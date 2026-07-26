Κίνα: 10 νεκροί από ξαφνική πλημμύρα - Σε ύψιστο συναγερμό περιοχές στα νότια της χώρας

Snapshot Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν από ξαφνική πλημμύρα στην κομητεία Ουεϊγιουάν της επαρχίας Γκανσού στη βορειοδυτική Κίνα.

Η πλημμύρα προκλήθηκε από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που παγίδεψαν πολλούς κατασκηνωτές σε τουριστική περιοχή.

Περιοχές της νότιας Κίνας βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό λόγω του κινδύνου πλημμυρών από τον τυφώνα Νουλ.

Η επαρχία Γκανσού, παρά την απόστασή της από την πορεία του τυφώνα Νουλ, δέχθηκε ισχυρές βροχοπτώσεις και εκδόθηκαν προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα. Snapshot powered by AI

Δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίσθηκαν σήμερα από ξαφνική πλημμύρα σε τουριστική περιοχή στη βορειοδυτική Κίνα, μετέδωσαν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης.

«Ορμητικός χείμαρρος που προκλήθηκε από σύντομης διάρκειας, καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις σε τουριστική περιοχή της κομητείας Ουεϊγιουάν, στην επαρχία Γκανσού παγίδευσε πολλούς κατασκηνωτές» , μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Την ίδια στιγμή, μεγάλες περιοχές της νότιας Κίνας βρίσκονται σε ύψιστο συναγερμό για τον κίνδυνο πλημμυρών με την έλευση του τυφώνα Νουλ.

Παρότι η επαρχία Γκανσού βρίσκεται μακριά από την πορεία του Νουλ, ορισμένες περιοχές της δέχθηκαν σήμερα ισχυρές βροχοπτώσεις αναγκάζοντας τις τοπικές αρχές να εκδώσουν προειδοποιήσεις για έντονα καιρικά φαινόμενα σε ολόκληρη την επαρχία.

Διαβάστε επίσης