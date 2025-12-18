Ρομπ & Μισέλ Ράινερ: Από τον μεγάλο έρωτα στη σχέση ζωής και το τραγικό τέλος

Η 29ετής κοινή πορεία ενός ζευγαριού που ενέπνευσε με την αγάπη του

Newsbomb

Ρομπ & Μισέλ Ράινερ: Από τον μεγάλο έρωτα στη σχέση ζωής και το τραγικό τέλος
LIFESTYLE
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Ρομπ και η Μισέλ Ράινερ βίωσαν έναν μεγάλο έρωτα που εξελίχθηκε σε βαθιά αγάπη μέχρι το τέλος της ζωής τους, που δόθηκε με τον πιο τραγικό τρόπο την Κυριακή 14 Δεκεμβρίου.

Ο διάσημος σκηνοθέτης και η σύζυγός του βρέθηκαν νεκροί στο σπίτι τους στο Λος Άντζελες φέροντας θανάσιμα τραύματα από μαχαίρι στο λαιμό. Κατηγορούμενος για τη δολοφονία τους είναι ο γιος τους, Νικ Ράινερ.

Rob Reiner,Michele Reiner

Ο Rob Reiner και η σύζυγός του, Michele Reiner/ AP

Η γνωριμία και ο έρωτας

Ο Ρομπ Ράινερ γνώρισε για πρώτη φορά τη Μισέλ κατά τη διάρκεια της παραγωγής της διάσημης ταινίας «Όταν ο Χάρι Γνώρισε τη Σάλι» το 1989.

Τότε, ο Ρομπ ήταν μόνος για δέκα χρόνια μετά το διαζύγιό του από την πρώτη του σύζυγο, την Πένι Μάρσαλ.

«Δεν μπορούσα να φανταστώ πώς θα μπορούσα ποτέ να είμαι ξανά με κάποιον», είχε πει ο Ρομπ στο AARP το 2014. Τα βαθιά του αισθήματα για τη Μισέλ τον ενέπνευσαν να αλλάξει το τέλος του σεναρίου, και η σχέση τους έγινε «η βάση της ταινίας».

«Είχαμε ένα τέλος όπου δεν κατέληγαν μαζί», είπε, αναφερόμενος στους χαρακτήρες των Μπίλι Κρίσταλ και Μεγκ Ράιαν. «Αλλά γνώρισα τη Μισέλ στα τρία τέταρτα της ταινίας και σκέφτηκα: “Α, τώρα καταλαβαίνω πώς μπορεί να λειτουργήσει ξανά αυτό”».

Η ταινία εξελίχθηκε σε μία από τις πιο επιτυχημένες κομεντί της εποχής της προμηνύοντας σιωπηλά τη δική του επική ιστορία αγάπης με τη Μισέλ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 1989 — την ίδια χρονιά που έκανε πρεμιέρα η ταινία — και απέκτησαν τρία παιδιά.

Μία σχέση ζωής

Ο πρωτότοκος γιος τους, Τζέικ, γεννήθηκε το 1991, ο Νικ δύο χρόνια αργότερα, το 1993 και η κόρη τους Ρόμι το 1997.

Το 1999, ο Ρομπ και η Μισέλ πόζαραν για φωτογράφιση του περιοδικού W στο σπίτι της οικογένειας στην Καλιφόρνια, διασώζοντας μια διαχρονική εικόνα της βαθιάς τους σχέσης.

Michele Reiner,Rob Reiner,Jake Reiner,Romy Reiner,Nick Reiner

Ο Ρομπ Ράινερ, η Μισέλ Ράινερ και τα παιδιά τους, Τζέικ, Ρόμι και Νικ / AP

«Η φωτογράφιση ήταν μια υπέροχη εμπειρία», είπε αποκλειστικά στο Page Six την Τετάρτη (17/12) ο φωτογράφος Μάικλ Μάντι. Εξήγησε ότι γνώριζε το ζευγάρι μέσω κοινού φίλου, οπότε όλοι ήταν «άνετοι μεταξύ τους».

«Οι φωτογραφίες μιλούν από μόνες τους… Ό,τι βλέπεις εκεί είναι αληθινό», είπε. «Όλες εκείνες οι στιγμές ήταν πραγματική, γνήσια τρυφερότητα. Ήταν απλώς πολύ άνετοι ο ένας στον χώρο του άλλου».

Ο Ρομπ και η Μισέλ είχαν μια αληθινή «ζεστασιά» και «έλξη» μεταξύ τους, θυμήθηκε ο φωτογράφος.

