Πλήρης οδηγός για το Μηχανογραφικό Δελτίο - Πότε θα ανακοινωθούν οι Βάσεις 2026

«Κλειδί» για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού δελτίου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Πλήρης οδηγός για το Μηχανογραφικό Δελτίο - Πότε θα ανακοινωθούν οι Βάσεις 2026
Αρχείου - SOOC
ΠΑΙΔΕΙΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι Πανελλήνιες εξετάσεις 2026 για τα ΓΕΛ έχουν ολοκληρωθεί, ενώ για τα ΕΠΑΛ ολοκληρώνονται στις 15 Ιουνίου, με ειδικά μαθήματα και υγειονομικές εξετάσεις να διεξάγονται έως τις 26 Ιουνίου.
  • Η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου ξεκινά στις αρχές Ιουλίου και διαρκεί περίπου 10 με 15 ημέρες, μετά την έκδοση προσωπικών κωδικών ασφαλείας.
  • Η συμπλήρωση του Μηχανογραφικού γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της επίσημης πλατφόρμας, με δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης και οριστικοποίησης, μετά την οποία δεν επιτρέπονται αλλαγές.
  • Οι υποψήφιοι πρέπει να δηλώσουν μόνο σχολές για τις οποίες πληρούν την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και να οργανώσουν τις επιλογές τους σύμφωνα με την πραγματική τους προτίμηση.
  • Τα αποτελέσματα των εξετάσεων ανακοινώνονται στα τέλη Ιουνίου, ενώ οι βάσεις εισαγωγής δημοσιεύονται παραδοσιακά στα τέλη Αυγούστου.
Snapshot powered by AI

Οι Πανελλήνιες εξετάσεις 2026 έχουν ολοκληρωθεί για τους υποψηφίους των ΓΕΛ, ενώ στις 15 Ιουνίου ολοκληρώνουν την προσπάθειά τους και οι υποψήφιοι των ΕΠΑΛ και το ενδιαφέρον, πλέον, στρέφεται σταδιακά και στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας: τη συμπλήρωση και υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Σημειώνεται βέβαια ότι, οι εξετάσεις των ειδικών μαθημάτων θα διεξαχθούν από τις 16 έως και τις 25 Ιουνίου 2026. Παρομοίως, η διεξαγωγή των Υγειονομικών Εξετάσεων και Πρακτικής Δοκιμασίας των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) για εισαγωγή στα Τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) θα πραγματοποιείται από τις 15 έως και τις 26 Ιουνίου 2026.

Επομένως η διαδικασία του Μηχανογραφικού θα ξεκινήσει όταν έχουν ολοκληρωθεί και αυτά τα στάδια των εξετάσεων. Η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού, παρόλα αυτά, αποτελεί «κλειδί» για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς συχνά αποδεικνύεται εξίσου σημαντική με τις γραπτές επιδόσεις των υποψηφίων.

Πότε υποβάλλεται το Μηχανογραφικό Δελτίο 2026

Η υποβολή του Μηχανογραφικού Δελτίου για την πλειονότητα των υποψηφίων (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) πραγματοποιείται παραδοσιακά εντός του Ιουλίου.

  • Έκδοση κωδικών: Στα τέλη Ιουνίου (μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και των ειδικών μαθημάτων), οι υποψήφιοι προσέρχονται στα Λύκειά τους για να δημιουργήσουν τον προσωπικό τους κωδικό ασφαλείας (password).

  • Περίοδος υποβολής: Η επίσημη πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας ανοίγει στις αρχές Ιουλίου. Οι υποψήφιοι έχουν στη διάθεσή τους ένα διάστημα περίπου 10-15 ημερών για να μελετήσουν, να αποθηκεύσουν προσωρινά και να οριστικοποιήσουν τις επιλογές τους.

Σημειώνεται ότι, ειδικές κατηγορίες υποψηφίων, όπως όσοι ανήκουν στο 5% των σοβαρών παθήσεων, ακολουθούν ξεχωριστό χρονοδιάγραμμα, με τις δικές τους αιτήσεις να έχουν ήδη ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου.

Η διαδικασία βήμα προς βήμα

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, με μια απλή αλλά αυστηρή διαδικασία:

  1. Είσοδος στην πλατφόρμα: Ο υποψήφιος επισκέπτεται την επίσημη ιστοσελίδα michanografiko.it.minedu.gov.gr.

