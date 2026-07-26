Μέγαρα: Συνελήφθη 29χρονος που έτρεχε με 208 χλμ/ώρα στην Εθνική Οδό
Το όριο στην Αθηνών - Κορίνθου είναι 130 χλμ/ώρα
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- Συνελήφθη 29χρονος που οδηγούσε με 208 χλμ/ώρα στην Εθνική Οδό, όπου το όριο ταχύτητας είναι 130 χλμ/ώρα.
- Ο 29χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή των Μεγάρων το πρωί της ημέρας της σύλληψης.
- Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής.
- Ο οδηγός οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα για περαιτέρω διαδικασίες.
Συνελήφθη ένας 29χρονος στην Αττική, ο οποίος κινούνταν ταχύτητα 208 χλμ/ώρα στην περιοχή των Μεγάρων.
Ειδικότερα, ο 29χρονος εντοπίστηκε να οδηγεί το αυτοκίνητό του το πρωί της Κυριακής επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών – Κορίνθου με ταχύτητα 208 χλμ/ώρα, ενώ το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 130 χλμ/ώρα.
Σε βάρος του οδηγού σχηματίσθηκε δικογραφία από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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