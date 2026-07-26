Κακλαμάνης προς τη «χρυσή» ομάδα πόλο ανδρών: «Υψώσατε ξανά την ελληνική σημαία στην κορυφή»

Η νέα σπουδαία επιτυχία της εθνικής ομάδας υδατοσφαίρισης ανδρών, που κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Σίδνεϊ επικρατώντας της Ουγγαρίας στον μεγάλο τελικό, προκάλεσε «κύμα» συγχαρητηρίων από την πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της χώρας.

Ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νικήτας Κακλαμάνης, συνεχάρη τους διεθνείς για τον θρίαμβό τους, χαρακτηρίζοντας το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ως «παράδειγμα προς μίμηση» για τη νέα γενιά και εκφράζοντας την υπερηφάνεια όλων των Ελλήνων για τη μεγάλη διάκριση.

«Θερμά συγχαρητήρια στην εθνική ομάδα πόλο ανδρών για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Σίδνεϋ της Αυστραλίας. Με την αγωνιστικότητα και το απαράμιλλο ομαδικό σας πνεύμα, υψώσατε και πάλι την ελληνική σημαία στην κορυφή γεμίζοντας με υπερηφάνεια όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες, εντός και εκτός συνόρων.

Η επιτυχία σας αποδεικνύει, ότι όταν εργαζόμαστε σκληρά, με σχέδιο και αφοσίωση, μπορούμε να καταφέρνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα απέναντι στις μεγαλύτερες προκλήσεις. Η εθνική ομάδα πόλο ανδρών αποτελεί κυριολεκτικά παράδειγμα προς μίμηση για τις νέες και τους νέους στη χώρα μας, αφού βρίσκεται συνεχώς στα πιο υψηλά σκαλοπάτια του παγκόσμιου αθλητισμού και δείχνει το δρόμο για το μέλλον. Σας ευχαριστούμε που μας κάνατε ξανά υπερήφανους», τόνισε ο κ. Κακλαμάνης.

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