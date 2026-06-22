Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 19χρονο που κινούνταν με 195χλμ/ώρα στη Μουδανιών
Η ταχύτητα με την οποία κινούνταν ο 19χρονος ήταν πάνω από διπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου των 90 χλμ/ώρα
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- Συνελήφθη 19χρονος στη Θεσσαλονίκη για οδήγηση με ταχύτητα 195 χλμ/ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.
- Η ταχύτητα του 19χρονου ήταν πάνω από διπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου των 90 χλμ/ώρα.
- Η παράβαση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 22 Ιουνίου.
- Η υπερβολική ταχύτητα δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο για συγκρούσεις με άλλα οχήματα και πεζούς.
Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, σε έναν 19χρονο οδηγό, ο οποίος κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 19χρονος, τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/6) εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε όχημα με ταχύτητα 195 χλμ/ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 90 χλμ/ώρα, όπως ορίζεται με ρυθμιστικές πινακίδες, με κίνδυνο να συγκρουστεί με άλλα οχήματα και πεζούς.
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