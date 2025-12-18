Ο Χάρισον Φορντ θα τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής

Ο Χάρισον Φορντ, ο άνθρωπος πίσω από τους χαρακτήρες του «Χαν Σόλο» και του «Ιντιάνα Τζόουνς», θα τιμηθεί με το Βραβείο Συνολικής Προσφοράς (Life Achievement Award) της SAG-AFTRA, την ύψιστη διάκριση της Ένωσης.

Το βραβείο αυτό είναι μία αναγνώριση της θρυλικής καριέρας του Φορντ, ο οποίος συγκαταλαγέται και επίσημα στους πιο επιτυχημένους ηθοποιούς του Χόλιγουντ.

Το βραβείο θα του απονεμηθεί στα 32α Ετήσια Βραβεία Ηθοποιών, τα οποία θα μεταδοθούν ζωντανά στο Netflix την Κυριακή 1 Μαρτίου.

Harrison Ford will receive SAG-AFTRA’s Life Achievement Award, the guild’s highest honor, celebrating his legendary career as one of Hollywood’s most successful actors.https://t.co/ukk71WGnPQ pic.twitter.com/43tTZhTNCf — Variety (@Variety) December 18, 2025

«Νιώθω τεράστια τιμή που επιλέχθηκα ως ο φετινός αποδέκτης του Βραβείου Συνολικής Προσφοράς της SAG-AFTRA», δήλωσε ο 83χρονος ηθοποιός. «Το να αναγνωρίζομαι από τους συναδέλφους μου ηθοποιούς σημαίνει πάρα πολλά για μένα. Έχω περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου σε κινηματογραφικά πλατό, δουλεύοντας δίπλα σε απίστευτους ηθοποιούς και συνεργεία, και πάντα ένιωθα ευγνωμοσύνη που αποτελώ μέρος αυτής της κοινότητας», πρόσθεσε.

Το βραβείο απονέμεται κάθε χρόνο σε έναν ηθοποιό που προάγει «τα υψηλότερα ιδανικά του επαγγέλματος της υποκριτικής». Μεταξύ των προηγούμενων τιμώμενων περιλαμβάνονται οι Mary Tyler Moore, Sidney Poitier, Betty White, Jane Fonda, Robert De Niro, Elizabeth Taylor και James Earl Jones.

Harrison Ford to Be Honored with the 2025 SAG-AFTRA Life Achievement Award https://t.co/dsX2thzFck pic.twitter.com/Crt898YnHU — SAG-AFTRA NEWS (@sagaftranews) December 18, 2025

Ο Χάρισον Φορντ κουβαλά στις «αποσκευές» του τεράστιες κινηματογραφικές επιτυχίες όπως το «Star Wars», το «Indiana Jones», το «Air Force One», το «The Fugitive» και και το «What Lies Beneath». Άλλες σημαντικές δουλειές του είναι τα «Blade Runner» και «Witness», για το οποίο έλαβε υποψηφιότητα για Όσκαρ A' Ανδρικού Ρόλου.

Ο Φορντ έχει ήδη τιμηθεί με το Critics’ Choice Career Achievement Award (2024), το Cecil B. DeMille Award στις Χρυσές Σφαίρες (2002) και το AFI Life Achievement Award (2000). Πέρσι ήταν επίσης υποψήφιος για Emmy για τη σειρά του Apple TV+ «Shrinking».

Ο Harrison Ford / AP

«Ο Χάρισον Φορντ είναι μια μοναδική παρουσία στην αμερικανική ζωή, ένας ηθοποιός του οποίου οι εμβληματικοί χαρακτήρες έχουν διαμορφώσει την παγκόσμια κουλτούρα», δήλωσε ο πρόεδρος της SAG-AFTRA, Σον Άστιν. «Είμαστε περήφανοι που τιμούμε έναν θρύλο του οποίου η επίδραση στο επάγγελμά μας είναι ανεξίτηλη».

Διαβάστε επίσης