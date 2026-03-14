Πάτρα: Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και τυλίχθηκε στις φλόγες

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (13/03) στην Ελευθερίου Βενιζέλου, στην Πάτρα.

Όχημα που κινούνταν στο σημείο, υπό αδιευκρίνιστες για την ώρα συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και κατέληξε εκτός δρόμου. Μετά την εκτροπή στο όχημα εκδηλώθηκε μικρή εστία φωτιάς, προκαλώντας αναστάτωση στο σημείο και την κινητοποίηση των Αρχών, σύμφωνα με το tempo24.news.

Ο οδηγός, ωστόσο, κατάφερε να βγει μόνος του από το αυτοκίνητο, χωρίς να τραυματιστεί.

