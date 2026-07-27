Άλλοι έψαχναν ανεμιστήρα και άλλοι… κουβέρτα – Διαφορά 17,2℃ στην Ελλάδα μέσα στην ίδια νύχτα

Διαφορά 17,2℃ μέσα στην ελληνική επικράτεια, τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/07) – Οι περιοχές που «πάγωσαν» κι αυτές που δεν δροσίστηκαν ούτε τη νύχτα

Newsbomb

Άλλοι έψαχναν ανεμιστήρα και άλλοι… κουβέρτα – Διαφορά 17,2℃ στην Ελλάδα μέσα στην ίδια νύχτα
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  • Τα ξημερώματα της Δευτέρας (27/07) κατεγράφη θερμοκρασιακή διαφορά 17,2℃ ανάμεσα σε περιοχές της Ελλάδας, με το Καρπενήσι να έχει τη χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία στους 9℃ και τον Λέντα Ηρακλείου τη θερμότερη στους 26,2℃.
  • Οι νυχτερινές θερμοκρασίες επηρεάζονται σημαντικά από το υψόμετρο, τη θάλασσα, τη βλάστηση και την αστική δόμηση, δημιουργώντας μεγάλες διαφορές ακόμη και μέσα σε πόλεις.
  • Στην Αθήνα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες παρουσίασαν διαφορά 7,3℃, με τις πιο πυκνοδομημένες και αστικές περιοχές να διατηρούν υψηλότερες θερμοκρασίες τη νύχτα.
  • Ανάλογες διαφορές και σε άλλες μεγάλες πόλεις όπως Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο και Λάρισα, όπου το φαινόμενο της θερμικής νησίδας επιδρά στην κατανομή της νυχτερινής θερμότητας.
  • Οι τοπικές μετρήσεις θερμοκρασίας είναι κρίσιμες για την κατανόηση και προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς οι μέσοι όροι δεν αποτυπώνουν την πραγματική θερμική έκθεση των κατοίκων.
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Μία Ελλάδα με μεγάλες θερμοκρασιακές αντιθέσεις αποκαλύπτουν τα τελευταία μετεωρολογικά δεδομένα, σύμφωνα με ανάρτηση του έμπειρου μετεωρολόγου, Σάκη Αρναούτογλου, ο οποίος επικαλείται τα στοιχεία του meteo.gr / Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Παρά το γεγονός ότι βρισκόμαστε στην «καρδιά» του καλοκαιριού, οι νυχτερινές συνθήκες διαφέρουν εντυπωσιακά από περιοχή σε περιοχή, με τη διαφορά θερμοκρασίας να φτάνει τους 17,2℃.

Όπως επισημαίνει ο κ. Αρναούτογλου, η εικόνα του ελληνικού καλοκαιριού δεν αποτυπώνεται μόνο στις μέγιστες θερμοκρασίες της ημέρας, αλλά και τις ελάχιστες της νύχτας, οι οποίες δείχνουν πόσο διαφορετικά επηρεάζονται οι περιοχές από το υψόμετρο, τη θάλασσα, τη βλάστηση και την αστική δόμηση.

Η χαμηλότερη ελάχιστη θερμοκρασία σε κατοικημένη περιοχή κατεγράφη στην περιοχή γύρω από το Καρπενήσι, όπου το θερμόμετρο έπεσε στους 9℃. Ακολούθησαν η Βωβούσα Ιωαννίνων με 9,7℃, το Τζερμιάδο Λασιθίου με 9,9℃, το Τέροβο Ιωαννίνων με 10,3℃ και το Μαυρολιθάρι Φωκίδας με 10,7℃.

Στον αντίποδα, η θερμότερη νύχτα σημειώθηκε στον Λέντα Ηρακλείου, όπου η θερμοκρασία δεν υποχώρησε κάτω από τους 26,2℃. Παρόμοια εικόνα κατεγράφη στη Λίνδο με 26,1℃, ενώ, υψηλές ελάχιστες θερμοκρασίες σημειώθηκαν επίσης στο Καστελλόριζο, την Ιεράπετρα, τον Νέο Κόσμο, το Παλαιό Φάληρο και το λιμάνι του Πειραιά.

