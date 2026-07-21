«Λευτέρη, προχώρα μπροστά» – Η ανάρτηση Θεοδωρικάκου για έναν 15χρονο μαχητή της ζωής

Ένας 15χρονος που αρνείται να αφήσει τις δυσκολίες να του στερήσουν τα όνειρά του. Ο Λευτέρης, με σοβαρά προβλήματα όρασης, κατάφερε να γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία, συνδυάζοντας την αριστεία στις σπουδές με τον πρωταθλητισμό.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, είχε μία ιδιαίτερα συγκινητική συνάντηση με τον Λευτέρη, γιο αστυνομικού που υπηρετεί στο γραφείο του, όπως γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στα κοινωνικά δίκτυα.

Ο Λευτέρης, παρά τα σοβαρά προβλήματα όρασης που αντιμετωπίζει, έχει καταφέρει να ξεχωρίσει τόσο στον χώρο της εκπαίδευσης, όσο και τον αθλητισμό.

Με επιμονή, δύναμη και σκληρή προσπάθεια, κατάφερε να εισαχθεί στο Κολλέγιο Αθηνών, ενώ παράλληλα είναι πρωταθλητής Ελλάδας στο άλμα εις μήκος και στα 100 μέτρα.

«Ο Λευτέρης είναι 15 ετών, γιος αστυνομικού που υπηρετεί στο γραφείο μου. Είναι ένας άξιος μαχητής της ζωής. Παρά τα σοβαρότατα προβλήματα όρασης, μπήκε με το σπαθί του στο Κολλέγιο Αθηνών και είναι πρωταθλητής Ελλάδας στο άλμα εις μήκος στα 100 μέτρα.

Ένα παράδειγμα για το τι μπορεί να πετύχει ένας άνθρωπος –ένας νέος άνθρωπος– όταν αντιμετωπίζει με σκληρή προσπάθεια κάθε πρόβλημα στη ζωή. Μου δίνει μεγάλη χαρά να τον συναντώ και να μοιράζομαι αισθήματα περηφάνιας που πολύ άξια αισθάνονται οι γονείς του. Λευτέρη προχώρα μπροστά», έγραψε ο κ. Θεοδωρικάκος.