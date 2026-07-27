Η Βραζιλία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στην Αργεντινή - Ο Μιλέι αποκάλεσε τον Λούλα «κλέφτη»

Snapshot Η Βραζιλία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στην Αργεντινή μετά από προσβλητικά σχόλια του προέδρου Μιλέι για τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λούλα.

Ο Μιλέι αποκάλεσε τον Λούλα «κλέφτη» και «κατάδικο» κατά την προεκλογική εκδήλωση υποστήριξης του Φλάβιο Μπολσονάρου.

Ο Λούλα απάντησε ότι θα συνεχίσει να ηγείται χωρίς ξένες παρεμβάσεις και τόνισε την ανεξαρτησία της Βραζιλίας.

Ο πρέσβης της Βραζιλίας στην Αργεντινή, Χούλιο Μπιτέλι, επέστρεψε στη χώρα του ως αποτέλεσμα του διπλωματικού επεισοδίου.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου είναι γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος έχει καταδικαστεί για σχεδιασμό πραξικοπήματος. Snapshot powered by AI

Η Βραζιλία ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στο Μπουένος Άιρες, αφότου ο πρόεδρος της Αργεντινής επιτέθηκε στον Βραζιλιάνο πρόεδρο, αποκαλώντας τον «κλέφτη» και «κατάδικο». Ο Χαβιέ Μιλέι έκανε τα σχόλια την Κυριακή σε συγκέντρωση στο Σάο Πάολο για την έναρξη της προεδρικής εκστρατείας του δεξιού υποψηφίου Φλάβιο Μπολσονάρου, ο οποίος πρόκειται να θέσει υποψηφιότητα στις εκλογές του Οκτωβρίου.

Χωρίς να κατονομάσει ρητά τον Λουίζ Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, αναφέρθηκε υποτιμητικά στον Βραζιλιάνο πρόεδρο μιλώντας παράλληλα με τον Μπολσονάρο, για τον οποίο είπε ότι ήταν ο μόνος που μπορούσε να «σταματήσει τον Λούλα». Βραζιλιάνοι διπλωμάτες δήλωσαν αργότερα ότι ο Αργεντινός ηγέτης είχε προσβάλει την κυβέρνηση της Βραζιλίας, τον λαό της και τη δημοκρατία της.

Μιλώντας αργότερα την Κυριακή, ο Λούλα δήλωσε ότι θα συνεχίσει να ηγείται «χωρίς την παρέμβαση κανενός» και ότι «στη Βραζιλία δεν δεχόμαστε κανέναν να χώνει τη μύτη του εκεί που δεν πρέπει». Ο πρέσβης της Βραζιλίας στην Αργεντινή, Χούλιο Μπιτέλι, επρόκειτο να επιστρέψει στην πατρίδα του σήμερα Δευτέρα (27/7), ανέφερε το AFP.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρο είναι γιος του πρώην προέδρου της Βραζιλίας, Ζαΐχ Μπολσονάρου, ο οποίος καταδικάστηκε πέρυσι σε περισσότερα από 27 χρόνια φυλάκισης για σχεδιασμό πραξικοπήματος με στόχο τη διατήρησή του στην εξουσία, μετά την ήττα του στις τελευταίες εκλογές από τον Λούλα.

Ο Μιλέι αποκάλεσε επίσης τον δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας Αλεξάντρ ντε Μοράες, ο οποίος επέβλεψε την καταδίκη του Μπολσονάρο, «φαλακρό σκουπίδι». Στο παρελθόν ο Μοράες είχε επίσης αρνηθεί στον Μιλέι την άδεια να επισκεφθεί τον πρώην πρόεδρο όσο βρισκόταν σε κατ' οίκον περιορισμό στην Μπραζίλια.

Το 2018, ο Λούλα καταδικάστηκε σε 12 χρόνια φυλάκισης για ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφθοράς και δωροδοκίας , αλλά αφέθηκε ελεύθερος αφού εξέτισε λίγο περισσότερο από 18 μήνες. Οι καταδίκες του Λούλα ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο το 2021 και στις προεδρικές εκλογές του επόμενου έτους νίκησε οριακά τον ακροδεξιό εν ενεργεία πρόεδρο Ζαΐχ Μπολσονάρο , κερδίζοντας το 50,9% των ψήφων.

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