Ανακαλύφθηκε νέα κατηγορία κοσμικών εκρήξεων στο βαθύ Διάστημα

Το φαινόμενο, με την ονομασία AT2019ijn, εμφανίστηκε ως μια έντονη μπλε οπτική λάμψη

Δημήτρης Δρίζος

Ανακαλύφθηκε νέα κατηγορία κοσμικών εκρήξεων στο βαθύ Διάστημα
WHAT THE FACT
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Το οπτικό παροδικό φαινόμενο AT2019ijn εμφανίστηκε ως έντονη μπλε λάμψη με γρήγορη αύξηση φωτεινότητας και ασυνήθιστα αργή εξασθένηση, συνοδευόμενη από ισχυρή ραδιοεκπομπή.
  • Η φωτεινότητα του AT2019ijn κορυφώθηκε σε 5,26 ημέρες και η αργή εξασθένηση του διήρκεσε πολύ περισσότερο από τα συνήθη παροδικά φαινόμενα.
  • Η έντονη και επίμονη ραδιοεκπομπή πιθανώς προέρχεται από σχετικιστικό πίδακα που αρχικά δεν ήταν ευθυγραμμισμένος με τη Γη.
  • Το φαινόμενο πιθανότατα οφείλεται σε παλιρροϊκή διάσπαση από μαύρη τρύπα ενδιάμεσης μάζας ή σε εξαιρετικά ισχυρό μαγνήταρα.
  • Το AT2019ijn αναδεικνύεται ως πιθανή νέα κατηγορία κοσμικών εκρήξεων με πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά.
Snapshot powered by AI

Οι παρατηρήσεις του Σύμπαντος συνεχίζουν να επιφυλάσσουν απρόσμενες εκπλήξεις. Μια ομάδα Κινέζων αστρονόμων δημοσίευσε πρόσφατα μελέτη στο περιοδικό The Astrophysical Journal Letters, περιγράφοντας ένα εξαιρετικά παράξενο οπτικό παροδικό φαινόμενο που εντοπίστηκε στο κέντρο ενός μακρινού νάνου γαλαξία.

Το φαινόμενο, με την ονομασία AT2019ijn, εμφανίστηκε ως μια έντονη μπλε οπτική λάμψη, η οποία χαρακτηρίστηκε από απότομη αύξηση της φωτεινότητάς της και στη συνέχεια από μια ασυνήθιστα αργή εξασθένηση, συνοδευόμενη από εξαιρετικά ισχυρή ραδιοεκπομπή. Η φωτεινή αυτή έκρηξη ανιχνεύθηκε για πρώτη φορά τον Μάιο του 2019 από τα όργανα του Zwicky Transient Facility. Η ασυνήθιστη φύση της δεν ταιριάζει με καμία από τις συμβατικές κατηγορίες παροδικών αστρονομικών φαινομένων. Η δυναμική της υποδηλώνει την παρουσία ακραίων δυνάμεων και μιας πανίσχυρης, ιδιαίτερα ενεργής κεντρικής «μηχανής», ικανής να παράγει αδιανόητες ποσότητες ενέργειας στο βαθύ Διάστημα, ανοίγοντας νέους δρόμους στην αστρονομική έρευνα.

Ένα ταχύ παροδικό φαινόμενο με ανώμαλη συμπεριφορά

Τα ταχέως εξελισσόμενα μπλε οπτικά παροδικά φαινόμενα είναι εξαιρετικά σπάνια και δύσκολα στον εντοπισμό. Συνήθως φτάνουν στη μέγιστη φωτεινότητά τους μέσα σε περίπου 10 ημέρες, εμφανίζοντας έντονα μπλε χρώματα κοντά στην κορύφωση της έκρηξης, και στη συνέχεια εξασθενούν εκθετικά μέσα σε περίπου έναν μήνα.

Ωστόσο, οι αναλύσεις της ομάδας του Χουτσένγκ Ντινγκ (Hucheng Ding) από το Anhui Normal University επιβεβαιώνουν ότι το AT2019ijn αποτελεί μια πραγματική ανωμαλία. Το αντικείμενο αύξησε τη φωτεινότητά του εξαιρετικά γρήγορα, φτάνοντας στο μέγιστο μέσα σε μόλις 5,26 ημέρες, αλλά στη συνέχεια παρουσίασε μια πολύ αργή εξασθένηση που διήρκεσε πολύ περισσότερο από ό,τι παρατηρείται συνήθως. Η συμπεριφορά αυτή θυμίζει περισσότερο τις υπερφωτεινές υπερκαινοφανείς εκρήξεις (superluminous supernovae) ή τα φαινόμενα παλιρροϊκής διάσπασης άστρων (tidal disruption events).