Η διαφορά ανάμεσα στο ψυχρότερο και το θερμότερο σημείο της χώρας ήταν αξιοσημείωτη: Την ίδια νύχτα, σε ορεινές περιοχές οι κάτοικοι μπορούσαν να χρειαστούν ακόμη και ζακέτα ή μπουφάν, ενώ, σε άλλες περιοχές η θερμοκρασία παρέμενε πάνω από τους 26℃.

Μεγάλες διαφορές ακόμη και μέσα στις πόλεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι μετρήσεις στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου το φαινόμενο της θερμικής νησίδας δημιουργεί σημαντικές αποκλίσεις.

Στην ευρύτερη Αθήνα, οι ελάχιστες θερμοκρασίες παρουσίασαν διαφορά 7,3℃, από τους 18℃ στο Τατόι έως τους 25,3℃ στον Νέο Κόσμο.

Μεταξύ άλλων, καταγράφηκαν:

  • 19,5℃ στη Δροσιά.
  • 19,8°C στη Βαρυμπόμπη.
  • 22,2℃ στην Κηφισιά.
  • 22,7℃ στην Καλλιθέα.
  • 23,1℃ στο Γκάζι.
  • 23,6℃ στο Περιστέρι.
  • 25,2℃ στο λιμάνι του Πειραιά.

Οι διαφορές αποδίδονται στη διαφορετική μορφολογία των περιοχών, με τις πιο «πράσινες» και ανοιχτές ζώνες να ψύχονται περισσότερο σε σύγκριση με τα πυκνοδομημένα τμήματα του λεκανοπεδίου.

Ανάλογη εικόνα και στη Θεσσαλονίκη, όπου οι ελάχιστες κυμάνθηκαν από 19,8℃ στον Φοίνικα Καλαμαριάς και την Πυλαία κι έως 23℃ στο Κορδελιό.

Στην Πάτρα, οι θερμοκρασίες κινήθηκαν από 20,3℃ στο Καστρίτσι έως 24,1℃ στο Ρίο, ενώ, στο Ηράκλειο η διαφορά έφτασε σχεδόν τους 8℃, από 15,4℃ στον σταθμό του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου κι έως 23,3℃ στο λιμάνι.

Στη Λάρισα, η πόλη κατέγραψε ελάχιστη 20,8℃, ενώ, σε κοντινές περιοχές, όπως τα Πλατανούλια, ο υδράργυρος υποχώρησε στους 18,2℃, επιβεβαιώνοντας την επίδραση της αστικής δόμησης στη διατήρηση της νυχτερινής θερμότητας.

Η σημασία των τοπικών μετρήσεων στην εποχή της κλιματικής αλλαγής

Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι δεν υπάρχει μία ενιαία θερμοκρασιακή εικόνα ούτε για μια ολόκληρη χώρα, ούτε καν για μία ολόκληρη πόλη.

Το υψόμετρο, η απόσταση από τη θάλασσα, το ανάγλυφο, η βλάστηση και η πυκνότητα των κτηρίων μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλες διαφορές μέσα σε λίγα μόνο χιλιόμετρα. Ακόμη, υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένες παρατηρήσεις έχουν ιδιαίτερη σημασία στις συζητήσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς οι γενικοί μέσοι όροι μιας χώρας δεν αρκούν για να αποτυπώσουν την πραγματική έκθεση των κατοίκων στη ζέστη.

Όπως σημειώνει, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ποιες περιοχές συγκρατούν περισσότερη θερμότητα, πού δεν υπάρχει επαρκής νυχτερινή δροσιά και ποιες ομάδες πληθυσμού αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο κίνδυνο κατά τη διάρκεια των θερμών περιόδων.

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