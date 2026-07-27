Παγωμένο γιαούρτι ή παγωτό; Ποιο είναι πραγματικά πιο υγιεινό

Το παγωμένο γιαούρτι έχει ένα φωτοστέφανο υγείας, αλλά είναι πραγματικά καλύτερο από το παγωτό;

Newsbomb

Παγωμένο γιαούρτι ή παγωτό; Ποιο είναι πραγματικά πιο υγιεινό
ΕΥ ΖΗΝ
5'
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Το παγωμένο γιαούρτι συχνά συνοδεύεται από ισχυρισμούς περί μιας υγιεινής επιλογής για επιδόρπιο, ενώ το παγωτό αντιμετωπίζεται ως πιο απολαυστική αλλά και πιο «ένοχη» επιλογή.

Η πραγματικότητα είναι λιγότερο συνεπής: το παγωμένο γιαούρτι συνήθως περιέχει λιγότερα λιπαρά μεν, αλλά μπορεί να ισοφαρίσει ή να ξεπεράσει το παγωτό σε προστιθέμενη ζάχαρη, δε, ενώ και οι υπερμεγέθεις μερίδες ή τα ζαχαρούχα toppings μπορούν να εξαλείψουν αυτό το πλεονέκτημα.

Η πιο υγιεινή επιλογή εξαρτάται από το προϊόν, την μερίδα και τον προσωπικό στόχο. Κανένα από τα δύο επιδόρπια δεν κερδίζει αυτόματα την… μονομαχία.

Πώς διαφέρουν το παγωμένο γιαούρτι και το παγωτό;

  • Το παγωτό παρασκευάζεται γενικά με γάλα, κρέμα γάλακτος, ζάχαρη και αρώματα, δίνοντάς του μια πιο πλούσια υφή και περισσότερα συνολικά και κορεσμένα λιπαρά.
  • Το παγωμένο γιαούρτι χρησιμοποιεί ως βάση το ζυμωμένο γάλα (που χρησιμοποιείται για το γιαούρτι) και συχνά έχει χαμηλότερη περιεκτικότητα σε λιπαρά και θερμίδες, αν και οι συνταγές ποικίλλουν σημαντικά.

Επειδή η ζύμωση δημιουργεί μια ξινή γεύση και η κατάψυξη επηρεάζει την υφή, οι κατασκευαστές μπορεί να προσθέσουν σημαντική ζάχαρη στο παγωμένο γιαούρτι. Ορισμένα προϊόντα περιέχουν κατά συνέπεια τόση ή και περισσότερη ζάχαρη από τα συγκρίσιμα παγωτά.

Και τα δύο παρέχουν μέτριες ποσότητες ασβεστίου και πρωτεΐνης, αλλά κανένα από τα δύο δεν πρέπει να θεωρείται ως σημαντική πηγή οποιουδήποτε από τα δύο θρεπτικά συστατικά.

Είναι το παγωμένο γιαούρτι πάντα χαμηλότερο σε θερμίδες;

Συνήθως ναι, αλλά όχι πάντα. Τα χαμηλότερα λιπαρά συχνά σημαίνουν λιγότερες θερμίδες ανά ίση μερίδα, ωστόσο η διαφορά μπορεί να είναι μικρή, όταν ληφθούν υπόψη η ζάχαρη, τα αρώματα και τα μείγματα.

Το μέγεθος της μερίδας είναι μια μεγάλη παγίδα. Οι μερίδες ποικίλλουν και έχοντας την βεβαιότητα ότι το παγωμένο γιαούρτι «δεν έχει πολλές θερμίδες», πολλοί το παρακάνουν με την μερίδα. Επίσης, επικαλύψεις όπως γλυκά, κομμάτια μπισκότων, σιρόπια και αλείμματα ξηρών καρπών μπορεί να συνεισφέρουν περισσότερες θερμίδες και προστιθέμενη ζάχαρη από το ίδιο το παγωμένο γιαούρτι.

Μια μέτρια μερίδα παγωτού μπορεί επομένως να είναι διατροφικά ελαφρύτερη από ένα μεγάλο μπολ παγωμένου γιαουρτιού.

Ποιο είναι καλύτερο για τη ζάχαρη και την υγεία της καρδιάς;

Δεν υπάρχει νικητής σε ολόκληρη την κατηγορία «ζάχαρη». Συγκρίνετε τις ετικέτες Διατροφικών Στοιχείων για το ίδιο μέγεθος μερίδας, εστιάζοντας στα προστιθέμενα σάκχαρα, αντί να υποθέτετε ότι η επιλογή με βάση το γιαούρτι είναι πάντα χαμηλότερη.

