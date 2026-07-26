Γιώργος Γιαννόπουλος: «Ήμουν ο αδερφός της ανάπηρης - Ήταν αυτονόητο το μπούλινγκ»

Snapshot Ο Γιώργος Γιαννόπουλος μεγάλωσε με την καθοδήγηση των γονιών του που βασιζόταν στην αγάπη και την προσωπική ελευθερία.

Οι γονείς του τον ενθάρρυναν να ακολουθεί τα θέλω του και να έχει καλή υγεία, αποφεύγοντας τα στερεότυπα του «πρέπει».

Η ύπαρξη της αδερφής του με σύνδρομο Down έφερε στη ζωή του την έννοια του «πρέπει» και δυσκολίες.

Ο ίδιος αντιμετώπισε μπούλινγκ επειδή ήταν ο αδελφός της ανάπηρης αδερφής του.

Η αδερφή του, παρά την αναπηρία της, ήταν θετική προσωπικότητα και επηρέασε σημαντικά τη στάση του στη ζωή. Snapshot powered by AI

Καλεσμένος στην εκπομπή «Ζω Καλά» με τον Μιχάλη Κεφαλογιάννη βρέθηκε ο αγαπημένος ηθοποιός Γιώργος Γιαννόπουλος, ο οποίος προχώρησε σε μια εκ βάσεων εξομολόγηση για τα βιώματά του, τα «θέλω» και τα «πρέπει» στη ζωή.

Ο γνωστός ηθοποιός θυμήθηκε τα παιδικά του χρόνια, αναφέροντας πως οι γονείς του του έμαθαν να λειτουργεί με γνώμονα την αγάπη και την προσωπική ελευθερία.

«Ο κόσμος έχει μεγαλώσει με ένα “πρέπει”. Το καλό στην ιστορία τη δική μου ήταν ότι μεγάλωσα με τη συμβουλή του μπαμπά και της μαμάς μου “να έχεις την υγειά σου παιδί μου και να κάνεις αυτό που θέλεις”. Μεγάλωσα με αγάπη, αυτοί είχαν σαν μότο τους την αγάπη και να κάνουν τα παιδιά τους ό,τι θέλουν. Μπήκε από νωρίς στη ζωή μου το “πρέπει”, λόγω της αδερφής μου και εκεί υπήρχε μια δυσκολία.», είπε ο Γιώργος Γιαννόπουλος.

Και πρόσθεσε: «Το έχω ξαναπεί, αλλά θα το πω για να το διευκρινήσω, γιατί τις προάλλες κάπως το είπα και παρεξηγήθηκαν τα παιδιά στο χώρο. Αυτονόητο ήταν το μπούλινγκ, γιατί ήμουν ο αδελφός της ανάπηρης. Η αδερφή μου είχε σύνδρομο down, δεν είχε καμία αναπηρία, ένας άνθρωπος πολύ θετικός, έχει πει πράγματα που αυτά ακολούθησα στη ζωή μου».