Ο ραδιοπίδακας και οι θεωρίες για την «κεντρική μηχανή»

Οι παρατηρήσεις στα ραδιοκύματα αποκάλυψαν ακόμη μεγαλύτερες εκπλήξεις. Οι αστρονόμοι εντόπισαν μια επίμονη ραδιοεκπομπή, η οποία κορυφώθηκε 641 ημέρες μετά την αρχική ανίχνευση του φαινομένου στο ορατό φως. Η έντασή της ξεπερνούσε κατά περισσότερο από μία τάξη μεγέθους εκείνη άλλων γνωστών γεγονότων αυτού του τύπου, ενώ ήταν συγκρίσιμη με τις εκπομπές που παράγονται από πίδακες σχετιζόμενους με φαινόμενα παλιρροϊκής διάσπασης.

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι αυτές οι τιμές προέρχονται από έναν σχετικιστικό πίδακα (relativistic jet), ο οποίος αρχικά δεν ήταν ευθυγραμμισμένος με τη Γη και αργότερα βρέθηκε στην κατεύθυνση των παρατηρήσεών μας.

Τα συμπεράσματα της μελέτης συγκλίνουν κυρίως στο σενάριο μιας παλιρροϊκής διάσπασης που προκλήθηκε από την έλξη μιας μαύρης τρύπας ενδιάμεσης μάζας, περίπου 132.000 φορές μεγαλύτερης από τη μάζα του Ήλιου. Ωστόσο, οι ερευνητές θεωρούν ακόμη πιθανό και το ενδεχόμενο η πηγή του φαινομένου να είναι ένας εξαιρετικά ισχυρός μαγνήταρας (magnetar), δηλαδή ένα άστρο νετρονίων με ακραία ισχυρό μαγνητικό πεδίο.

Με αυτά τα πρωτόγνωρα χαρακτηριστικά, το AT2019ijn φαίνεται να σηματοδοτεί την εμφάνιση μιας εντελώς νέας κατηγορίας κοσμικών εκρήξεων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρδαλιάς: «Είμαστε στα μισά της θητείας μας και το 58,8% του σχεδίου μας ήδη υλοποιείται»

13:08ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ουγγαρία – Ελλάδα: Η Εθνική πρόσθεσε το χρυσό που της έλειπε! Τα 14 μετάλλια της

13:01ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοδωρικάκος: 270 νέα επενδυτικά σχέδια στον Αναπτυξιακό Νόμο – «Περισσότερες δουλειές για μία ισχυρότερη Ελλάδα»

13:00LIFESTYLE

«Εντάξει, μικρό ζουμερό κ.....κι» - Τα σχόλια του Benny Blanco στις αναρτήσεις της Selena Gomez

12:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τασούλας για το χρυσό της εθνικής πόλο ανδρών: «Γράψατε ιστορία, μας κάνατε όλους υπερήφανους»

12:46ΕΥ ΖΗΝ

6 ασκήσεις που μπορεί να κάψουν περισσότερες θερμίδες από το τρέξιμο

12:45ΚΟΣΜΟΣ

H Ευρώπη στις φλόγες: Κερδίζει την μάχη της Μαδρίτης η Ισπανία - «Μη ευνοϊκή» η πυρκαγιά στο Μπορντό

12:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τα συγχαρητήρια Μητσοτάκη στην εθνική πόλο ανδρών για την κατάκτηση του World Cup: «Πάντα άξιοι, δείξατε τι σημαίνει πάθος και νοοτροπία νικητή»

12:33WHAT THE FACT

Ανακαλύφθηκε νέα κατηγορία κοσμικών εκρήξεων στο βαθύ Διάστημα

12:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ουγγαρία – Ελλάδα 14-15: Τα «γαλανόλευκα» παλικάρια στην κορυφή του κόσμου!

