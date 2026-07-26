Θεοδωρικάκος: 270 νέα επενδυτικά σχέδια στον Αναπτυξιακό Νόμο – «Περισσότερες δουλειές»

«Χτίζουμε μία Ελλάδα που παράγει περισσότερο», τονίζει ο υπουργός Ανάπτυξης μετά τη νέα επενδυτική κινητοποίηση

Newsbomb

Θεοδωρικάκος: 270 νέα επενδυτικά σχέδια στον Αναπτυξιακό Νόμο – «Περισσότερες δουλειές»
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«Ψήφο εμπιστοσύνης» στην ελληνική οικονομία δίνει η επιχειρηματική κοινότητα, καθώς 270 επενδυτικά σχέδια κατατέθηκαν στον νέο κύκλο του Αναπτυξιακού Νόμου. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος χαρακτηρίζει την εξέλιξη ως «απόδειξη ότι η χώρα περνά σε μία νέα εποχή παραγωγής, επενδύσεων και θέσεων εργασίας».

Η προθεσμία ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 24 Ιουλίου, με την υποβολή συνολικά 270 νέων επενδυτικών σχεδίων. Υπεβλήθησαν 170 επενδυτικά σχέδια στο καθεστώς «Μεταποίηση – Εφοδιαστική Αλυσίδα», 86 στις «Περιοχές Ειδικής Ενίσχυσης» και 14 στο καθεστώς «Μεγάλες Επενδύσεις», με ενίσχυση 150 εκατ. ευρώ για το καθένα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε πως «ο Αναπτυξιακός Νόμος αποτελεί ένα αξιόπιστο και αποτελεσματικό εργαλείο για την υλοποίηση του παραγωγικού μετασχηματισμού της οικονομίας. Με συνέπεια, ταχύτητα και αξιοπιστία, κατευθύνουμε τους διαθέσιμους πόρους εκεί όπου παράγεται πραγματική αξία: στη βιομηχανία και τη μεταποίηση, στις μεγάλες επενδύσεις, στην περιφέρεια και στις περιοχές με εισόδημα χαμηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο.

Στηρίζουμε επενδύσεις που μένουν στην πατρίδα μας και δυναμώνουν την παραγωγική της βάση, δημιουργούν τεχνογνωσία, μειώνουν τις περιφερειακές ανισότητες και προσφέρουν περισσότερες και καλύτερα αμειβόμενες δουλειές. Η Ελλάδα του 2030 πρέπει να παράγει αποτελεσματικότερα, να εξάγει περισσότερο, να καινοτομεί με διάρκεια προκειμένου να διασφαλίζεται και η κοινωνική συνοχή», μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Πρόκειται για τα πρώτα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου που είχαν προκηρυχθεί και, λόγω της αυξημένης ανταπόκρισης από την αγορά, επαναπροκηρύχθηκαν άμεσα αποτυπώνοντας τη νέα φιλοσοφία «της συνέχειας, της σταθερότητας και της αξιοπιστίας» του αναπτυξιακού νόμου, που έχει θέσει ο κ. Θεοδωρικάκος.

Ο νέος κύκλος των τριών βασικών καθεστώτων «χτίζει» πάνω στα αποτελέσματα του προηγούμενου, στον οποίο εντάχθηκαν 125 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους άνω των 870 εκατ. ευρώ, που δημιουργούν 2.200 νέες θέσεις εργασίας.

Βιομηχανία, περιφέρεια και παραγωγή στο επίκεντρο

Η στόχευση αυτών αποτυπώνει τον πυρήνα του νέου παραγωγικού μοντέλου για την ελληνική οικονομία: Μεγαλύτερο βάρος στη μεταποίηση και τη βιομηχανία, στις μεγάλες επενδύσεις, στις παραμεθόριες περιοχές και στις περιφέρειες με μεγαλύτερη ανάγκη ανάπτυξης, ώστε οι διαθέσιμοι πόροι να διοχετεύονται σε παραγωγικές επενδύσεις, με νέες θέσεις εργασίας και μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

Παράλληλα, το υπουργείο Ανάπτυξης διευρύνει το φάσμα των αναπτυξιακών κινήτρων, έχοντας προκηρύξει και το νέο καθεστώς για την Αγροδιατροφή, επίσης ύψους 150 εκατ. ευρώ. Ο δεύτερος κύκλος της αγροδιατροφής ανοίγει για αιτήσεις στις 3 Αυγούστου, με έμφαση στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής, στη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στην ποιότητα και στην απασχόληση.

Αξιολόγηση εντός 90 ημερών

Κομβικό στοιχείο του νέου πλαισίου αποτελεί η σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών. Η αξιολόγηση και έγκριση των επενδυτικών σχεδίων ολοκληρώνεται πλέον αυστηρά εντός 90 ημερών, μια επίδοση που αναγνωρίζεται ως σημείο αναφοράς όχι μόνο σε εθνικό, αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα των διαδικασιών αποτυπώνονται και στις πρόσφατες επιδόσεις της γενικής γραμματείας Ιδιωτικών Επενδύσεων σε ό,τι αφορά στην έκδοση αποφάσεων φορολογικής απαλλαγής.

Όπως ανακοινώθηκε, εκδόθηκαν αποφάσεις φορολογικής απαλλαγής ύψους άνω των 134 εκατ. ευρώ για 90 επενδυτικά σχέδια στους τομείς της μεταποίησης και του τουρισμού, ικανοποιώντας εμπρόθεσμα το 100% των υποβληθέντων αιτημάτων για την τρέχουσα περίοδο φορολογικών δηλώσεων. Πρόκειται για ιστορική επίδοση, καθώς το ποσό είναι σχεδόν πενταπλάσιο σε σύγκριση με το 2025 (29 εκατ. ευρώ), που αποτελούσε μέχρι σήμερα την υψηλότερη καταγραφή.

Τα επόμενα βήματα

Συνολικά, στο πλαίσιο των αναπτυξιακών νόμων, βρίσκονται αυτήν τη στιγμή σε φάση υλοποίησης σε ολόκληρη την επικράτεια 930 επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 3,1 δισ. ευρώ, με δημόσια ενίσχυση άνω του 1,5 δισ. ευρώ και δημιουργία πάνω από 15.000 νέων θέσεων εργασίας. Η Βόρεια Ελλάδα βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς στη Μακεδονία και τη Θράκη κατευθύνεται πάνω από το 50% των επενδύσεων.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Ανάπτυξης για το επόμενο διάστημα προβλέπει την προκήρυξη σειράς καθεστώτων του Αναπτυξιακού Νόμου, τα οποία θα καλύψουν κρίσιμους τομείς της οικονομίας.

Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται στοχευμένα προγράμματα για την εξωστρέφεια και την καινοτομία, την κοινωνική επιχειρηματικότητα και τη χειροτεχνία, τις σύγχρονες τεχνολογίες, την τεχνητή νοημοσύνη και την αμυντική βιομηχανία.

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