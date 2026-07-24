Μουντιάλ 2026: Το χρυσό μετάλλιο πήγε στον πραγματικό του ήρωα – Η συγκινητική κίνηση του Πέδρο Πόρο

Οι εικόνες που ακολούθησαν την κατάκτηση του Μουντιάλ από την εθνική Ισπανίας, συνεχίζουν να συγκινούν. Αυτήν τη φορά, πρωταγωνιστής ήταν ο Πέδρο Πόρο, ο οποίος τήρησε μία ξεχωριστή υπόσχεση προς τον παππού του.

Ο διεθνής δεξιός οπισθοφύλακας δημοσίευσε ένα βίντεο από τη στιγμή που παραδίδει το χρυσό μετάλλιο στον ηλικιωμένο, γράφοντας στη λεζάντα: «Αποστολή εξετελέσθη».

Ο παππούς του Ισπανού αμυντικού παίρνει το μετάλλιο στα χέρια του και φανερά ενθουσιασμένος αναφέρει ότι «είναι πανέμορφο».

https://www.instagram.com/reel/DbGwSP1x8R_/

Αμέσως μετά, το φορά στον λαιμό του, φορτισμένος συναισθηματικά από τη χειρονομία του εγγονού του.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση συγκέντρωσε χιλιάδες αποθεωτικά σχόλια και αναδημοσιεύσεις από φιλάθλους που ακολουθούν τον Ισπανό ποδοσφαιριστή.

Ο Πόρο αποτέλεσε βασικό πυλώνα στην πορεία της «ρόχα» έως την κορυφή του κόσμου, πραγματοποιώντας εξαιρετικές εμφανίσεις που τού εξασφάλισαν μία θέση στην κορυφαία ενδεκάδα της διοργάνωσης.

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