«Κατά τη διάρκεια εκείνου του απογεύματος… εκείνος την έκανε να γελά, να χαχανίζει. Φλέρταραν μεταξύ τους, ειλικρινά», είπε ο Μάντι. «Ως φωτογράφος, αυτό είναι δώρο.» Σημείωσε επίσης τον τρόπο που η Μισέλ κοιτούσε τον Ρομπ στα μάτια, λέγοντας ότι «αγαπιούνταν» και «αγαπούσαν τα παιδιά τους».

«Είμαι απλώς τόσο χαρούμενος που μπόρεσα να τους φωτογραφίσω και να τους αποτυπώσω όπως ήταν», είπε. «Οτιδήποτε άλλο θα ήταν φτηνό. Έτσι ήταν ο Ρομπ Ράινερ. Δεν χρειαζόταν ανθρώπους να πουλήσουν το έργο του. Το έργο του πουλούσε μόνο του».

Rony Reiner,Rob Reiner,Michele Reiner

Ο Ρομπ Ράινερ, η Μισέλ Ράινερ και η κόρης τους, Ρόμι / AP

Η αγάπη τους συνέχισε να μεγαλώνει και να ανθίζει τα επόμενα 26 χρόνια.

«Καθώς προχωράς, η σχέση γίνεται όλο και καλύτερη, γιατί πραγματικά γίνεστε οι καλύτεροι φίλοι», είχε πει ο Ρομπ στο AARP, περιγράφοντας το μυστικό ενός μακροχρόνιου γάμου. «Και αυτό έχει συμβεί. Η Μισέλ με βοήθησε να μεγαλώσω».

Ο διευθυντής φωτογραφίας Μπάρι Μαρκόβιτς, που συνεργάστηκε με τον εκλιπόντα σκηνοθέτη σε αρκετές ταινίες, περιέγραψε τη Μισέλ ως τον «βράχο» του συζύγου της σε συνέντευξή του στο Page Six. «Ήταν ο ακρογωνιαίος λίθος και η δύναμη», πρόσθεσε.

Η σχέση τους ήταν πιο δυνατή από ποτέ όταν έφυγαν από τη ζωή, σύμφωνα με τη στενή τους φίλη Μαρία Σράιβερ. «Ήταν στην καλύτερη φάση της ζωής τους: αγαπούσαν ο ένας τον άλλον, τους φίλους τους, την οικογένειά τους, τη χώρα τους», έγραψε σε ανάρτησή της στο Instagram.

https://www.instagram.com/p/DSSiIkCkblG/

Ο Ρομπ και η Μισέλ λάτρευαν να είναι μαζί — από την εναρκτήρια σκηνή μέχρι την τελευταία πράξη του μεγάλου τους έρωτα.

«Είμαστε καλοί φίλοι», είχε πει ο Ρομπ στο AARP μόλις πέρσι. «Αυτό είναι που μετράει στο τέλος».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:50ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: Εισαγγελέας αρνήθηκε να «ανοίξει» ξανά την υπόθεση δολοφονίας του πρωθυπουργού Ούλωφ Πάλμε

18:45ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Συντριβή αεροσκάφους σε αεροδρόμιο - Άγνωστος ο αριθμός των νεκρών

18:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χατζηβασιλείου: «Μακεδονία» σκέτο από Ζάεφ, αφωνία Τσίπρα

18:41ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση αυτοκινήτων στην Παιανία - Ένας τραυματίας με κρανιοεγκεφαλική κάκωση

18:33ΚΟΣΜΟΣ

Ρόδος: Στο νοσοκομείο ανήλικος μαθητής έπειτα από κατανάλωση αλκοόλ σε σχολική εκδρομή - Βίαιο επεισόδιο στην πλατεία Μουσείου

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισός, Κηφισίας, Μεσογείων, Αττική οδός και κέντρο Αθήνας

18:26ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Release Athens 2026: Thievery Corporation, The Wailers & BALTHVS στις 11/7 στην Πλατεία Νερού

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντά η κυβέρνηση στην απόφαση των αγροτών για κλιμάκωση: «Ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας»

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Η γυναίκα που τη «συνέλαβε» ο φακός των Coldplay αγκαλιά με το αφεντικό της, μιλά για τα 16'' που της κατέστρεψαν τη ζωή

18:21ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Φωτιά σε σταθμευμένο αυτοκίνητο τα ξημερώματα - Το όχημα καταστράφηκε - Βίντεο

18:20ΕΘΝΙΚΑ

Μητσοτάκης για φρεγάτα «Κίμων»: Οι Ένοπλες Δυνάμεις μας περνούν πια σε μια νέα εποχή

