Τα μανιτάρια Portobello είναι θρεπτικά, αλλά κάνει να τα φάτε ωμά;

Τα μανιτάρια Portobello είναι μια θρεπτική, χαμηλή σε θερμίδες τροφή που μπορεί να υποστηρίξει μια υγιεινή διατροφή, ειδικά όταν αντικαθιστούν τα επεξεργασμένα κρέατα ή τα συστατικά με υψηλή περιεκτικότητα σε λιπαρά. Παρέχουν φυτικές ίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικά και μια νόστιμη υφή που τα καθιστά χρήσιμα σε χορτοφαγικά γεύματα.

Είναι γενικά ασφαλή για τους περισσότερους ανθρώπους, αλλά είναι καλύτερο να τρώγονται μαγειρεμένα και μπορεί να μην είναι ιδανικά για άτομα με ορισμένες πεπτικές παθήσεις ή νεφρική νόσο, η οποία απαιτεί έλεγχο καλίου ή φωσφόρου.

Τι είναι τα μανιτάρια Portobello;

Τα μανιτάρια Portobello είναι η ώριμη μορφή του μύκητα Agaricus bisporus, το ίδιο είδος που περιλαμβάνει τα μανιτάρια white button και cremini. Το μεγαλύτερο μέγεθός τους, η πιο σφιχτή υφή και η βαθύτερη γεύση τους τα καθιστούν δημοφιλή ως υποκατάστατο κρέατος για μπιφτέκια, ψητά πιάτα και συνταγές με γεμιστά μανιτάρια.

Διατροφικά, είναι ελαφριά αλλά χρήσιμα. Ένα φλιτζάνι κομμένα ψητά μανιτάρια Portobello παρέχει μέτρια πρωτεΐνη και φυτικές ίνες με πολύ λίγο λίπος. Περιέχουν επίσης σελήνιο, φώσφορο, κάλιο, χολίνη, φυλλικό οξύ και μικρές ποσότητες βιταμίνης D, ανάλογα με τον τρόπο καλλιέργειάς τους.

Ποια είναι τα κύρια οφέλη υγείας των μανιταριών portobello

Τα μανιτάρια portobello μπορούν να υποστηρίξουν τη συνολική υγεία, επειδή προσθέτουν θρεπτικά συστατικά και όγκο χωρίς πολλές θερμίδες. Δεν αποτελούν πλήρες υποκατάστατο πρωτεΐνης, αλλά μπορούν να κάνουν τα γεύματα πιο χορταστικά και χαμηλότερα σε κορεσμένα λιπαρά, όταν χρησιμοποιούνται σε αντικατάσταση επεξεργασμένων ή/και λιπαρών κρεάτων.

Τα κύρια οφέλη τους είναι:

Φυτικές ίνες , οι οποίες υποστηρίζουν την πέψη και την αίσθηση πληρότητας

, οι οποίες υποστηρίζουν την πέψη και την αίσθηση πληρότητας Σελήνιο, το οποίο βοηθά στην αντιοξειδωτική άμυνα και την λειτουργία του θυρεοειδούς

το οποίο βοηθά στην αντιοξειδωτική άμυνα και την λειτουργία του θυρεοειδούς Κάλιο, το οποίο υποστηρίζει την ισορροπία των υγρών, την λειτουργία των νεύρων και των μυών

το οποίο υποστηρίζει την ισορροπία των υγρών, την λειτουργία των νεύρων και των μυών Φώσφορος, ο οποίος συμβάλλει στα οστά και τον ενεργειακό μεταβολισμό

ο οποίος συμβάλλει στα οστά και τον ενεργειακό μεταβολισμό Γεύση Umami, η οποία μπορεί να βοηθήσει στην μείωση της εξάρτησης από αλμυρά ή/και λιπαρά συστατικά

Ορισμένα μανιτάρια παρέχουν επίσης βιταμίνη D, όταν εκτίθενται σε υπεριώδες φως κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης. Τα κανονικά μανιτάρια portobello που καλλιεργούνται στο σκοτάδι μπορεί να περιέχουν λίγη βιταμίνη D, επομένως οι ετικέτες όπως "επεξεργασμένα με υπεριώδη ακτινοβολία" ή "εμπλουτισμένα με βιταμίνη D" έχουν σημασία.

Είναι τα μανιτάρια portobello καλά για την υγεία της καρδιάς;

Τα μανιτάρια Portobello μπορούν να ενταχθούν σε μια υγιεινή για την καρδιά διατροφή, επειδή είναι φυσικά χαμηλά σε λιπαρά και νάτριο, ενώ δεν περιέχουν καθόλου χοληστερόλη. Η σαρκώδης υφή τους βοηθάει πολλούς να μειώσουν την κατανάλωση κόκκινου ή επεξεργασμένου κρέατος χωρίς να χάσουν την ικανοποιητική αίσθηση ενός κυρίως πιάτου.

