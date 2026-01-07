Η μεγαλύτερη κατολίσθηση στην Ιστορία: Όταν βουνό κατέρρευσε και άλλαξε τον πλανήτη

Οι κατολισθήσεις ορίζονται ως η μαζική μετακίνηση βράχων, χώματος ή συντριμμιών προς τα κάτω λόγω βαρύτητας. Πρόκειται για φαινόμενα που προκύπτουν όταν η δύναμη της βαρύτητας υπερνικά την τριβή που συγκρατεί το έδαφος στη θέση του.

Στην πράξη, όμως, σπάνια υπάρχει μία μόνο αιτία. Ισχυρές βροχοπτώσεις, υπόγεια ύδατα, διάβρωση, σεισμοί, παγετός, αλλά και ανθρώπινες παρεμβάσεις, όπως εξορύξεις και αστική ανάπτυξη, αυξάνουν δραστικά τον κίνδυνο.

