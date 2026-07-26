Εφιάλτης από τον Έμπολα: Ξεπέρασαν τις 3.000 τα κρούσματα στο Κονγκό - Απεργούν οι γιατροί

Snapshot Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχουν καταγραφεί 3.075 επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα και 1.354 θάνατοι.

Η επιδημία, που ξεκίνησε στις 15 Μαΐου, οφείλεται στο στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες.

Το ξέσπασμα προκαλεί θανάτους με ταχύτερο ρυθμό από κάθε προηγούμενη επιδημία Έμπολα, ξεπερνώντας τους 1.000 θανάτους σε μόλις δέκα εβδομάδες.

Περίπου 100 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στην ανατολική ΛΔΚ απεργούν λόγω μη καταβολής μπόνους και απλήρωτων μισθών, επηρεάζοντας τη φροντίδα των ασθενών.

Ο Έμπολα μεταδίδεται μέσω επαφής με σωματικά υγρά και μολυσμένες επιφάνειες και θεωρείται σοβαρή και συχνά θανατηφόρα νόσος. Snapshot powered by AI

Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό (ΛΔΚ) έχει καταγράψει περισσότερα από 3.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα Έμπολα, καθώς συνεχίζει να δίνει μάχη με το ταχύτερα αναπτυσσόμενο ξέσπασμα της νόσου στην ιστορία.

Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, ο αριθμός των κρουσμάτων Έμπολα έχει αυξηθεί στα 3.075, ενώ οι θάνατοι έχουν φτάσει τους 1.354.

Αυτό έρχεται μόλις τρεις ημέρες μετά την ανακοίνωση από τη ΛΔΚ ότι οι νεκροί από το ξέσπασμα ξεπέρασαν τους 1.000. Η επιδημία κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου και προκαλείται από το στέλεχος Bundibugyo, για το οποίο δεν υπάρχουν εγκεκριμένα εμβόλια ή θεραπείες.

Ο Ζαν Κασέγια, γενικός διευθυντής των Αφρικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (Africa CDC), δήλωσε την Τετάρτη:

«Αυτοί είναι άνθρωποι που πεθαίνουν. Πεθαίνουν επειδή δεν έχουμε εμβόλια, δεν έχουμε φάρμακα, δεν έχουμε χρηματοδότηση».

Το συγκεκριμένο ξέσπασμα έχει προκαλέσει θανάτους με ταχύτερο ρυθμό από κάθε προηγούμενη επιδημία, συμπεριλαμβανομένης της κρίσης του 2013-2016, η οποία στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από 11.000 ανθρώπους από τα συνολικά 28.000 κρούσματα και θεωρείται η χειρότερη που έχει καταγραφεί.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της επιδημίας χρειάστηκαν περίπου οκτώ μήνες από το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα για να ξεπεραστούν οι 1.000 θάνατοι, ενώ στη σημερινή έξαρση χρειάστηκαν σχεδόν δέκα εβδομάδες.

Την ίδια ώρα, περίπου 100 εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας σε κέντρο θεραπείας ασθενών με Έμπολα στην ανατολική ΛΔΚ προχώρησαν σε απεργία λόγω μη καταβολής μπόνους απόδοσης, προκαλώντας προβλήματα στη φροντίδα των ασθενών στο επίκεντρο της ταχέως εξαπλούμενης επιδημίας.

Το Κέντρο Θεραπείας Έμπολα Elikya στην Μπούνια, στην επαρχία Ιτούρι, παρέλυσε σε μεγάλο βαθμό, αφού γιατροί, νοσηλευτές και προσωπικό ασφαλείας σταμάτησαν να εργάζονται και πραγματοποίησαν διαμαρτυρία έξω από το κέντρο το Σάββατο.

Την περασμένη εβδομάδα, εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο της Μπούνια, το μεγαλύτερο ιατρικό κέντρο της περιοχής, προχώρησαν επίσης σε απεργία λόγω απλήρωτων μισθών. Κάποιοι δήλωσαν στο Associated Press ότι δεν έχουν λάβει καμία πληρωμή από τότε που ξεκίνησαν να εργάζονται στην αρχή της επιδημίας.

Ο Έμπολα είναι ιδιαίτερα μεταδοτικός και μεταδίδεται μεταξύ ανθρώπων μέσω της επαφής με σωματικά υγρά — όπως εμετός, αίμα ή σπέρμα — καθώς και μέσω μολυσμένων επιφανειών και υλικών.

Η νόσος είναι σπάνια, αλλά σοβαρή και συχνά θανατηφόρα.