12:19ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Αφόρητη δυσοσμία στη Σολωμού - Έσκαβαν για αέριο και έσπασαν αγωγό λυμάτων

12:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ηράκλειο: Έκρυβε την κοκαΐνη στο βάζο με το ρύζι – Συνελήφθη 40χρονος

11:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: Νέα ανατροπή στη δολοφονία της 42χρονης – Η απόπειρα ληστείας στο σπίτι του ζευγαριού πριν από 10 μέρες

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Η μέθοδος της σιλικόνης: Το νέο κόλπο των διαρρηκτών για να εισβάλλουν σε σπίτια εν μέσω διακοπών

11:43ΚΑΙΡΟΣ

Ο χάρτης της νεκρής καύσιμης ύλης στη χώρα μας - Ο ρόλος των βροχοπτώσεων

11:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Ο μυθικός Όλυμπος γίνεται βουνό ολόκληρης της ανθρωπότητας»

11:27ΚΟΣΜΟΣ

Θα πληρώνατε 58,5 εκατομμύρια δολάρια για να ζήσετε σε αυτό το εμβληματικό κτίριο της Νέας Υόρκης;

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Οι ουρανοί δεν έχουν ξαναδεί τέτοια κίνηση – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 153.359 πτήσεις σε 24 ώρες

11:14NEWSBOMB

Χανιά: Ώρες αγωνίας για το 2χρονο αγοράκι που ανασύρθηκε από πισίνα – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα

11:13WHAT THE FACT

«Οδύσσεια»: Ταινία 250 εκατ. ευρώ και χρέος 5.100 ευρώ για ζημιές σε πλοίο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:36ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ευχάριστα νέα για την Ελλάδα για τον Αύγουστο - Η πρόβλεψη των Ιταλών μετεωρολόγων

11:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σύρος: Νέα ανατροπή στη δολοφονία της 42χρονης – Η απόπειρα ληστείας στο σπίτι του ζευγαριού πριν από 10 μέρες

11:47ΕΛΛΑΔΑ

Η μέθοδος της σιλικόνης: Το νέο κόλπο των διαρρηκτών για να εισβάλλουν σε σπίτια εν μέσω διακοπών

12:20ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ουγγαρία – Ελλάδα 14-15: Τα «γαλανόλευκα» παλικάρια στην κορυφή του κόσμου!

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Σταύρος Γεωργίου: Πώς γνώρισε τον δολοφόνο του - Το χρονικό του εγκλήματος και η τραγική ειρωνεία

09:28ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Κρατούσε αγκαλιά το νεκρό παιδί της για πάνω από ένα 24ωρο - Οικογενειακό δράμα πίσω από το θάνατο του 24χρονου

06:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχεται το Μητρώο Ακινήτων: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα και ποιοι μπαίνουν πρώτοι στο «μικροσκόπιο»

15:24ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Σάλος με πιθανό στημένο παιχνίδι της εθνικής Ισπανίας – Ποιον αγώνα ερευνούν οι Αρχές

20:57ΕΛΛΑΔΑ

Αυξάνονται τα «γκρίζα διαζύγια» στην Ελλάδα – Ιστορικό ρεκόρ για χωρισμούς σε γάμους άνω των 40 ετών

11:19ΚΟΣΜΟΣ

Οι ουρανοί δεν έχουν ξαναδεί τέτοια κίνηση – Νέο παγκόσμιο ρεκόρ με 153.359 πτήσεις σε 24 ώρες

14:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κώδικας Ιδιοκτησίας στις πολυκατοικίες: Τι αλλάζει σε κοινόχρηστα, λήψη αποφάσεων, διαμερίσματα

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Ολοκληρώθηκε η αναπαράσταση του εγκλήματος – «Το κίνητρο δεν είναι ξεκάθαρο», αναφέρει η ΕΛΑΣ

12:45ΚΟΣΜΟΣ

H Ευρώπη στις φλόγες: Κερδίζει την μάχη της Μαδρίτης η Ισπανία - «Μη ευνοϊκή» η πυρκαγιά στο Μπορντό

21:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Καλλιάνος: Επιστρέφει η ζέστη – Πού και πότε θα φθάσει τους 40°C

08:50ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Αυγούστου 2026: Πότε θα δουν λεφτά οι συνταξιούχοι – Οι επικρατέστερες ημερομηνίες πληρωμής

10:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Marc: Σταθερή πρωτιά για τη Νέα Δημοκρατία αλλά μακριά από την αυτοδυναμία

10:02LIFESTYLE

Η «Μπριγκάντα» στην Πεύκη κρύβει τον πιο όμορφο κήπο των βορείων προαστίων

20:30ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Συγκλονίζει η μητέρα της διασώστριας - «Δεν στέκει» - Το τελευταίο τηλεφώνημα

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Άνοδος της θερμοκρασίας και αφρικανική σκόνη στα δυτικά - Πώς θα κυλήσει η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου

07:42LIFESTYLE

Copy αλλά ελληνικά - Ξένες σειρές που διασκευάζονται για τη νέα σεζόν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