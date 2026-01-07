Η μεγαλύτερη κατολίσθηση στην Ιστορία: Όταν βουνό κατέρρευσε και άλλαξε τον πλανήτη
Μπορεί να συμβούν οπουδήποτε, ακόμη και στον Άρη, όμως μία κατολίσθηση ξεπερνά κάθε άλλη σε μέγεθος και καταστροφική ισχύ. Συνέβη στις ΗΠΑ, το 1980, και οι συνέπειές της είναι ορατές μέχρι σήμερα.
Οι κατολισθήσεις ορίζονται ως η μαζική μετακίνηση βράχων, χώματος ή συντριμμιών προς τα κάτω λόγω βαρύτητας. Πρόκειται για φαινόμενα που προκύπτουν όταν η δύναμη της βαρύτητας υπερνικά την τριβή που συγκρατεί το έδαφος στη θέση του.
Στην πράξη, όμως, σπάνια υπάρχει μία μόνο αιτία. Ισχυρές βροχοπτώσεις, υπόγεια ύδατα, διάβρωση, σεισμοί, παγετός, αλλά και ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως εξορύξεις και αστική ανάπτυξη, αυξάνουν δραστικά τον κίνδυνο.