Για κάποιον που στοχεύει στην μείωση των κορεσμένων λιπαρών, το παγωμένο γιαούρτι με λιγότερα λιπαρά μπορεί να έχει ένα πλεονέκτημα έναντι του παγωτού πλήρους λιπαρών. Ωστόσο, το «χωρίς λιπαρά» δεν είναι αυτόματα πιο υγιεινό, όταν το προϊόν έχει υψηλή περιεκτικότητα σε προστιθέμενη ζάχαρη. Μια λογική σύγκριση λαμβάνει υπόψη μαζί τις θερμίδες, τα κορεσμένα λιπαρά, την προστιθέμενη ζάχαρη και το μέγεθος της μερίδας.

Παρέχει το προβιοτικά το παγωμένο γιαούρτι;

Μερικές φορές, αλλά όχι πάντα. Η κατάψυξη και η επεξεργασία μπορούν να μειώσουν τον αριθμό των ζωντανών μικροοργανισμών και δεν περιέχει κάθε προϊόν σημαντικές ποσότητες μέχρι να καταναλωθεί.

Αναζητήστε την ετικέτα που υποδεικνύει ζωντανές και ενεργές καλλιέργειες. Ακόμα και τότε, το παγωμένο γιαούρτι δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εγγυημένη προβιοτική τροφή. Ένα προϊόν με τεκμηριωμένες ζωντανές καλλιέργειες είναι γενικά μια πιο αξιόπιστη επιλογή, όταν τα προβιοτικά είναι ο κύριος στόχος σας.

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Πώς μπορείτε να επιλέξετε το πιο υγιεινό επιδόρπιο;

Συγκρίνετε δύο οποιαδήποτε τέτοια προϊόντα ανά 100 γραμμάρια ή ανά ίση μερίδα. Επιλέξτε εκείνο με λιγότερη προστιθέμενη ζάχαρη και κορεσμένα λιπαρά και διατηρήστε την μερίδα μέτρια.

Οι απλές ή ελαφρώς αρωματισμένες ποικιλίες είναι πιο εύκολο να ελεγχθούν από τις εκδόσεις με πολλά πρόσθετα. Τα φρούτα ή μια μικρή ποσότητα ξηρών καρπών μπορούν να προσθέσουν γεύση και υφή, ενώ τα σιρόπια, τα γλυκά και οι επικαλύψεις μπισκότων αλλάζουν γρήγορα το διατροφικό προφίλ.

Το πιο σημαντικό: κρίνετε κάθε επιδόρπιο στο πλαίσιο της συνολικής σας διατροφής. Τόσο το παγωμένο γιαούρτι, όσο και το παγωτό μπορούν να ενταχθούν περιστασιακά σε ένα ισορροπημένο διατροφικό πρότυπο.

Συχνές Ερωτήσεις

Ποιο είναι καλύτερο για κάποιον με διαβήτη;

Κανένα από τα δύο δεν είναι αυτόματα καλύτερο. Οι συνολικοί υδατάνθρακες, η προστιθέμενη ζάχαρη, το μέγεθος της μερίδας και τα υλικά που περιέχουν, έχουν μεγαλύτερη σημασία από το όνομα του προϊόντος. Τα άτομα που χρησιμοποιούν ινσουλίνη μπορεί να χρειαστεί να λαμβάνουν υπόψη την περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες ξεχωριστά.

Είναι το παγωμένο γιαούρτι καλύτερο για τη δυσανεξία στην λακτόζη;

Όχι απαραίτητα. Τόσο το παγωμένο γιαούρτι όσο και το παγωτό συνήθως περιέχουν λακτόζη. Μερικοί ανέχονται καλά τις πιο μικρές μερίδες και ορισμένα προϊόντα είναι ειδικά χωρίς λακτόζη, αλλά η ζύμωση δεν εγγυάται ότι το συνηθισμένο παγωμένο γιαούρτι θα είναι χωρίς συμπτώματα.

Συμπέρασμα

Το παγωμένο γιαούρτι συχνά προσφέρει λιγότερο λίπος και λιγότερες θερμίδες, ενώ το παγωτό μπορεί μερικές φορές να περιέχει λιγότερη προστιθέμενη ζάχαρη. Η πιο υγιεινή απόλαυση είναι το προϊόν με την πιο ευνοϊκή ετικέτα, μια λογική μερίδα και ελάχιστες ζαχαρούχες, όχι απλώς εκείνο που διατίθεται στην αγορά ως «γιαούρτι».

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