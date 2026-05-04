Πειραιάς: Εμπλοκή άγκυρας στο Blue Star Naxos - Tαλαιπωρία για 514 επιβάτες

Snapshot Το επιβατηγό – οχηματαγωγό πλοίο Blue Star Naxos αντιμετώπισε πρόβλημα με την άγκυρα κατά τον απόπλου στο λιμάνι του Πειραιά.

Η αναχώρηση του πλοίου, προγραμματισμένη για το απόγευμα της Δευτέρας 04.05.2026, καθυστέρησε λόγω του τεχνικού ζητήματος.

Στο πλοίο βρίσκονταν 514 επιβάτες, 96 Ι.Χ., 20 φορτηγά, ένα λεωφορείο, 17 δίκυκλα και 72 μέλη πληρώματος. Snapshot powered by AI

Ταλαιπωρία υπέστησαν 514 επιβάτες στο λιμάνι του Πειραιάς, όταν κατά τον απόπλου του επιβατηγού – οχηματαγωγού πλοίου Blue Star Naxos σημειώθηκε πρόβλημα με την άγκυρα, με αποτέλεσμα την προσωρινή ακινητοποίησή του.



Το πλοίο είχε προγραμματισμένη αναχώρηση το απόγευμα της Δευτέρας (04.05.2026) με προορισμούς την Πάρος, τη Νάξος, τη Δονούσα, την Αιγιάλη και την Αστυπάλαια, ωστόσο η αναχώρηση καθυστέρησε εξαιτίας του τεχνικού ζητήματος.

Στο πλοίο βρίσκονται 514 επιβάτες, 96 Ι.Χ., 20 φορτηγά, ένα λεωφορείο, 17 δίκυκλα και 72 μέλη πληρώματος.

Οι προσπάθειες για την απεμπλοκή της άγκυρας βρίσκονται σε εξέλιξη με τη βοήθεια ρυμουλκού, ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία του πλοίου και να συνεχιστεί κανονικά το ταξίδι.



