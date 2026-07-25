Μουντιάλ 2026: Σάλος με πιθανό στημένο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας – Ποιον αγώνα ερευνούν οι Αρχές

Snapshot Η «λευκή» ισοπαλία της Ισπανίας με το Πράσινο Ακρωτήρι στη φάση των ομίλων του Μουντιάλ προκάλεσε έρευνα για πιθανή χειραγώγηση αγώνα λόγω ασυνήθιστου αποτελέσματος και στοιχηματικών κινήσεων.

Η Ομάδα της Κοπεγχάγης και η Επιτροπή Ακεραιότητας της FIFA διερεύνησαν το ματς και κατέληξαν ότι επρόκειτο για φυσιολογικό αποτέλεσμα χωρίς στοιχεία χειραγώγησης.

Η Ισπανία είχε σαφώς περισσότερες ευκαιρίες και πίεσε καθ’ όλη τη διάρκεια, αλλά δεν κατάφερε να σκοράρει, ενώ ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου πραγματοποίησε εντυπωσιακές επεμβάσεις.

Η FIFA τόνισε ότι δεν βρέθηκαν ύποπτες στοιχηματικές δραστηριότητες ή αποδείξεις για χειραγώγηση σε κανένα παιχνίδι του τουρνουά Μουντιάλ 2026.

Παράλληλα, εξετάστηκαν και άλλες αμφιλεγόμενες περιπτώσεις στο τουρνουά, χωρίς όμως να εντοπιστούν παραβάσεις που να επιβεβαιώνουν στημένα παιχνίδια. Snapshot powered by AI

Το εφετινό Μουντιάλ, που ολοκληρώθηκε τη 19η Ιουλίου με νικήτρια την Ισπανία, απέκτησε ξαφνικά τη δική του μεγάλη υπόθεση μυστηρίου· ένα αποτέλεσμα που κανείς δεν περίμενε, στοιχηματικές κινήσεις που «τράβηξαν» την προσοχή και μία έρευνα που άνοιξε για πιθανή χειραγώγηση αγώνα έχουν προκαλέσει σάλο γύρω από τη «φούρια ρόχα».

Η «λευκή» ισοπαλία της ομάδας του Λουίς ντε λα Φουέντε απέναντι στο Πράσινο Ακρωτήρι ήταν τόσο μεγάλη έκπληξη, που οδήγησε σε επίσημο έλεγχο για πιθανή χειραγώγηση αγώνα.

Η αναμέτρηση βρίσκεται στο «μικροσκόπιο» της Ομάδας της Κοπεγχάγης (Group of Copenhagen), του ειδικού μηχανισμού του Συμβουλίου της Ευρώπης που παρακολουθεί στοιχηματικές δραστηριότητες και εντοπίζει πιθανές περιπτώσεις χειραγώγησης αθλητικών γεγονότων.

Οι ερευνητές αιφνιδιάστηκαν από το γεγονός ότι το Πράσινο Ακρωτήρι, που συμμετείχε για πρώτη φορά σε τελική φάση Μουντιάλ, κατάφερε να κρατήσει στο 0–0 την πρωταθλήτρια Ευρώπης. Για αυτόν τον λόγο εκδόθηκε «κίτρινη ειδοποίηση» για το παιχνίδι, ένδειξη ότι το αποτέλεσμα χρειαζόταν περαιτέρω έλεγχο ως πιθανώς ύποπτο.

Ήταν ένα από τα επτά παιχνίδια του τουρνουά που προτάθηκαν προς διερεύνηση από την αρμόδια υπηρεσία.

Περίπου 3,6 εκατ. λίρες πονταρίστηκαν στην πλατφόρμα πρόβλεψης Polymarket, με αρκετούς χρήστες να στοιχηματίζουν ότι η Ισπανία δεν θα κατάφερνε να πάρει τη νίκη, κάτι που πριν από την έναρξη του αγώνα θεωρείτο σχεδόν απίθανο.

Ωστόσο, μετά την ανάλυση των στοιχηματικών μοτίβων, των διαθέσιμων πληροφοριών και των αναρτήσεων στα κοινωνικά δίκτυα γύρω από το αποτέλεσμα, οι αρμόδιοι κατέληξαν ότι επρόκειτο απλώς για μία τεράστια ποδοσφαιρική έκπληξη.