Το όφελος εξαρτάται από τον τρόπο μαγειρέματος. Τα ψητά, στο γκριλ ή σοταρισμένα μανιτάρια με ελαιόλαδο, βότανα και λαχανικά είναι πολύ διαφορετικά από τα μανιτάρια τηγανισμένα σε κουρκούτι, καλυμμένα με τυριά ή σερβιρισμένα με σάλτσες υψηλής περιεκτικότητας σε αλάτι.

Για την αρτηριακή πίεση, η χαμηλή περιεκτικότητα σε νάτριο είναι χρήσιμη, αλλά πρέπει να προσέχετε το αλάτι που προστίθεται κατά το μαγείρεμα.

Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι υγείας από τα μανιτάρια portobello;

Οι κύριοι κίνδυνοι είναι:

η αλλεργία

η πεπτική δυσφορία

η ασφάλεια των τροφίμων και

τυχόν ιατρικοί περιορισμοί στη διατροφή

Τα άτομα με αλλεργία στα μανιτάρια θα πρέπει να τα αποφεύγουν εντελώς και να αναζητήσουν επείγουσα φροντίδα για:

πρήξιμο

συριγμό

κνίδωση

ζάλη

δυσκολία στην αναπνοή

Μερικά άτομα με Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου μπορεί να δυσκολεύονται να χωνέψουν τα μανιτάρια portobello, ειδικά σε μεγαλύτερες μερίδες, επειδή τα μανιτάρια μπορεί να περιέχουν ζυμώσιμους υδατάνθρακες που προκαλούν αέρια, φούσκωμα ή κοιλιακό πόνο.

Άτομα με προχωρημένη νεφρική νόσο ή υψηλά επίπεδα καλίου ή φωσφόρου θα πρέπει να ρωτήσουν νεφρολόγο διαιτολόγο ή κλινικό γιατρό σχετικά με το μέγεθος της μερίδας. Τα μανιτάρια Portobello περιέχουν και τα δύο μέταλλα, τα οποία μπορεί να χρειάζονται περιορισμό σε ορισμένες δίαιτες για τα νεφρά.

Η ασφάλεια των τροφίμων έχει επίσης σημασία. Αγοράστε σφιχτά μανιτάρια χωρίς βλέννα ή έντονη οσμή, ψύξτε τα, καθαρίστε τα λίγο πριν το μαγείρεμα και πετάξτε τα μανιτάρια, που μυρίζουν άσχημα ή είναι γλοιώδη.

Κάνει να φάτε ωμά μανιτάρια Portobello;

Είναι καλύτερο να τρώτε μανιτάρια Portobello μαγειρεμένα. Το μαγείρεμα βελτιώνει τη γεύση, τα κάνει πιο εύπεπτα και βοηθά στην μείωση των μικροβίων που μπορεί να υπάρχουν στα φρέσκα προϊόντα.

Το μαγείρεμα μπορεί επίσης να μειώσει την αγαριτίνη, μια φυσική ένωση στα μανιτάρια της οικογένειας Agaricus, που έχει εγείρει ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια στο παρελθόν. Τα τρέχοντα στοιχεία δεν υποστηρίζουν τον πανικό σχετικά με την κατανάλωση καλλιεργημένων μανιταριών, αλλά το μαγείρεμα παραμένει η πιο προσεκτική και πρακτική επιλογή.

Αποφύγετε την αναζήτηση μανιταριών στο βουνό, εκτός εάν είστε άρτια εκπαιδευμένοι. Τα δηλητηριώδη άγρια μανιτάρια μπορεί να μοιάζουν με βρώσιμα είδη και τα λάθη μπορεί να είναι σοβαρά ή θανατηφόρα.

Συμπέρασμα

Τα μανιτάρια Portobello είναι μια υγιεινή, ευέλικτη τροφή για τους περισσότερους ανθρώπους. Παρέχουν φυτικές ίνες, μέταλλα, αντιοξειδωτικά και μια χορταστική υφή με λίγες θερμίδες και λίγο λίπος.

Οι κύριες προφυλάξεις είναι απλές: μαγειρέψτε τα, αποθηκεύστε τα με ασφάλεια, αποφύγετε τα άγρια μανιτάρια και να είστε προσεκτικοί εάν έχετε αλλεργία στα μανιτάρια, συμπτώματα ευερέθιστου εντέρου ή περιορισμούς σε μεταλλικά στοιχεία που σχετίζονται με τα νεφρά.

Πηγές:

healthline.com

sciencedirect.com

uclahealth.org

fda.gov

kidney.org