  2. Σύνδεση: Χρησιμοποιεί τον 8ψήφιο κωδικό εξετάσεων και τον προσωπικό κωδικό ασφαλείας (password) που παρέλαβε από το σχολείο του.

  3. Προσωρινή Αποθήκευση: Ο χρήστης μπορεί να επιλέγει σχολές, να αλλάζει τη σειρά προτίμησης και να πατάει «Προσωρινή Αποθήκευση». Αυτή η διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές επιθυμεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας.

  4. Οριστικοποίηση: Όταν η λίστα είναι έτοιμη, ο υποψήφιος επιλέγει «Οριστικοποίηση». Μετά την οριστικοποίηση, το Μηχανογραφικό Δελτίο «κλειδώνει» και αποκτά αριθμό πρωτοκόλλου. Καμία τροποποίηση δεν είναι δυνατή μετά από αυτό το βήμα.

Τι πρέπει να προσέξουν οι υποψήφιοι

  • Η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ): Το σύστημα «φιλτράρει» αυτόματα τις σχολές. Ο υποψήφιος μπορεί να δηλώσει μόνο τα τμήματα των οποίων την ΕΒΕ πιάνει με βάση τις βαθμολογικές του επιδόσεις.

  • Οι Συντελεστές Βαρύτητας: Κάθε πανεπιστημιακό τμήμα ορίζει τους δικούς του συντελεστές στα εξεταζόμενα μαθήματα, γεγονός που σημαίνει ότι ο ίδιος υποψήφιος μπορεί να συγκεντρώνει διαφορετικά μόρια για διαφορετικές σχολές του ίδιου πεδίου.

  • Η πραγματική επιθυμία: Η σειρά προτίμησης πρέπει να αντατοκρίνεται στα πραγματικά «θέλω» του υποψηφίου και όχι αποκλειστικά στις βάσεις των σχολών. Το σύστημα εξετάζει τις επιλογές με τη σειρά που έχουν δηλωθεί.

Πότε ανακοινώνονται αποτελέσματα και Βάσεις

Από όταν τελειώσουν οι εξετάσεις, οι συμμετέχοντες θα χρειαστεί να περιμένουν ένα μικρό χρονικό διάστημα μέχρι την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, καθώς αυτά αναμένονται, όπως κάθε χρόνο, γύρω στα τέλη Ιουνίου.

Λίγο περισσότερο θα χρειαστεί να περιμένουν και για να δουν πού τελικά πέτυχαν την εισαγωγή τους, καθώς παραδοσιακά οι Βάσεις των ΑΕΙ ανακοινώνονται περίπου στα τέλη Αύγουστου.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:26ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Βλέπει ως λύση την αραίωση των αποθεμάτων ουρανίου εντός της επικρατειάς του

00:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Καναδάς – Βοσνία 1-1: Καλύτεροι οι διοργανωτές, έσωσαν τον βαθμό προς το τέλος

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη 39χρονη για ενδοοικογενειακή βία – Γρονθοκόπησε τον σύντροφό της

23:56ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση που διακινούσε ναρκωτικά και όπλα

23:54ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live - Μουντιάλ: Ο Καναδάς ισοφαρίζει σε 1-1 με τον Λάριν

23:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Λαμπρό συλλείτουργο Προκαθημένων για τα ονομαστήρια του Οικουμενικού Πατριάρχου στην Ίμβρο

23:42ΕΛΛΑΔΑ

Ζάκυνθος: Νέο τροχαίο με γουρούνα για νεαρό τουρίστα

23:41ΠΑΙΔΕΙΑ

Πλήρης οδηγός για το Μηχανογραφικό Δελτίο - Πότε θα ανακοινωθούν οι Βάσεις 2026

23:32ΕΛΛΑΔΑ

Μικροί χορευτές μάγεψαν με τις φιγούρες τους

23:29ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Πόλο γυναικών: Πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός, νίκησε στα πέναλτι την Φερεντσβάρος

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που η μοναδική ροζ Ferrari της Βρετανίας συγκρούεται με ΙΧ

23:23ΕΛΛΑΔΑ

Αργίες 2026: Πότε «πέφτει» η επόμενη

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Hφαίστειο «εκτοξεύει» χρυσό κάθε μέρα – Η ανακάλυψη που συναρπάζει τους επιστήμονες

23:11ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 13 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:02ΕΛΛΑΔΑ

