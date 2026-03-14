Τροχαίο στην Κυψέλη - Απεγκλωβίστηκε ένας ηλικιωμένος

Ολοκληρώθηκε απεγκλωβισμός ηλικιωμένου από ΕΙΧ όχημα και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, στον δήμο Αθηναίων. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.

Το όχημα ανετράπη υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ενώ με τη συνδρομή της Πυροσβεστικής απεγκλωβίστηκε ο ηλικιωμένος οδηγός του .

Ακολουθήστε το Newsbomb.gr στο Google News και στο YouTube και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις. Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο Newsbomb.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter του Newsbomb για την ημερήσια ενημέρωσή σας