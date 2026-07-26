Τασούλας για το χρυσό της εθνικής πόλο ανδρών: «Γράψατε ιστορία, μας κάνατε όλους υπερήφανους»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνεχάρη τους διεθνείς αθλητές για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Παγκόσμιο Κύπελλο πόλο στο Σίδνεϊ

Newsbomb

Τασούλας για το χρυσό της εθνικής πόλο ανδρών: «Γράψατε ιστορία, μας κάνατε όλους υπερήφανους»
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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Το «χρυσό» όνειρο έγινε πραγματικότητα για την εθνική πόλο ανδρών. Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, που έχει χαρίσει αμέτρητες συγκινήσεις στους Έλληνες, πανηγυρίζει πλέον τη μεγαλύτερη διάκριση στο World Cup του Σίδνεϊ, με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, να κάνει λόγο για «μία νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε ότι «η εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης μάς έχει χαρίσει πολλές σπουδαίες διακρίσεις και μετάλλια, καθιερώνοντας τη χώρα μας στην ελίτ του αθλήματος παγκοσμίως.

Σήμερα, έγραψε μία νέα χρυσή σελίδα στην ιστορία της, κατακτώντας για πρώτη φορά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Θερμά συγχαρητήρια στους διεθνείς αθλητές, στον προπονητή και σε όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή τη σπουδαία επιτυχία. Μας κάνατε όλους υπερήφανους».

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