδαλιάς.

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