Χάρισον Φορντ: Επιστρέφει ως Ιντιάνα Τζόουνς στα 84 του - Η νέα περιπέτεια που ετοιμάζει η Disney

Snapshot Ο Χάρισον Φορντ, στα 84 του, επιστρέφει ως Ιντιάνα Τζόουνς σε νέα θεματική εμπειρία της Disney στο Walt Disney World.

Το νέο εγχείρημα «Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent» θα παρουσιαστεί στο Animal Kingdom με ανθρωπόμορφη ρομποτική φιγούρα βασισμένη στον Φορντ.

Ο Φορντ συμμετέχει ως το πραγματικό μοντέλο του animatronic και ανακοίνωσε την επιστροφή του μέσω ηχογραφημένου μηνύματος στο D23.

Οι θαυμαστές εξέφρασαν ενθουσιασμό και εκτίμηση για τη διατήρηση της κληρονομιάς του ηθοποιού συνδεδεμένης με τον χαρακτήρα.

Ο Χάρισον Φορντ έχει υποδυθεί τον Ιντιάνα Τζόουνς σε πέντε ταινίες από το 1981 μέχρι το 2023, καθιστώντας τον έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους κινηματογραφικούς ήρωες. Snapshot powered by AI

Ο Χάρισον Φορντ φαίνεται πως δεν είναι ακόμη έτοιμος να αποχωριστεί τον ρόλο του ως Ιντιάνα Τζόουνς. Ο 84χρονος ηθοποιός επιστρέφει στον εμβληματικό ρόλο του αρχαιολόγου, αυτή τη φορά για μια νέα θεματική εμπειρία της Disney στο Walt Disney World.

Πρόκειται για το «Indiana Jones and the Myth of the Jade Serpent», ένα νέο εγχείρημα που θα παρουσιαστεί στο Animal Kingdom του Walt Disney World, με τον Χάρισον Φορντ να συμμετέχει για πρώτη φορά ως η ανθρωπόμορφη ρομποτική φιγούρα του Ιντιάνα Τζόουνς.

Ο ίδιος έκανε την ανακοίνωση μέσω ηχογραφημένου μηνύματος που προβλήθηκε στο D23, προκαλώντας ενθουσιασμό στους θαυμαστές του διάσημου ήρωα.

«Γεια σας, D23. Ευχαριστώ που συμμετέχετε σε όλες τις περιπέτειες του Indy», ανέφερε ο Χάρισον Φορντ. «Σύντομα θα έρθει η ώρα για την επόμενη διαδρομή του και χαίρομαι που μοιράζομαι μαζί σας ότι, για πρώτη φορά, είμαι το πραγματικό μοντέλο του animatronic του Indiana Jones - συμπεριλαμβανομένου και του φόβου για τα φίδια».

Ο ηθοποιός πρόσθεσε πως ανυπομονεί να δει το κοινό τη νέα επική περιπέτεια του χαρακτήρα και αποκάλυψε ότι πρόκειται σύντομα να επισκεφθεί και ο ίδιος το Walt Disney World.

Ενθουσιασμός από τους θαυμαστές

Η ανακοίνωση της Disney Parks στο Instagram προκάλεσε κύμα ενθουσιασμού από τους φίλους του Χάρισον Φορντ και του Ιντιάνα Τζόουνς. Πολλοί σχολίασαν ότι η συγκεκριμένη επιλογή επιτρέπει στην κληρονομιά του ηθοποιού να παραμείνει για πάντα συνδεδεμένη με τον χαρακτήρα.

«Το να έχεις τον Χάρισον Φορντ να ζει για πάντα μέσα από αυτό το attraction ήταν η καλύτερη απόφαση», έγραψε ένας θαυμαστής.

Ένας άλλος σχολίασε συγκινημένος ότι η σκέψη πως η κληρονομιά του ηθοποιού θα μείνει για πάντα συνδεδεμένη με τον Ιντιάνα Τζόουνς τον έκανε να δακρύσει.

«Χάρισον, είσαι ο μοναδικός Indiana Jones! Κανείς άλλος δεν μπορεί να παίξει τον αγαπημένο μας αρχαιολόγο», ανέφερε ένας ακόμη θαυμαστής, ενώ άλλος ευχήθηκε ο Χάρισον Φορντ να έχει στο συμβόλαιό του όρο που θα προβλέπει ότι μόνο εκείνος μπορεί να υποδύεται τον χαρακτήρα.

Πέντε ταινίες σε περισσότερα από 40 χρόνια

Μέχρι σήμερα, ο Χάρισον Φορντ έχει υποδυθεί τον Ιντιάνα Τζόουνς σε πέντε κινηματογραφικές ταινίες, σε μια πορεία που εκτείνεται σε περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες.

Η πρώτη του εμφάνιση ως ο περιπετειώδης καθηγητής αρχαιολογίας έγινε το 1981, στην επιτυχία του Στίβεν Σπίλμπεργκ «Raiders of the Lost Ark».

Ακολούθησαν το 1984 το «Indiana Jones and the Temple of Doom», το 1989 το «Indiana Jones and the Last Crusade» και το 2008 το «Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull».

Το 2023, ο Χάρισον Φορντ επέστρεψε για τελευταία φορά μέχρι σήμερα στη μεγάλη οθόνη ως Ιντιάνα Τζόουνς, στην ταινία «Indiana Jones and the Dial of Destiny», σε σκηνοθεσία του Τζέιμς Μάνγκολντ.

Ο χαρακτήρας του Ιντιάνα Τζόουνς, ο οποίος είναι καθηγητής αρχαιολογίας που ταξιδεύει σε ολόκληρο τον κόσμο αναζητώντας ανεκτίμητα αρχαιολογικά ευρήματα και μπλέκοντας διαρκώς σε περιπέτειες, αποτελεί έναν από τους πιο αναγνωρίσιμους κινηματογραφικούς ήρωες όλων των εποχών.

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