Μητέρα έπεσε σε βαθιά τρύπα έξω από νηπιαγωγείο στο Ρέθυμνο

22:53LIFESTYLE

Χρήστος Δάντης για το ατύχημα στο χέρι του: Πέρασα μία ταλαιπωρία 4 μηνών, δεν το εύχομαι σε κανέναν

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Πηγές του Λευκού Οίκου: «Κοντά σε συμφωνία, αναμένονται διαπραγματεύσεις 60 ημερών»

22:44ΚΟΣΜΟΣ

Συμφωνία προ των πυλών για ΗΠΑ και Ιράν: Άρση αποκλεισμού λιμανιών και άνοιγμα Στενών του Ορμούζ

22:41ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Live - Μουντιάλ 2026: Ο Λούκιτς ανοίγει το σκορ για τους Βόσνιους - Βίντεο

22:35ΕΥ ΖΗΝ

Περπάτημα: Πόσα χιλιάδες βήματα την ημέρα προτείνουν οι ειδικοί για να δούμε αλλαγές στο σώμα μας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:59ΕΛΛΑΔΑ

Πανσέληνος Ιουνίου 2026: Πότε πέφτει το «Φεγγάρι της Φράουλας»

14:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Άδωνις εξέθεσε τον Γεννηδούνια για την τιμή που έχουν τα κεράσια στη Σουηδία: «Έκανα λάθος», λέει ο μηχανοδηγός

20:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Η καταγγελία που «έδωσε» τον πρώην ποδοσφαιριστή και τους αστυνομικούς - 900 ευρώ για είσοδο χωρίς εισιτήριο στη Euroleague ζητούσε ο ειδικός φρουρός

21:15ΚΟΣΜΟΣ

Στιγμές τρόμου στον αέρα: Αεροσκάφος με 267 επιβάτες προσέκρουσε σε πύργο ραντάρ - Τρεις τραυματίες - Βίντεο

15:47LIFESTYLE

Άγιος έρωτας spoiler: To τελευταίο επεισόδιο πριν παιχτεί στην τηλεόραση

19:54ΕΛΛΑΔΑ

Ίλιον: «Δεν στρίβουμε κι όποιον πάρει ο χάρος» - Η φράση που «άναψε» το επεισόδιο

13:42ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση με 30 μέλη που διακινούσαν ναρκωτικά - Αρχηγός πρώην ποδοσφαιριστής, εμπλεκόμενοι 2 αστυνομικοί

22:17ΕΛΛΑΔΑ

Βόρεια προάστια: Βίντεο-ντοκουμέντο από τον ξυλοδαρμό νεαρών από μέλη της συμμορίας με τους ανήλικους που διακινούσαν ναρκωτικά

23:28ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που η μοναδική ροζ Ferrari της Βρετανίας συγκρούεται με ΙΧ

22:06ΕΛΛΑΔΑ

«Blue Star 2»: Κατέπλευσε στο Λαύριο λόγω καταγγελίας για εκρηκτικό μηχανισμό

08:58ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Σφοδρή κακοκαιρία σε 8 περιοχές τις επόμενες ώρες - Πότε θα βρέξει στην Αττική

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνελήφθη 39χρονη για ενδοοικογενειακή βία – Γρονθοκόπησε τον σύντροφό της

21:56TRAVEL

«Χολή» κατά της Ελλάδας από διάσημο Ρουμάνο παρουσιαστή - «Η Ελλάδα από αετός κατέληξε σπουργίτι»

18:56LIFESTYLE

Η Ζιζέλ ποζάρει τόπλες στα 45 της και εξηγεί γιατί έγινε το πρόσωπο μιας «υγιούς γενιάς» top models

11:38ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Διπλό πέρασμα της κακοκαιρίας από την Αττική - Πότε θα «χτυπήσει» το δεύτερο κύμα

18:57ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Μασκ μόλις έγινε ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στην παγκόσμια ιστορία

23:11ΚΟΣΜΟΣ

Hφαίστειο «εκτοξεύει» χρυσό κάθε μέρα – Η ανακάλυψη που συναρπάζει τους επιστήμονες

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Σκληρό βίντεο: Η στιγμή που καρχαρίας κατασπαράζει ψαροντουφεκά

19:50ΕΛΛΑΔΑ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο: Προσωρινά κρατούμενος ο 44χρονος οδηγός - Ένταλμα για αλλοίωση αποδεικτικών στοιχείων

16:11ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Βρέθηκε στο κρεβάτι με τον νεκρό 8χρονο γιο της - Του δηλητηρίασε τον χυμό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