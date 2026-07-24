Μουντιάλ 2026: Το χρυσό μετάλλιο πήγε στον πραγματικό του ήρωα – Η συγκινητική κίνηση του Πέδρο Πόρο
Με τη λεζάντα «Αποστολή εξετελέσθη», ο ακραίος αμυντικός της Ισπανίας μοιράστηκε μία από τις ομορφότερες στιγμές μετά τον θρίαμβο στο Μουντιάλ
Οι εικόνες που ακολούθησαν την κατάκτηση του Μουντιάλ από την εθνική Ισπανίας, συνεχίζουν να συγκινούν. Αυτήν τη φορά, πρωταγωνιστής ήταν ο Πέδρο Πόρο, ο οποίος τήρησε μία ξεχωριστή υπόσχεση προς τον παππού του.
Ο διεθνής δεξιός οπισθοφύλακας δημοσίευσε ένα βίντεο από τη στιγμή που παραδίδει το χρυσό μετάλλιο στον ηλικιωμένο, γράφοντας στη λεζάντα: «Αποστολή εξετελέσθη».
Ο παππούς του Ισπανού αμυντικού παίρνει το μετάλλιο στα χέρια του και φανερά ενθουσιασμένος αναφέρει ότι «είναι πανέμορφο».
Αμέσως μετά, το φορά στον λαιμό του, φορτισμένος συναισθηματικά από τη χειρονομία του εγγονού του.
Η συγκεκριμένη ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες αποθεωτικά σχόλια και αναδημοσιεύσεις από φιλάθλους που ακολουθούν τον Ισπανό ποδοσφαιριστή.
Ο Πόρο αποτέλεσε βασικό πυλώνα στην πορεία της «ρόχα» έως την κορυφή του κόσμου, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις που τού εξασφάλισαν μία θέση στην κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης.