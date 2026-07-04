Θεοδωρικάκος: Παρεμβάσεις διαφάνειας και προστασίας των πολιτών στις τραπεζικές δανειακές συναλλαγές

Το νομοσχέδιο για την καταναλωτική πίστη προβλέπει διαφάνεια και προστασία σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

Θεοδωρικάκος: Παρεμβάσεις διαφάνειας και προστασίας των πολιτών στις τραπεζικές δανειακές συναλλαγές
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Θεσπίζεται ανώτατο όριο 60% στο συνολικό κόστος αποπληρωμής δανείων για την αποφυγή καταχρηστικών επιβαρύνσεων, καθιστώντας το πλαίσιο το πιο αυστηρό στην ΕΕ.
  • Το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα και θα ισχύσει για συμβάσεις από τον Νοέμβριο του 2026 και μετά.
  • Υπάρχει συνεργασία με φορείς της αγοράς και την Ανεξάρτητη Αρχή για τη μείωση τιμών σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα μετά την τουριστική περίοδο.
  • Η αντιμετώπιση του κόστους ζωής απαιτεί συνδυασμό παρεμβάσεων τιμών και ενίσχυση της παραγωγικότητας για βελτίωση μισθών και προοπτικών των πολιτών.
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Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, σε συνέντευξή του στον Real FM, αναφέρθηκε στις παρεμβάσεις του υπουργείου για την ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών απέναντι σε καταχρηστικές τραπεζικές πρακτικές, στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για την καταναλωτική πίστη.

Όπως εξήγησε, το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και πιστωτικές κάρτες έως 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις, με στόχο τη μεγαλύτερη διαφάνεια και την ενίσχυση της προστασίας των πολιτών. «Μπαίνει τέλος στα ψιλά γράμματα, κάτι πάρα πολύ κρίσιμο και απαραίτητο, γιατί αυτό οδηγεί πολλές φορές σε σοβαρό πρόβλημα υπερχρέωσης των οικογενειών», σημείωσε.

Παράλληλα, τόνισε ότι θεσπίζεται ανώτατο όριο στο συνολικό κόστος αποπληρωμής, ώστε οι πολίτες να προστατεύονται «από καταχρηστικές και υπερβολικές επιβαρύνσεις», ενώ προβλέπεται και ένα ευρύτερο πλαίσιο ελέγχου τραπεζικών πρακτικών. Ειδικότερα, καθιερώνεται πλαφόν 60% στις συνολικές επιβαρύνσεις, το οποίο, όπως ανέφερε, καθιστά το ελληνικό πλαίσιο το πιο αυστηρό στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο υπουργός σημείωσε ότι το νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την επόμενη εβδομάδα και θα εφαρμοστεί για συμβάσεις που θα συναφθούν από τον Νοέμβριο του 2026 και μετά.

Αναφερόμενος και στις πρωτοβουλίες για την αγορά και το κόστος ζωής, ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε λόγο για οργανωμένη συνεργασία με φορείς της αγοράς, τα σούπερ μάρκετ και την Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με στόχο τη διαμόρφωση παρεμβάσεων που θα οδηγήσουν σε μειώσεις τιμών σε βασικά προϊόντα. Όπως υπογράμμισε, βασική προτεραιότητα είναι να «μειωθούν οι τιμές» σε είδη καθημερινής κατανάλωσης, ειδικά μετά την τουριστική περίοδο.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η αντιμετώπιση του κόστους ζωής δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνο με παρεμβάσεις τιμών, αλλά απαιτεί συνολική ενίσχυση της παραγωγικότητας και της οικονομίας, ώστε να βελτιωθούν οι μισθοί και οι προοπτικές των πολιτών.

Τέλος, αναφερόμενος σε ζητήματα πολιτικής επικαιρότητας, ο υπουργός καταδίκασε την πρόσφατη επίθεση στη Θεσσαλονίκη, κάνοντας λόγο για «τρομοκρατική, άνανδρη δολοφονική επίθεση», ενώ σε ό,τι αφορά το πολιτικό κλίμα τόνισε ότι η Νέα Δημοκρατία θα συνεχίσει να εκφράζει την ενότητα των πολιτών και να διεκδικεί εκ νέου την εμπιστοσύνη τους στο τέλος της τετραετίας.

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