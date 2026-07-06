Μουντιάλ 2026: Η ιστορία του Φολαρίν Μπαλογκάν, του παίκτη που έγινε Αμερικανός… κατά λάθος

Αν το ποδόσφαιρο «γράφει» τα πιο… απίθανα σενάρια, η ζωή του Φολαρίν Μπαλογκάν θα μπορούσε να είναι μία ολόκληρη κινηματογραφική τριλογία. Ο 24άχρονος σέντερ φορ, που αυτήν τη στιγμή βρίσκεται στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος μετά την πρωτοφανή πολιτική παρέμβαση που τού επέτρεψε να αγωνιστεί στο Μουντιάλ παρά την τιμωρία του, φορά τη φανέλα των Ηνωμένων Πολιτειών εξαιτίας μίας ασύλληπτης σύμπτωσης που συνέβη πριν από 25 χρόνια σε ένα αεροδρόμιο της Νέας Υόρκης.

Η ιστορία αρχίζει το καλοκαίρι του 2001. Οι Νιγηριανοί γονείς του Μπαλογκάν, μόνιμοι κάτοικοι Λονδίνου, ταξίδεψαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για ολιγοήμερες διακοπές. Κατά την επιστροφή τους, το προσωπικό της αεροπορικής εταιρείας απαγόρευσε στην έγκυο μητέρα του να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο, καθώς βρισκόταν στον 7ο μήνα της κύησης.

Η αναγκαστική παραμονή στο Μπρούκλιν οδήγησε στη γέννηση του Φολαρίν επί αμερικανικού εδάφους. Δύο μήνες αργότερα, η οικογένεια επέστρεψε στην Αγγλία. Όμως, αυτό το «τυχαίο» γεγονός χάρισε στον νεογέννητο Μπαλογκάν κάτι που θα άλλαζε τη μοίρα του: την αμερικανική υπηκοότητα μέσω του δικαιώματος εδάφους (birthright citizenship).

Η ποδοσφαιρική «μάχη» των τριών Ηπείρων

Μεγαλώνοντας στις ακαδημίες της Άρσεναλ, ο Μπαλογκάν εξελίχθηκε σε ένα από τα πλέον περιζήτητα ταλέντα της Ευρώπης. Όταν ήρθε η ώρα να επιλέξει εθνική ομάδα ανδρών, βρέθηκε στο επίκεντρο ενός τριπλού διπλωματικού «πολέμου».

Η Αγγλία τον είχε στις μικρές εθνικές, αλλά ο Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ καθυστερούσε να τον καλέσει στην ομάδα των ανδρών.

Η Νιγηρία τον διεκδικούσε λόγω της ιθαγένειας των γονιών του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες «έτρεξαν» μία συντονισμένη επιχείρηση «γοητείας», με τον κόσμο να κατακλύζει τους προσωπικούς του λογαριασμούς κοινωνικά δίκτυα και την Ομοσπονδία να τού προσφέρει τα «κλειδιά» της επίθεσης εν όψει του εφετινού Μουντιάλ.

Το 2023, ο Μπαλογκάν άκουσε την… καρδιά του και επέλεξε τις Ηνωμένες Πολιτείες, ενεργοποιώντας το διαβατήριο που είχε πάρει από εκείνη την τυχαία απαγόρευση πτήσης του 2001.

Σήμερα, η ιστορία του Μπαλογκάν αποκτά μία σχεδόν ειρωνική πολιτική διάσταση. Μετά την απευθείας κόκκινη κάρτα που δέχτηκε στην αναμέτρηση με τη Βοσνία – Ερζεγοβίνη στο 64ο λεπτό, ο Ντόναλντ Τραμπ παρενέβη και επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, πετυχαίνοντας την αναστολή της ποινής του παίκτη για το κρίσιμο παιχνίδι κόντρα στο Βέλγιο.

Όπως είναι φυσικό, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Βελγίου εξέδωσε οργισμένη ανακοίνωση, κάνοντας λόγο για απόφαση που αντιβαίνει τόσο στον Πειθαρχικό Κώδικα, όσο και στους κανονισμούς της διοργάνωσης, ενώ, γνωστοποίησε πως εξετάζει όλες τις διαθέσιμες νομικές επιλογές της.

Το παράδοξο έγκειται στο γεγονός ότι ο Τραμπ έχει επανειλημμένα εκφράσει την πολιτική του αντίθεση στην αυτόματη υπηκοότητα λόγω γέννησης – τον ίδιο ακριβώς νόμο, δηλαδή, που επέτρεψε στον Μπαλογκάν να γίνει Αμερικανός πολίτης. Αυτήν τη στιγμή, ωστόσο, ο «γεννημένος κατά λάθος» στη Νέα Υόρκη επιθετικός είναι ένας από τους ήρωες ενός ολόκληρου έθνους, με την ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο να στοχεύει πλέον στην απόλυτη διάκριση.