Η εικόνα του αγώνα επιβεβαίωνε το παράδοξο αποτέλεσμα: Η Ισπανία είχε 27 τελικές προσπάθειες έναντι μόλις 6 του αντιπάλου της, όμως, καμία από τις επτά προσπάθειες στην εστία δεν κατάφερε να νικήσει τον τερματοφύλακα του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια.

Ο 40άχρονος γκολκίπερ, χωρίς ομάδα εκείνη την περίοδο (βρίσκεται μία «ανάσα» μακριά από την Κόλο – Κόλο), πραγματοποίησε εντυπωσιακές επεμβάσεις απέναντι στους Οϊαρθάμπαλ, Λαπόρτ και Τόρες, ενώ, ο τελευταίος είχε και δοκάρι, καθώς η Ισπανία πίεζε ασφυκτικά για το γκολ.

Το Πράσινο Ακρωτήρι συνέχισε την πορεία στο τουρνουά, παίρνοντας επίσης ισοπαλίες απέναντι σε Ουρουγουάη και Σαουδική Αραβία και προκρίθηκε ως δεύτερο στον όμιλο. Στη συνέχεια, αποκλείστηκε από την Αργεντινή με 3–2 στην παράταση, ενώ, η Ισπανία έφτασε έως ρο τέλος της διαδρομής και την κατάκτηση του τροπαίου, επικρατώντας στον τελικό της «αλμπισελέστε» με 1–0.

Η Επιτροπή Ακεραιότητας της FIFA (Integrity Task Force) υπογράμμισε πως δεν εντοπίστηκε «ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα ή ένδειξη χειραγώγησης αποτελέσματος», με την Ομάδα της Κοπεγχάγης να συμφωνεί και να υποβαθμίζει την υπόθεση σε «πράσινη» ένδειξη, δηλαδή φυσιολογικό αποτέλεσμα.

«Ήταν ένα απίστευτο αποτέλεσμα. Το γεγονός ότι χαρακτηρίστηκε αρχικά ως “πιθανώς ύποπτο”, δείχνει πόσο μεγάλη ήταν η επιτυχία του Πράσινου Ακρωτηρίου. Όμως, ήταν απλώς μία τεράστια έκπληξη. Στο ποδόσφαιρο συμβαίνουν και αυτά», ανέφερε πηγή κοντά στη FIFA.

Παράλληλα, έγινε αναφορά και σε άλλες περιπτώσεις που εξετάστηκαν κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, όπως η απευθείας κόκκινη κάρτα του Νοτιοαφρικανού, Τέμπα Ζουάνε, στο παιχνίδι με το Μεξικό, η καθυστέρηση του VAR για ακύρωση γκολ του Φεράν Τόρες στο Ισπανία – Σαουδική Αραβία, αλλά και στοιχήματα σχετικά με την ποινή του Φολάριν Μπαλογκάν, μία υπόθεση που απασχολεί έως σήμερα την αθλητική κοινότητα, μετά την αποκάλυψη της επικεφαλής της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Νορβηγίας, Λίσε Κλάβενες, ότι κατατίθεται επίσημη προσφυγή στην Επιτροπή Δεοντολογίας της FIFA στον απόηχο της παρέμβασης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος παραδέχτηκε ότι επικοινώνησε με τον Τζιάνι Ινφαντίνο ώστε να σβηστεί η τιμωρία μίας αγωνιστικής του Αμερικανού επιθετικού, που είχε προκύψει από την αποβολή στο παιχνίδι με τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη.

Πάντως, η FIFA επέμεινε στα συμπεράσματα της Επιτροπής Ακεραιότητας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν βρέθηκαν στοιχεία που να δείχνουν χειραγώγηση αγώνων στο Μουντιάλ. «Μετά την ανάλυση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, δεν εντοπίστηκε καμία ύποπτη στοιχηματική δραστηριότητα ή ένδειξη χειραγώγησης αποτελέσματος σε οποιοδήποτε παιχνίδι», επεσήμανε η Παγκόσμια Ομοσπονδία.

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