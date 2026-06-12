Μικροί χορευτές μάγεψαν με τις φιγούρες τους
Μια όμορφη στιγμή η οποία ξεχώρισε αμέσως, έλαβε χώρα σε μια μουσικοχορευτική εκδήλωση με δύο μικρούς χορευτές να καθηλώνουν με τον χορό τους.
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Οι μικροί μερακλήδες από την Ιεράπετρα, οι οποίοι έχουν μέσα τους έντονο το Κρητικό στοιχείο, κατάφεραν να κερδίσουν τις εντυπώσεις με τις χορευτικές τους ικανότητες.
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