Μουντιάλ 2026: Θα... πονέσει η τσέπη των θριαμβευτών - Πόσο φόρο θα πληρώσουν οι Ισπανοί

Snapshot Οι παίκτες της Ισπανίας θα πληρώσουν περίπου το 30% του χρηματικού τους βραβείου σε φόρους στις ΗΠΑ μετά τη νίκη τους στο Μουντιάλ 2026.

Η φορολογική επιβάρυνση για τους Ισπανούς παίκτες δεν μειώθηκε, καθώς οι αμερικανικές αρχές τους θεωρούν μεμονωμένους φορολογούμενους.

Το Μουντιάλ 2026 ήταν το πιο κερδοφόρο στην ιστορία, με εκτιμώμενα έσοδα άνω των 9 δισ. δολαρίων για τη FIFA.

Στη διοργάνωση συμμετείχαν για πρώτη φορά 48 ομάδες, αυξάνοντας τους αγώνες σε 104 και παρατείνοντας τη διάρκεια σε 6 εβδομάδες.

Η επέκταση του τουρνουά προσέφερε αυξημένες τηλεοπτικές, εισιτηριακές και εμπορικές ευκαιρίες, ενισχύοντας την παγκόσμια απήχηση του γεγονότος. Snapshot powered by AI

Η νίκη της Ισπανίας στο Μουντιάλ 2026 θα κοστίσει στους παίκτες ένα αρκετά ακριβό ποσό.

Συγκεκριμένα θα πρέπει να πληρώσουν περίπου το 30% του χρηματικού τους βραβείου σε φόρους. Σύμφωνα με το Fox News, η συνολική φορολογική έκπτωση στον προϋπολογισμό των ΗΠΑ θα είναι 15 εκατομμύρια δολάρια.

Η FIFA συνήθως διαπραγματεύεται φορολογικές ελαφρύνσεις για τις εθνικές ομοσπονδίες με τις χώρες υποδοχής. Ωστόσο, σε αυτήν την περίπτωση, οι αρχές των ΗΠΑ δεν έκαναν καμία εξαίρεση, κατατάσσοντας τους Ισπανούς παίκτες όχι ως μία ομάδα αλλά ως μεμονωμένους φορολογούμενους που κέρδισαν εισόδημα στις ΗΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο πραγματοποιήθηκε από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Στον τελικό, η Ισπανία νίκησε την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση.

Το Μουντιάλ των 9 δισ. δολαρίων

Το μεγαλύτερο και πλέον κερδοφόρο Μουντιάλ στην ιστορία ολοκληρώθηκε την περασμένη Κυριακή (19/07).

Στο παρασκήνιο, ωστόσο, η FIFA ήταν εξαρχής βέβαιο ότι θα αναδειχθεί ως ο οικονομικός νικητής της διοργάνωσης. Η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία διοργάνωσε το πλέον κερδοφόρο αθλητικό γεγονός στην ιστορία και εκτιμά ότι θα αποκομίσει περισσότερα από 9 δισ. δολάρια (περίπου 7,7 δισ. ευρώ) σε έσοδα το 2026.

Για πρώτη φορά, 48 ομάδες συμμετείχαν στην κορυφαία ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη, έναντι 32 πριν από μία τετραετία στο Κατάρ. Αυτό μεταφράζεται σε 104 αγώνες αντί για 64, σε μία περίοδο 6 εβδομάδων αντί για 4. Τα περισσότερα παιχνίδια προσφέρουν περισσότερο περιεχόμενο προς πώληση στους τηλεοπτικούς παρόχους, περισσότερα εισιτήρια στους φιλάθλους, περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες για τους διαφημιζόμενους και μεγαλύτερη παγκόσμια απήχηση.

Ο επικεφαλής της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, αποτελεί τον βασικό «κινητήριο μοχλό» της επιθετικής εμπορικής στρατηγικής της Ομοσπονδίας.

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