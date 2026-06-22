Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 19χρονο που κινούνταν με 195χλμ/ώρα στη Μουδανιών

Snapshot Συνελήφθη 19χρονος στη Θεσσαλονίκη για οδήγηση με ταχύτητα 195 χλμ/ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Η ταχύτητα του 19χρονου ήταν πάνω από διπλάσια του επιτρεπόμενου ορίου των 90 χλμ/ώρα.

Η παράβαση σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας 22 Ιουνίου.

Η υπερβολική ταχύτητα δημιούργησε σοβαρό κίνδυνο για συγκρούσεις με άλλα οχήματα και πεζούς. Snapshot powered by AI

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της Τροχαίας Θεσσαλονίκης, σε έναν 19χρονο οδηγό, ο οποίος κινούνταν με ιλιγγιώδη ταχύτητα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 19χρονος, τα ξημερώματα της Δευτέρας (22/6) εντοπίστηκε να οδηγεί Ι.Χ.Ε όχημα με ταχύτητα 195 χλμ/ώρα, σε σημείο όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 90 χλμ/ώρα, όπως ορίζεται με ρυθμιστικές πινακίδες, με κίνδυνο να συγκρουστεί με άλλα οχήματα και πεζούς.