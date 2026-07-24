Κίνα: Κεραυνός χτύπησε πύραυλο λίγο μετά την εκτόξευσή του

Ένας πύραυλος Long March 3B χτυπήθηκε από κεραυνό λίγο μετά την εκτόξευσή του

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Κίνα: Κεραυνός χτύπησε πύραυλο λίγο μετά την εκτόξευσή του
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ένας κινεζικός πύραυλος Long March 3B χτυπήθηκε από κεραυνό 30 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευσή του στις 23 Ιουλίου, αλλά συνέχισε κανονικά και έθεσε τον δορυφόρο σε γεωστατική τροχιά.
  • Ο δορυφόρος που εκτοξεύτηκε θα υποστηρίξει τις επικοινωνίες του κινεζικού διαστημικού σταθμού Tiangong και άλλων επανδρωμένων αποστολών.
  • Παρόμοια περιστατικά με κεραυνούς σε πυραύλους έχουν συμβεί στο παρελθόν, όπως στον πύραυλο Saturn V της αποστολής Apollo 12 και στον ρωσικό πύραυλο Soyuz το 2019, χωρίς να επηρεαστεί η επιτυχία των αποστολών.
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Κεραυνός χτύπησε έναν κινεζικό πύραυλο λίγο μετά την εκτόξευσή του, με τη στιγμή να έχει καταγραφεί σε βίντεο. Ένας πύραυλος Long March 3B απογειώθηκε από το Κέντρο Εκτόξευσης Δορυφόρων Xichang στην Κίνα την Πέμπτη 23 Ιουλίου, μεταφέροντας έναν δορυφόρο επικοινωνιών που προοριζόταν για γεωστατική τροχιά.

Περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευση, κεραυνός χτύπησε τον πύραυλο, προκαλώντας κραυγές έκπληξης από το πλήθος που συγκεντρώθηκε κοντά για να παρακολουθήσει την εκτόξευση. Παρά το χτύπημα του κεραυνού, ο πύραυλος έθεσε τον δορυφόρο σε τροχιά όπως είχε προγραμματιστεί, σύμφωνα με την Κινεζική Εταιρεία Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CASC). Ο δορυφόρος θα βοηθήσει στην αναμετάδοση των επικοινωνιών στον διαστημικό σταθμό Tiangong της Κίνας και σε άλλες επανδρωμένες αποστολές.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που κεραυνός χτυπά πύραυλο λίγο μετά την εκτόξευση. Κεραυνός χτύπησε τον πύραυλο Saturn V που μετέφερε την αποστολή Apollo 12 της NASA, τη δεύτερη που προσεδάφισε αστροναύτες στη Σελήνη. Μάλιστα, ο πύραυλος χτυπήθηκε δύο φορές. Σύμφωνα με έκθεση της NASA που δημοσιεύθηκε μετά την αποστολή, ορισμένα μη απαραίτητα όργανα και αισθητήρες υπέστησαν «μόνιμη ζημιά» από τον κεραυνό. Παρ' όλα αυτά, η αποστολή μετέφερε τους αστροναύτες Charles «Pete» Conrad, Alan Bean και Richard «Dick» Gordon στη Σελήνη, όπως είχε προγραμματιστεί.

Πιο πρόσφατα, το 2019, κεραυνός χτύπησε έναν ρωσικό πύραυλο Soyuz λίγο μετά την εκτόξευση. Όπως και σε αυτό το τελευταίο περιστατικό, παρά το χτύπημα του κεραυνού, το όχημα κατάφερε να εκτοξεύσει τον δορυφόρο επικοινωνιών Glasnost σε τροχιά.

Αλλά δεν είναι όλοι οι πύραυλοι που χτυπήθηκαν από κεραυνό εξίσου τυχεροί. Το 1987, κεραυνός χτύπησε τον πύραυλο United Launch Alliance Atlas/Centaur-67, προκαλώντας δυσλειτουργία σε έναν από τους υπολογιστές καθοδήγησης του οχήματος και «οδηγώντας τελικά στην αποσύνθεση του πυραύλου», ανέφερε η NASA σε έκθεση ατυχήματος.

Το ατύχημα εκείνο ώθησε τη NASA να αναπτύξει τα αυστηρά Κριτήρια Επιβολής Εκτόξευσης Κεραυνού (LLCC) για να μειώσει τον κίνδυνο κεραυνών, ορίζοντας περαιτέρω τις καιρικές συνθήκες που θα μπορούσαν να καθυστερήσουν τις εκτοξεύσεις.

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