18:19ΚΟΣΜΟΣ

Αποτρόπαιο έγκλημα στη Σρι Λάνκα: Έκαψαν ζωντανό ελέφαντα - Σκληρές εικόνες

18:10LIFESTYLE

Κοκκίδου: Αποκάλυψε την αιτία της απουσίας της από την υποκριτική - «Έπαθα αγχώδη διαταραχή»

18:02ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Διευθυντής υπηρεσίας πληροφοριών είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τη νέα επικεφαλής της βρετανικής MI6

18:00ΕΛΛΑΔΑ

«Ένας φίλος μου έδωσε ένα σκεύασμα και μου είπε ‘αν είσαι μάγκας, πιες το» λέει στο Newsbomb η μητέρα του 9χρονου που πήρε ψυχοφάρμακο στο Αγρίνιο

17:58ΚΟΣΜΟΣ

Ινδία: Ένα διαμάντι αλλάζει τη ζωή δύο παιδικών φίλων

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εθεάθη σε εκκλησία

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Μπλόκα αγροτών: Πότε «σηκώνουν» τις μπάρες των διοδίων στις εθνικές οδούς - Ελεύθερη διέλευση για οδηγούς

17:51ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αμετάβλητα τα επιτόκια στο 2% - Τι προέβλεψε για πληθωρισμό, ανάπτυξη, εμπόριο το 2026 η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:41ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση αυτοκινήτων στην Παιανία - Ένας τραυματίας με κρανιοεγκεφαλική κάκωση

16:44ΕΛΛΑΔΑ

Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες - Κλείσιμο και των παρακαμπτήριων οδών αύριο

14:10ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Μαζωνάκης: «Κατονόμασε τον επιχειρηματία που τον εκβιάζει» λέει ο δικηγόρος του

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εθεάθη σε εκκλησία

08:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Μαρουσάκης: Αλλάζει το μοτίβο του καιρού - Πλησιάζει οργανωμένο βαρομετρικό χαμηλό

16:17ΕΘΝΙΚΑ

FDI «Κίμων»: Ξεκίνησε το ταξίδι του το «στολίδι» του στόλου - Οι σταθμοί μέχρι να φτάσει στην Ελλάδα - Βίντεο

16:53ΕΛΛΑΔΑ

«Έφυγε» από τη ζωή ο δήμαρχος Διρφύων – Μεσσαπίων, Γιώργος Ψαθάς

16:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Είναι κακιά και μοχθηρή, αν δεν μου ζητήσει συγγνώμη θα καταθέσω μήνυση και αγωγή»: Εξώδικο Άδωνι στην Κωνσταντοπούλου μετά το σχόλιο «έχει καταδικαστεί για βιασμό ανηλίκων;»

17:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένας κατά συρροή άπιστος ομολογεί: Οι 10 λέξεις που με «γλιτώνουν» από τις υποψίες της γυναίκας μου

16:37LIFESTYLE

GNTM: Διπλή αποχώρηση και δάκρυα στον ημιτελικό

17:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χαλκίδα: Βρέθηκε νεκρός 60χρονος σε οικοδομή

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Το μεγαλύτερο πείραμα αναδάσωσης στον πλανήτη πήγε λάθος - Ελαχιστοποιήθηκε το... νερό!

17:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πρωτοχρονιά με «ψυχρή εισβολή» από το Βόρειο Πόλο -Η «λίμνη παγετού» ανάμεσα σε Ρωσία και Σκανδιναβία στέλνει πολικές αέριες μάζες στη Μεσόγειο

05:32ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Δεκεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

12:49ΕΛΛΑΔΑ

«Θέλω μόνο ηθική δικαίωση» λέει ο 21χρονος τραγουδιστής που κατέθεσε μήνυση σε βάρος του Γιώργου Μαζωνάκη

18:21ΚΟΣΜΟΣ

Η γυναίκα που τη «συνέλαβε» ο φακός των Coldplay αγκαλιά με το αφεντικό της, μιλά για τα 16'' που της κατέστρεψαν τη ζωή

15:19ΚΟΣΜΟΣ

Χαοτικές εικόνες στην αλβανική βουλή - Καπνογόνα και συγκρούσεις

18:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι απαντά η κυβέρνηση στην απόφαση των αγροτών για κλιμάκωση: «Ναι στα λογικά αιτήματα, όχι στην ταλαιπωρία της κοινωνίας»

22:11WHAT THE FACT

Ο άνθρωπος με το υψηλότερο IQ του κόσμου αποκάλυψε τι συμβαίνει μετά τον θάνατο

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Ραγίζει καρδιές ο νεογέννητος Μοχάμεντ που πάγωσε από το κρύο μέσα στη σκηνή του - 4 παιδιά πέθαναν από υποθερμία τον Δεκέμβρη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